Сексуальные расстройства, связанные с беременностью и родами Авторы: Baylor College of Medicine, Texas Children's Pavilion for Women; Allison Conn , MD , Baylor College of Medicine, Texas Children's Pavilion for Women Kelly R. Hodges , MD , Проверено/пересмотрено июл. 2023

Беременность может привнести множество физических и психологических факторов, увеличивающих риск сексуальной дисфункции, которая может возникнуть в родовой или послеродовой периоды.

Факторы риска для связанной с беременностью сексульной дисфункции включают следущее: Акушерская травма; кесарево сечение или инструментальное родоразрешение, эпизиотомия или разрывы промежности увеличивают риск генитально-тазовой боли и связанных с этим трудностей с сексуальным интересом и возбуждением.

Грудное вскармливание: сухость влагалища может способствовать формированию генитально-тазовой боли/боли при проникновении.

Психологические и социальные стрессоры: изменение семейных ролей и отношений, нарушение сна, проблемы со здоровьем новорожденных и/или увеличение веса могут усилить стресс.

Послеродовая депрессия: депрессия увеличивает риск сексуальной дисфункции.

Насилие со стороны интимного партнера: беременность увеличивает риск насилия со стороны интимного партнера, что повышает риск сексуальной дисфункции. Сексуальная дисфункция, независимо от ее типа, предшествующая беременности, как правило, является предиктором сексуальной дисфункции и после беременности. Диагностика и лечение связанной с беременностью сексуальной дисфункции такое же, как и других типов женской сексуальной дисфункции.