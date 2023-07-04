Расстройство сексуального интереса/возбуждения

Обучение

Психотерапия

Гормональная терапия

Для лечения расстройств сексуального интереса/возбуждения лучше всего подходит мультидисциплинарный подход. Мультидисциплинарная команда специалистов может включать в себя консультантов по сексуальным вопросам, специалистов по боли, психотерапевтов и физиотерапевтов.

Может помочь обучающая информация о сексуальной анатомии и функционировании половых органов (например, о необходимости ласкать другие участки тела перед тем, как стимулировать клитор, нужда в интимной обстановке и доверии). Важное значение имеет открытое неосуждающее общение между половыми партнерами.

Эффективные сексуальные стимулы могут включать нефизическую, физическую негенитальную и непенетративную стимуляцию гениталий. Врачи могут рекомендовать использовать более интенсивные эротические стимулы и фантазии, и устранять отвлекающие факторы (например, телевизор в спальне), и принимать меры для усиления приватности и чувства безопасности.

При наличии у пациенток специфических психологических факторов может потребоваться психотерапия (например, когнитивно-поведенческая терапия), хотя простое осознание важности психологических факторов может быть достаточным для того, чтобы женщина изменила образ мышления и поведение. Когнитивная терапия на основе ментальной практики (КTОМП), как правило, используемая в небольших группах женщин, может привести к улучшению возбуждения, оргазма, а также последующего желания и мотивации. Клиницисты могут направить женщин к сексологу, терапевту или психотерапевту.

Сопутствующие гормональные причины требуют целенаправленного лечения, например, местного применения эстрогенов при мочеполовом синдроме менопаузы или бромокриптина при гиперпролактинемии. Другие заболевания, которые могут способствовать развитию симптомов (например, недержание мочи при стрессе), подлежат лечению.

Терапия эстрогенами Системный эстроген не показан для лечения расстройства сексуального возбуждения/влечения. Тем не менее, он может использоваться для лечения симптомов менопаузы; он может улучшить настроение, помочь сохранить сексуальную чувствительность кожи и половых органов и лубрикацию влагалища, а также уменьшить сопутствующие вазомоторные симптомы (например, приливы). Эти преимущества могут способствовать увеличению полового влечения и возбуждения. После менопаузы, в основном, используют трансдермальные препараты, содержащие эстроген, но пока не было проведено исследований, показывающих, какие препараты наиболее эффективны в сексуальном направлении. Если у женщины сохранена матка, то ей следует назначать прогестоген в дополнение к эстрогену, поскольку при монотерапии эстроген увеличивает риск развития рака эндометрия. Врачи могут рекомендовать женщинам в постменопаузе использовать эстроген который вводятся внутривагинально (например, кремы, таблетки, кольца) для лечения симптомов генитоуринарного синдрома в менопаузе. Эти формы эстрогена могут способствовать поддержанию здоровья влагалища, но не влияют на настроение, вазомоторные симптомы или нарушения сна.

Терапия тестостероном Краткосрочное применение трансдермального тестостерона может быть эффективным у женщин в постменопаузе с расстройством сексуального интереса/возбуждения (1). Лечение тестостероном в сочетании с эстрогенами и без них привело к улучшению половой функции у женщин со сниженным сексуальным интересом/возбуждением. Главным результатом стало увеличение сексуального желания, но также усилилась фаза возбуждения и оргастический эффект. Тем не менее, мало что известно о долгосрочной безопасности и эффективности терапии тестостероном. Если его назначили, то необходимо полное объяснение противоречивых данных об эффективности и отсутствие долгосрочных данных о безопасности, а также тщательный мониторинг таких побочных эффектов, как акне, гирсутизм и вирилизация. Кроме того, у пациента до начала терапии тестостероном должны быть в норме уровень липидов и результаты печеночных тестов. Рекомендуется совместное принятие решений. Доза трансдермального тестостерона принимать по 300 мкг 1 раз в день. Уровень тестостерона следует измерять в начале и через 3–6 недель; для женщин в пременопаузе целью является поддержание уровня в пределах возрастной нормы. Если для женщин в пременопаузе уровни превышают нормальный диапазон, тестостерон прекращают или снижают его дозу. Рекомендуется ограничить лечение коротким курсом, и, если через 6 месяцев использования нет ответа на терапию, тестостерон должен быть отменен. Из-за возможного воздействия тестостерона на ткань молочной железы, должна проводиться регулярная ежегодная маммография для проверки любых изменений в молочных железах. В настоящее время нет данных, указывающих на целесообразность использования тестостерона у женщин в пременопаузе. Пероральный или инъекционный тестостерон не рекомендуется.