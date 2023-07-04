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Сексуальные расстройства, связанные с беременностью и родами

Авторы:Allison Conn, MD, Baylor College of Medicine, Texas Children's Pavilion for Women;
Kelly R. Hodges, MD, Baylor College of Medicine, Texas Children's Pavilion for Women
Проверено/пересмотрено июл. 2023

Беременность может привнести множество физических и психологических факторов, увеличивающих риск сексуальной дисфункции, которая может возникнуть в родовой или послеродовой периоды.

Факторы риска для связанной с беременностью сексульной дисфункции включают следущее:

  • Акушерская травма; кесарево сечение или инструментальное родоразрешение, эпизиотомия или разрывы промежности увеличивают риск генитально-тазовой боли и связанных с этим трудностей с сексуальным интересом и возбуждением.

  • Грудное вскармливание: сухость влагалища может способствовать формированию генитально-тазовой боли/боли при проникновении.

  • Психологические и социальные стрессоры: изменение семейных ролей и отношений, нарушение сна, проблемы со здоровьем новорожденных и/или увеличение веса могут усилить стресс.

  • Послеродовая депрессия: депрессия увеличивает риск сексуальной дисфункции.

  • Насилие со стороны интимного партнера: беременность увеличивает риск насилия со стороны интимного партнера, что повышает риск сексуальной дисфункции.

Сексуальная дисфункция, независимо от ее типа, предшествующая беременности, как правило, является предиктором сексуальной дисфункции и после беременности.

Диагностика и лечение связанной с беременностью сексуальной дисфункции такое же, как и других типов женской сексуальной дисфункции.

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