Тотальная абдоминальная гистерэктомия и двусторонняя сальпингоофорэктомия

Обычно адъювантная тазовая лучевая терапия

Химиотерапия при распространенном или рецидивирующем раке

(См. также National Comprehensive Cancer Network (NCCN): NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Uterine Sarcomas.)

Лечением сарком матки является полная абдоминальная гистерэктомия и двусторонняя сальпингоофоректомия.

Саркомы матки следует удалять в блоке; морцеляция противопоказана. Если образец подвергается фрагментации во время операции, рекомендуются визуализирующие методы исследования для выявления метастазов и повторная ревизия. Также рекомендуется лечение посредством химиотерапии.

Если пациенты хотят сохранить гормональную функцию, то у некоторых из них яичники могут быть сохранены на ранней стадии лейомиосаркомы матки. Дополнительная хирургическая резекция должна основываться на интраоперационных результатах.

Лимфаденэктомия не показана пациентам с лейомиосаркомой или стромальной саркомой эндометрия, поскольку есть доказательства того, что риск метастазов в лимфатические узлы минимален (< 2%) (1, 2).

При неоперабельных саркомах рекомендуется облучение тазовой области без или с брахитерапией и/или системной терапией.

Часто применяется адъювантная лучевая терапия, которая может отсрочить наступление рецидива, но не способствует повышению выживаемости пациентов.

Агенты для химиотерапии обычно используют при развившихся или рецидивирующих опухолях; выбор препарата зависит от типа опухоли.

Некоторые предпочтительные схемы лечения:

Доксорубицин

Доцетаксел/гемцитабин (предпочтительный при лейомиосаркоме)

В целом, реакция на химиотерапию оставляет желать лучшего.

Метастатические или неоперабельные лейомиосаркомы матки имеют плохой прогноз. III фаза многоцентрового рандомизированного открытого клинического исследования превосходства у пациентов с метастатическими или неоперабельными лейомиосаркомами показала, что терапия первой линии доксорубицином в сочетании с трабектедином по сравнению с монотерапией доксорубицином привела к значительному увеличению медианной выживаемости без прогрессирования заболевания (12,2 против 6,2 месяцев; скорректированный коэффициент риска 0,41) (3).

Эндокринная терапия используется у пациентов со стромальной саркомой эндометрия или лейомиосаркомой матки. Прогестины часто являются эффективными. Эндокринная терапия может включать:

Медроксипрогестерона ацетат

Мегестрола ацетат

Ингибиторы ароматазы

Агонисты гонадотропин-высвобождающего гормона (ГнВГ)