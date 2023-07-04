Синдром постоянного полового возбуждения характеризуется избыточным неиндуцированным половым возбуждением.
Стойкое расстройство генитального возбуждения является редким заболеванием, которое может встречаться у мужчин или женщин; оно не включено в Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, пятое издание, пересмотр текста (DSM-5-TR) или Международную классификацию болезней, 10-е издание (ICD-10).
Причина синдрома постоянного сексуального возбуждения неизвестна. Это может провоцироваться сексуальной или несексуальной активностью или вовсе не иметь очевидного стимула. Тревожность и напряженное ожидание рецидива боли могут усилить расстройство. В настоящее время полагают, что симптомы возникают в результате гипертонуса мышц малого таза.
Нежелательное, навязчивое, спонтанное половое возбуждение (например, ощущение покалывания, пульсации) наступает без всякого сексуального желания или субъективного возбуждения. Ощущения сохраняются в течение нескольких часов или дней и, как правило, вызывают сильный психологический стресс.
Диагностика персистирующего расстройства генитального возбуждения основывается на характерных симптомах, которые вызывают выраженный дистресс.
Лечение синдрома постоянного сексуального возбуждения
Лечение синдрома постоянного сексуального возбуждения неясно. Самостимуляция с целью вызвать оргазм первоначально может обеспечить облегчение, но со временем это лечение обычно становится менее эффективным, к тому же большинство женщин считают такой способ лечения сильным психологическим стрессом.
Физиотерапия мышц малого таза с использованием биологической обратной связи может быть полезна, особенно в сочетании с когнитивной терапией на основе ментальной практики. Высокие дозы селективного ингибитора обратного захвата серотонина (СИОЗС) были признаны эффективными, хотя на эту тему имеется мало информации.
Простое признание факта существования данного расстройства, с заверением в том, что оно может спонтанно разрешиться, может помочь некоторым женщинам.