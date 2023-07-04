К нарушениям оргазма относят: отсутствие оргазма, его сниженную интенсивность или заметное запаздывание в ответ на стимуляцию, несмотря на высокий уровень субъективного возбуждения.
Нарушения оргазма у женщин делятся на первичные и вторичные:
Первичные: женщины никогда не испытывали оргазма.
Вторичные: женщины ранее могли испытывать оргазм, но теперь уже не могут.
(См. также Обзор женской сексуальной функции и дисфункции).
Этиология женского оргазмического расстройства
Факторы, которые способствуют женскому оргазму, включают:
Контекстуальные факторы (например, раз за разом недостаточно эффективные предварительные ласки, ранняя эякуляция партнера, неспособность сообщить о своих сексуальных предпочтениях)
Психологические факторы (например, тревожность, стресс, недоверие к партнеру)
Культурные факторы (например, недостаточное признание или внимание, уделяемое женскому сексуальному удовольствию)
Лекарственная терапия (например, некоторыми нейролептиками, или обычно селективными ингибиторами обратного захвата серотонина [СИОЗС])
Отсутствие знаний о сексуальной функции
Повреждение генитальных чувствительных или вегетативных нервов или путей (например, при диабете или рассеянном склерозе)
Вульварная дистрофия (например, склероатрофический лишай)
Симптомы и признаки женского оргазмического расстройства
Женщины с нарушением оргазма часто имеют другие типы сексуальной дисфункции (например, диспареуния, дисфункция мышц тазового дна). Тревожные расстройства и депрессия также более распространены среди женщин с этим расстройством.
Диагностика женского оргазмического расстройства
Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, пятое издание, пересмотр текста (DSM-5-TR), критерии (1)
Врачи проводят беседы с женщиной и, иногда, с ее партнером; женщину просят описать проблему своими словами, беседа должна включать конкретные вопросы (см. таблицу Компоненты сексуального анамнеза для оценки женской сексуальной дисфункции).
Диагноз расстройства оргазма базируется на клинических данных, выявляемых на основе критериев DSM-5-TR:
Отсроченный, нечастый или отсутствующий оргазм или заметное снижение интенсивности оргазма после нормальной фазы сексуального возбуждения во всех или почти всех случаях сексуальной активности
Дистресс или проблемы в межличностных отношениях вследствие оргазмической дисфункции
Нет других расстройств или веществ, которые являются исключительно причиной нарушения оргазма
Симптомы наблюдются на протяжении ≥ 6 месяцев.
Поскольку тип стимуляции, который вызывает оргазм, варьируется в широких пределах, клиницисты должны использовать клиническое суждение, для того чтобы определить, является ли ответ женщины недостаточным, основываясь на ее возрасте, сексуальном опыте и адекватности сексуальной стимуляции, которую она получает.
Справочные материалы по диагностике
1. American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th ed. Text Revision (DSM-5-TR). Washington, DC, American Psychiatric Association, 2022.
Лечение женского оргазмического расстройства
Самостимуляция
Сексотерапия
Психотерапия
Согласно исследованиям, достаточно эффективна самостимуляция (мастурбация). Первой линией лечения нарушений оргазма у женщин является направленная мастурбация, которая включает в себя серию предписанных упражнений.
Используется вибратор, помещенный в область клитора, в случае необходимости можно увеличить количество стимулов или усилить их интенсивность, при необходимости можно использовать одновременно. Пациентке может быть полезна информация о функционировании половых органов (например, о необходимости ласкать другие участки тела перед тем, как стимулировать клитор).
Секс-терапия для женщин, с их партнерами или без них, часто может помочь им справиться с проблемами, связанными с сексуальной активностью и чувствами.
Другие виды психотерапии, в том числе, когнитивно-поведенческая, могут помочь пациенткам распознавать страх потери контроля над ситуацией, страх уязвимости или проблемы доверия к партнеру и справляться с ними. Использование рекомендованной практики осознанности, а также когнитивной терапии на основе осознанности (КTНОО) способны помочь женщинам сконцентрировать внимание на сексуальных ощущениях (оставаясь в реальности данного момента), а не оценивать или контролировать эти ощущения.
В настоящее время нет данных, свидетельствующих о том, что какой-либо препарат эффективен в лечении женского оргазмического расстройства.
Основные положения
Диагностика оргастических расстройств основана на клинических критериях DSM-5-TR.
Лечение с направленной мастурбацией, обычно назначается в качестве терапии выбора.
Рекомендуется сексотерапия и другие виды психологической терапии, чтобы помочь женщинам определить факторы, способствующие оргазмическому расстройству, и справиться с ними.