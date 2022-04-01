Женская репродуктивная эндокринология

Возраст начала пубертатного периода и скорость развития различных его этапов зависят от различных факторов. За последние 150 лет возраст начала полового созревания уменьшился, прежде всего из-за улучшения состояния здоровья и качества пищи, но эта тенденция стабилизировалась. В США средний возраст начала полового созревания составляет 12,5 лет, однако этот показатель варьирует в зависимости от этнической принадлежности (1).

Половая зрелость у девочек с повышенной массой тела наступает раньше среднего, а у девочек со значительным недобором массы тела и при недостаточном питании –позже среднего (2). Согласно этим наблюдениям, для полового созревания необходима критическая масса тела или количество жира.

Множество других факторов влияют на момент начала пубертатного периода и на то, как быстро он развивается. К примеру, существуют некоторые данные, свидетельствующие, что ограничение внутриутробного роста, особенно, с последующим перекармливанием, могут способствовать более раннему началу пубертатного периода и более быстрому его развитию (3). Например, некоторые данные свидетельствуют о том, что у детей, рожденных с низкой для данного гестационного возраста массой, наблюдается более быстрое прогрессирование полового созревания (4).

У девочек, чьи матери имели более ранний возраст наступления менархе, половое созревание наступает раньше (5); на половое созревание также влияет географическое положение и окружающие токсиканты (6).