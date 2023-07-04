Нарушения оргазма у женщин

Самостимуляция

Сексотерапия

Психотерапия

Согласно исследованиям, достаточно эффективна самостимуляция (мастурбация). Первой линией лечения нарушений оргазма у женщин является направленная мастурбация, которая включает в себя серию предписанных упражнений.

Используется вибратор, помещенный в область клитора, в случае необходимости можно увеличить количество стимулов или усилить их интенсивность, при необходимости можно использовать одновременно. Пациентке может быть полезна информация о функционировании половых органов (например, о необходимости ласкать другие участки тела перед тем, как стимулировать клитор).

Секс-терапия для женщин, с их партнерами или без них, часто может помочь им справиться с проблемами, связанными с сексуальной активностью и чувствами.

Другие виды психотерапии, в том числе, когнитивно-поведенческая, могут помочь пациенткам распознавать страх потери контроля над ситуацией, страх уязвимости или проблемы доверия к партнеру и справляться с ними. Использование рекомендованной практики осознанности, а также когнитивной терапии на основе осознанности (КTНОО) способны помочь женщинам сконцентрировать внимание на сексуальных ощущениях (оставаясь в реальности данного момента), а не оценивать или контролировать эти ощущения.

В настоящее время нет данных, свидетельствующих о том, что какой-либо препарат эффективен в лечении женского оргазмического расстройства.