Синдром постоянного полового возбуждения характеризуется избыточным неиндуцированным половым возбуждением.

Стойкое расстройство генитального возбуждения является редким заболеванием, которое может встречаться у мужчин или женщин; оно не включено в Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, пятое издание, пересмотр текста (DSM-5-TR) или Международную классификацию болезней, 10-е издание (ICD-10).

Причина синдрома постоянного сексуального возбуждения неизвестна. Это может провоцироваться сексуальной или несексуальной активностью или вовсе не иметь очевидного стимула. Тревожность и напряженное ожидание рецидива боли могут усилить расстройство. В настоящее время полагают, что симптомы возникают в результате гипертонуса мышц малого таза.

Нежелательное, навязчивое, спонтанное половое возбуждение (например, ощущение покалывания, пульсации) наступает без всякого сексуального желания или субъективного возбуждения. Ощущения сохраняются в течение нескольких часов или дней и, как правило, вызывают сильный психологический стресс.

Диагностика персистирующего расстройства генитального возбуждения основывается на характерных симптомах, которые вызывают выраженный дистресс.