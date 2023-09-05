Скрининг и профилактика рака шейки матки

Рак шейки матки является распространенным гинекологическим злокачественным новообразованием и основной причиной смертности от рака в странах с низким и средним уровнем ресурсов (1, 2). Доступны эффективные методы скрининга и профилактики, было доказано, что они снижают частоту и смертность от рака шейки матки (3, 4).

Скрининг на рак шейки матки рекомендуется для всех женщин в Соединенных Штатах, с различиями между крупными медицинскими организациями относительно стартового возраста для начала скрининга, выбора тестов и частоты скрининга.

В 2020 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) инициировала глобальную стратегию по ликвидации рака шейки матки как проблемы общественного здравоохранения, со следующими целями к 2030 году (см. ВОЗ: "Инициатива по ликвидации рака шейки матки"):

90% девочек полностью вакцинируются вакциной против ВПЧ к возрасту 15 лет

70% женщин проходят скрининг с помощью высокоэффективного теста к 35 годам и еще раз к 45 годам

90% женщин, у которых выявлено заболевание шейки матки (предраковый или инвазивный рак), получают лечение

Скрининг на рак шейки матки Стандартный скрининг рака шейки матки эффективно выявляет преинвазивные и ранние стадии заболевания и снижает заболеваемость и смертность от рака шейки матки. Используются два типа скрининговых тестов на выявления аномалий шейки матки: Тестирование на генотипы ВПЧ высокого риска

Пап-тест (цитологическое исследование шейки матки) Если проведение Пап-теста и ВПЧ-тестов невозможно (например, в условиях ограниченных ресурсов), в качестве альтернативы можно применить визуальный осмотр шейки матки после обработки уксусной кислотой или раствором Люголя. Рекомендации по скринингу шейки матки несколько различаются; к общим рекомендациям относится (см. таблицу Скрининг на рак шейки матки): 21–25 лет: стартовый возраст для начала скрининга

21–29 лет: варианты включают только Пап-тест каждые 3 года (предпочитается Специальной рабочей группой по профилактическим мероприятиям США [USPSTF, 1]); только тест на ВПЧ один раз в 5 лет (предпочитается Американским онкологическим обществом [ACS, 2]); или одновременное проведение Пап-теста и теста на ВПЧ каждые 5 лет

20–65 лет: варианты включают одновременное проведение Пап-теста и теста на ВПЧ каждые 5 лет (предпочитается USPSTF); только тест на ВПЧ каждые 5 лет (предпочитается ACS); или только Пап-тест каждые 3 года

> 65 лет: тестирование прекращают, если адекватная серия предыдущих тестов была нормальной в течение предыдущих 10 лет; тестирование должно быть продолжено, если у женщин не было адекватных нормальных результатов теста, или начато, если скрининг им ранее не проводили Для пациенток, прошедших скрининг только с помощью Пап-теста, если результатом цитологического мазка у них является ASCUS (атипичные плоскоклеточные клетки неопределенного значения), что является неубедительным признаком, тест на ВПЧ будет предпочтительным методом при последующей оценке; этот подход называется рефлекс-тестированием на ВПЧ. Если тест на ВПЧ отрицательный, скрининговые тесты следует повторить через 3 г. Если результат теста на ВПЧ положительный, должна быть проведена кольпоскопия. Для женщин, перенесших тотальную гистерэктомию (удаленная шейка матки и сама матка) и не имевших в анамнезе рака шейки матки или цервикальной интраэпителиальной неоплазии высокой степени злокачественности, дальнейшее обследование не показано. Таблица Скрининг на рак шейки матки Таблица Тест Папаниколау (цервикальная цитология) был разработан в 1928 году и стал крупным достижением в области скрининга рака шейки матки. Результаты цитологии шейки матки обозначают, используя стандартизированную терминологию системы Бетесда (см. таблицу Классификация результатов цитологии шейки матки по Бетесда). Таблица Классификация цервикальной цитологии Бетесда* Таблица Ссылки на скрининг 1. US Preventive Services Task Force, Curry SJ, Krist AH, et al: Screening for Cervical Cancer: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA. 2018;320(7):674-686. doi:10.1001/jama.2018.10897 2. Fontham ETH, Wolf AMD, Church TR, et al: Cervical cancer screening for individuals at average risk: 2020 guideline update from the American Cancer Society. CA Cancer J Clin 70(5):321-346, 2020. doi:10.3322/caac.21628