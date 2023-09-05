Рак шейки матки обычно представляет собой плоскоклеточный рак; аденокарцинома встречается реже. Причиной большинства видов рака шейки матки является папилломавирусная инфекция человека (ВПЧ). Цервикальная неоплазия часто протекает бессимптомно; первые симптомы рака шейки матки обычно нерегулярны, часто это может быть посткоитальное кровотечение. Диагностика включает цервикальный тест Папаниколау и биопсию. По возможности, проводят определение клинической стадии заболевания в сочетании с результатами визуализации и патологического исследования. Лечение обычно включает хирургическую резекцию на ранней стадии заболевания или химиолучевую терапию при местнораспространенном заболевании. Если рак дает обширные метастазы, химиотерапия часто используется как единственный метод или иногда вместе с лучевой терапией в области таза.
(См. также Скрининг и профилактика рака шейки матки).
В Соединенных Штатах рак шейки матки является 3-м по распространенности гинекологическим раком и 15-м по распространенности раком среди женщин (1). Средний возраст на момент постановки диагноза – 50 лет; он часто диагностируется у женщин в возрасте 35–44 лет. По оценкам Национального института рака, в 2023 году было зарегистрировано 13960 новых случаев инвазивного рака шейки матки и 4310 смертей (2). Во всем мире почти 85% новых случаев и почти 90% смертей от рака шейки матки регистрируются в странах с низким и средним уровнем ресурсов. Рак шейки матки является наиболее распространенным видом рака в 23 странах и ведущей причиной смерти от рака в 36 странах (3, 4).
Факторы риска связанные с раком шейки матки включают
Цервикальная интраэпителиальная неоплазия
Увеличение риска заражения заболеваниями, передающимися половым путем (например, ранний возраст начала половой жизни или ранние первые роды, множество половых партнеров, наличие половых партнеров высокого риска)
Наличие в анамнезе вульварной или вагинальной плоскоклеточной интраэпителиальной неоплазии или рака
Анальная интраэпителиальная неоплазия или рак
Использовании пероральных контрацептивов
Курение
Иммунодефицит
Предвестником рака шейки матки является цервикальная интраэпителиальная неоплазия (ЦИН). Подавляющее большинство случаев ЦИН и инвазивного рака шейки матки вызваны персистирующим вирусом папилломы человека (ВПЧ), передающимся в основном половым путем. Большинство (70%) предраковых и раковых заболеваний может быть напрямую связано с ВПЧ 16 или 18 типа; однако 99% образцов рака шейки матки содержат ДНК одного из более чем 14 генотипов ВПЧ высокого риска (5, 6). Заболеваемость раком шейки матки за последние несколько десятилетий неуклонно снижается благодаря вакцинации против ВПЧ, скринингу рака шейки матки и лечению ЦИН.
Общие справочные материалы
1. National Cancer Institute's Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) Program: Cancer Stat Facts: Common Cancer Sites. Table: How Do Cancer Rates Compare? National Cancer Institute. Bethesda, MD. По состоянию на 14 июля 2023 года.
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3. Sung H, Ferlay J, Siegel RL, et al: Global cancer statistics 2020: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin 71 (3):209–249, 2021. doi: 10.3322/caac.21660
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5. Joste NE, Ronnett BM, Hunt WC, et al: Human papillomavirus genotype-specific prevalence across the continuum of cervical neoplasia and cancer. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 24 (1): 230–240, 2015. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-14-0775
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Патоморфология рака шейки матки
Шейка матки состоит из стромы и эпителия. Эктоцервикс выступает во влагалище и выстлан плоским эпителием. Эндоцервикс (канал, простирающийся от внутреннего зева к внешнему) выстлан цилиндрическим эпителием. Почти все карциномы шейки матки возникают в зоне трансформации, которая окружает наружный зев; трансформационная зона представляет собой зону плоскоклеточной метаплазии между исходным и присутствующим в настоящий момент переходом плоского эпителия в цилиндрический (1).
Цервикальная интраэпителиальная неоплазия (ЦИН) классифицируется как
1: Умеренная дисплазия шейки матки
2: Умеренная дисплазия
3: Тяжелая дисплазия и карцинома in situ
ЦИН 3 редко регрессирует спонтанно; если не проводить лечение данной патологии, то в течение месяцев или лет дисплазия проникает сквозь базальную мембрану, развиваясь в инвазивную карциному.
Приблизительно 80–85% всех случаев рака шейки матки составляет сквамозная карцинома, остальные приходятся в основном на аденокарциному. Саркомы и мелкоклеточные нейроэндокринные опухоли редки.
Инвазивный цервикальный рак обычно развивается путем прямого распространения в окружающие ткани или лимфатическим путем к тазовым и парааортальным лимфатическим узлам. Гематогенное распространение опухоли возможно, но встречается редко.
Если рак шейки матки распространяется на тазовые или парааортальные лимфатические узлы, то прогноз хуже и влияет на локализацию и размер области облучения.
Справочные материалы по патологии
1. Bhatla N, Aoki D, Sharma DN, et al: Cancer of the cervix uteri: 2021 update. Int J Gynaecol Obstet 155 Suppl 1:28-44, 2021. doi: 10.1002/ijgo.13865
Симптомы и признаки рака шейки матки
Рак шейки матки на ранних стадиях часто протекает бессимптомно. Когда появляются симптомы, они обычно включают нерегулярные влагалищные кровотечения, которые могут быть посткоитальными, или иногда спонтанно случаться между менструациями. Более крупные опухоли чаще проявляются спонтанными кровотечениями, а также могут вызвать выделения с неприятным запахом или тазовые боли. При более обширном распространении рака может произойти обструкция мочевыводящих путей, появиться боли в спине, отечность нижних конечностей из-за венозной или лимфатической обструкции.
Диагностика рака шейки матки
Папаниколау (Пап-тест) (цервикальная цитология)
Биопсия
Рак шейки матки может быть заподозрен при рутинном гинекологическом обследовании. Дальнейшее обследование требуется для пациентов с
Видимым поражением шейки матки
Аномальным влагалищным кровотечением.
Рак шейки матки, как правило, диагностируется при выявлении отклонений в цитологическом исследовании или скрининга ВПЧ. Признаки, как правило, определяются микроскопически, но в некоторых случаях имеется поражение шейки матки. Большая опухоль может быть экзофитной и некротической, но поражение также может быть меньшим и менее выраженным. Для любого поражения шейки матки с подозрением на злокачественность должна быть выполнена биопсия.
Результаты цитологического исследования мазка из шейки матки представляют в стандартизированном виде (см. таблицу Классификация цервикальной цитологии Бетесда [1]). Дальнейшее обследование с помощью цитологического исследования, ВПЧ-тестирования или кольпоскопии показано, если обнаружены атипичные или раковые клетки и/или ВПЧ-тест положительный. Кольпоскопия (осмотр влагалища и шейки матки с помощью увеличительной линзы) используется для выявления областей, требующих биопсии; часто выполняется эндоцервикальный кюретаж.
Конусная биопсия (конизация) необходима, если диагноз неясен и подозревается высокодифференцированный ЦИН или инвазивный рак; конус ткани удаляют с помощью петлевой электрической эксцизии (LEEP), лазером или скальпелем (холодным ножом).
SCIENCE PHOTO LIBRARY
Классификация цервикальной цитологии Бетесда*
Категория
Детали
Примечания
Тип образца
Обычный (Папаниколау [Пап] тест), препарат на жидкой основе или другой
Отмечается тип теста.
Качество образца
Удовлетворительное для исследования
Описываются любые качественные показатели (например, присутствие/отсутствие компонентов эндоцервикса или зоны трансформации, частично скрытая кровь, воспаление).
Не подходит для оценки (отклонен и не обработан)
Причина указана.
Не подходит для оценки, но обработан и оценивается
Причина указана.
Общая категоризация (необязательно)
Отсутствие интраэпителиального поражения или рака
Патологические изменения клеток эпителия
Другие признаки:
Результаты исследования изложены или интерпретированы ниже.
Интерпретация незлокачественных патологических изменений†
Возбудители
Возможные результаты включают:
Неопухолевые результаты (отчетность не является обязательной)
Возможные результаты включают:
Интерпретация патологических изменений клеток эпителия
Сквамозные клетки
Возможные результаты включают:
Железисто-клеточная карцинома
Возможные результаты включают:
Интерпретация прочих патологических изменений
Клетки эндометрия (у женщин > 45)*
Определяется наличие сквамозного интраэпителиального поражения.
Другие виды рака
—
Тип определен.
* Необходимо сообщить об использовании автоматизированного устройства для сканирования, а также о дополнительных тестах (например, на ВПЧ) и их результатах.
† Если нет клеточных признаков неоплазии, должен быть указан отрицательный результат на предмет внутриэпителиального поражения или злокачественности здесь или в общей категоризации.
‡ Клеточные изменения при ВПЧ-инфекции, называемые ранее: койлоцитоз, койлоцитозная атипия и кондиломатозная атипия — включены в категорию сквамозных интраэпителиальных опухолей с низким потенциалом злокачественности.
CIN = цервикальная интраэпителиальная неоплазия; CIS = карцинома in situ; ВПЧ = вирус папилломы человека; ВМС = внутриматочная спираль; БДУ = без дополнительных уточнений.
Adapted from the Bethesda System 2014, National Institutes of Health.
Стадирование
Стадирование рака шейки матки претерпело значительные изменения в 2018 году. Предыдущая система стадирования Международной федерации акушерства и гинекологии (Federation Internationale de Gynecologie et d'Obstetrique, или FIFA) 2009 года допускала только клиническое обследование, биопсию шейки матки и несколько дополнительных тестов для определения стадии. Система стадирования FIGO 2018 позволяет, по возможности, проводить визуализацию методом поперечного сечения (например, УЗИ, КТ, МРТ, позитронно-эмиссионную томографию [ПЭТ], ПЭТ-КТ, МРТ-ПЭТ) и получать результаты хирургических методов исследования для дополнения клинических данных на всех стадиях. Результаты визуализирующих или патогистологических исследований не являются обязательными, поскольку они могут быть недоступны в странах с низким и средним уровнем ресурсов, где рак шейки матки более распространен (2, 3, 4).
Другие изменения в системе стадирования 2018 года включают следующее:
Горизонтальное распространение опухоли более не считается частью стадий IA1 и IA2.
Стадия I подразделяется на 3 подгруппы в зависимости от размера опухоли (IB1: ≤ 2 см, IB2: > 2 до ≤ 4 см и IB3: ≥ 4 см) вместо 2 подгрупп (стадии IB1 и IB2, для разделения которых в качестве порогового значения использовали только значение 4 см).
Состояние лимфатических узлов в настоящее время является частью системы стадирования. Позитивные тазовые лимфатические узлы в настоящее время относятся к стадии IIIC1, а позитивные парааортальные лимфатические узлы - к IIIC2 стадии. Микрометастазы в лимфатических узлах считаются положительными; хотя эти изолированные опухолевые клетки и не изменяют стадию на III, они должны быть задокументированы. Если с помощью методов визуализации лимфоузлы классифицируются как положительные, к стадии добавляют r (например, IIIC1r, IIIC2r); если они классифицируются как положительные по результатам патологии, добавляют p (IIIC1p, IIIC2p [2, 3, 4]).
Если стадия выше IA2, как правило, проводят КТ или МРТ брюшной полости и таза для более точного определения размера опухоли, поражения параметрия, вагинальных нарушений и метастазов в лимфатические узлы. ПЭТ с КТ (ПЭТ/КТ) часто используется для проверки распространения за пределы шейки матки. При невозможности выполнения ПЭТ/КТ, МРТ или КТ для клинического стадирования заболевания можно использовать цистоскопию, сигмоидоскопию, рентгенографию грудной клетки и внутривенную урографию.
FIGO Стадии рака шейки матки
Стадия*
Описание
I
Карцинома, ограниченная шейкой матки (не следует учитывать распространение на тело матки)
Карцинома диагностируется только при микроскопии, с максимальной глубиной инвазии ≤ 5 мм *
В еличина инвазии стромы ≤ 3 мм в глубину
Инвазия стромы > 3 мм и ≤ 5 мм в глубину
Измеренная самая глубокая инвазия > 5 мм (т.е., глубже, чем стадия IA) с поражением, ограниченным шейкой матки †
Поражение > 5 мм в глубину и ≤ 2 см в наибольшем измерении
Очаги поражения > 2 и ≤ 4 см в наибольшей её части
Очаг поражения > 4 см в наибольшей его части
II
Расширение за пределы матки, но не на стенки таза или нижнюю треть влагалища
Ограниченное верхними 2/3 влагалища без околоматочного поражения
Очаг поражения ≤ 4 см в наибольшей его части
Очаг поражения > 4 см в наибольшей его части
Вовлечение параметрия, но не стенки таза
III
Расширение за пределы шейки матки, но не на стенки таза или нижней трети влагалища, и/или вызывает гидронефроз или нефункционирование почки и/или вовлекает тазовые и/или парааортальные лимфатические узлы.
Распространение на нижнюю треть влагалища, но не на тазовую стенку
Распространение на тазовую стенку и/или вызывает гидронефроз или нефункционирующую почку (до тех пор, пока не установлена иная причина)
Вовлечены тазовые и/или парааортальные лимфатические узлы, независимо от размера и распространения опухоли (с обозначениями r и p)‡
Метастазы только в тазовые лимфатические узлы
Метастазы в парааортальные лимфатические узлы
Внутривенно
Распространение за пределы малого таза или подтвержденное биопсией вовлечение мочевого пузыря или слизистой оболочки прямой кишки
Прорастает в соседние органы малого таза
Распространение на отдаленные органы
*Снимки и данные лабораторных методов исследования, если таковые имеются, могут быть использованы в качестве дополнения к клиническим данным при определении размера и распространенности опухоли на всех стадиях. Изменения, выявленные при патогистологическом исследовании, вытесняют визуализацию и клинические данные. Глубина инвазии измеряется от основания эпителия (поверхности или железы), где он берет начало.
† Васкулярная инвазия (венозная или лимфатическая) не принимается во внимание при стадировании. Латеральное расширение поражения больше не рассматривается.
‡ Должны быть добавлены обозначения r (визуализация) и/или p (патогистологическое исследование) для указания методов, используемых для установления стадии IIIC (например, стадия IIICp). Тип используемого метода визуализации или метода патологии всегда должен быть задокументирован. Если есть сомнения в определении стадии опухолевого процесса, то следует отнести его к более низкой стадии.
FIGO = International Federation of Obstetrics and Gynecology (Federation Internationale de Gynecologie et d'Obstetrique)
Based on Bhatla N, Aoki D, Sharma DN, et al: Cancer of the cervix uteri: 2021 update. Int J Gynaecol Obstet 155 Suppl 1:28-44, 2021. doi: 10.1002/ijgo.13865
Если методы визуальной диагностики позволяют предположить значительное увеличение тазовых или пара-аортальных лимфатических узлов (> 2 см), иногда назначают диагностическую операцию, как правило, с забрюшинным доступом. Ее единственная цель – удалить увеличенные лимфоузлы, чтобы применение лучевой терапии было более направленным и эффективным.
Справочные материалы по диагностике
1. Nayar R, Wilbur DC: The Pap test and Bethesda 2014. Cancer Cytopathology, 123: 271–281, 2015. doi:10.1002/cncy.21521
2. Bhatla N, Berek JS, Cuello Fredes M, et al: Revised FIGO Staging for Carcinoma of the Cervix Uteri. Int J Gynaecol Obstet 145 (1):129–135, 2019. doi: 10.1002/ijgo.12749
3. Bhatla N, Berek JS, Cuello Fredes M, et al: Corrigendum to “Revised FIGO staging for carcinoma of the cervix uteri” [Int J Gynecol Obstet 145(2019) 129–135]. Int J Gynaecol Obstet 147(2):279-280, 2019. doi: 10.1002/ijgo.12969
4. Bhatla N, Aoki D, Sharma DN, Sankaranarayanan R: Cancer of the cervix uteri: 2021 update. Int J Gynaecol Obstet 155 Suppl 1(Suppl 1):28-44, 2021. doi:10.1002/ijgo.13865
Лечение рака шейки матки
Только хирургическое вмешательство при микроинвазивных заболеваниях
Хирургическое лечение или радикальная лучевая терапия, если нет распространения в параметрий или глубже
Лучевая терапия и химиотерапия (химиолучевая) при распространении в параметрий или глубже
Химиотерапия при метастазирующем и рецидивирующем раке
Лечение рака шейки матки может включать хирургическое вмешательство, лучевую терапию и химиотерапию. Если показана радикальная гистерэктомия, но пациенты не являются идеальными кандидатами на ее проведение, используется химиолучевая терапия и имеет аналогичные онкологические результаты.
Стадия IA1 (без инвазии в лимфоваскулярное пространство)
Лечение стадии IA1 включает
Конизация или простая гистерэктомия
Микроинвазивный рак шейки матки, определяемый как стадия IA1 FIGO без инвазии лимфоваскулярного пространства (LVSI), имеет риск метастазов в лимфатические узлы < 1% и может лечиться консервативно с помощью конизации с использованием процедуры петлевого электрохирургического иссечения (LEEP), лазера или холодного ножа. Конизация показана пациенткам, заинтересованным в сохранении фертильности (для получения по возможности нефрагментированного образца с краем в 3 мм). Замораживающий микротом сохраняет края для оценки патологии, но не всегда может быть использован.
Простую гистерэктомию нужно проводить, если пациенты не заинтересованы в сохранении фертильности или если края остаются положительными после конизации. Если хирургические края резекции позитивные, следует рассмотреть возможность картирования сигнального лимфатического узла (СЛУ), и если пациенты заинтересованы в сохранении фертильной функции, альтернативой является повторная конизация.
Картирование сигнальных лимфатических узлов на наличие рака шейки матки
Картирование сигнального лимфатического узла (СЛУ) является альтернативой полной тазовой лимфаденэктомии для пациентов с ранней стадией (IA1 с инвазией лимфоваскулярного пространства, IB1, IB2, или IIA1) рака шейки матки (1), так как только от 15 до 20% этих пациентов имеют положительные узлы. Таким образом, картирование СЛУ уменьшает количество полных тазовых лимфаденэктомий, которые могут иметь побочные эффекты (например, лимфедему, повреждение нерва).
Для картирования сигнального лимфоузла (СЛУ) синий краситель, технеций-99 (99Tc) или зеленый индоканин (ЗИК) вводят непосредственно в шейку матки, обычно в области 3 и 9 часов. Во время операции сигнальные лимфоузлы идентифицируются путем прямой визуализации синего красителя, с помощью камеры для обнаружения флуоресценции ICG или с помощью гамма-зонда для обнаружения 99Тс. Сигнальные лимфоузлы обычно расположены медиально по отношению к внешним подвздошным сосудам, вентрально по отношению к подчеревным сосудам или в верхней части запирательного пространства.
Для обнаружения микрометастаз и изолированных опухолевых клеток (болезнь малого объема).проводят ультрастадирование всех сигнальных лимфоузлов. Любой макроскопически подозрительный узел должен быть удален независимо от результатов картирования. Если нет картирования на гемипельвисе, проводят лимфаденэктомию в зависимости от стороны. В системе стадирования FIGO 2018 года при классификации случаев как IIIC учитываются только макрометастазы и микрометастазы; изолированные опухолевые клетки не меняют стадию, они считаются pN0.
Частота обнаружения при картировании сигнальных лимфоузлов лучше при опухолях < 2 см.
Стадия IA1 (с инвазией лимфоваскулярного пространства) и стадия IA2
Для стадии IA1 с лимфососудистой инвазией или стадии IA2 рекомендуемое лечение включает
Модифицированная радикальная гистерэктомия и тазовая лимфаденэктомия (с картированием сигнального лимфатического узла (СЛУ) или без него)
Наружная лучевая терапия тазовой области в сочетании с брахитерапией
Критерии для проведения лучевой терапии после радикальной гистерэктомии
Критерии, используемые для определения того, следует ли делать облучение тазовой области с одновременной химиотерапией после радикальной гистерэктомии, включают следующие (см. таблицу Критерии Седлиса для проведения наружного облучения тазовой области после радикальной гистерэктомии):
Наличие лимфоваскулярной распространенной инвазии
Глубина инвазии
Размер опухоли
Пациенты с комбинацией таких факторов риска как крупный размер опухоли (> 4 см), глубокая (> 1/3) стромальная инвазия и/или инвазия лимфоваскулярного пространства (ИЛВП), имеют риск рецидива и смерти в 30% случаев после хирургического лечения, как единствнного вида терапии (2, 3).
Такие факторы как наличие опухолевых клеток в крае среза и/или подтверждение наличия метастазов в тазовых лимфатических узлах и/или микроскопическое поражение параметриума, ассоциируются с более высоким риском. В рандомизированном исследовании предполагаемая 4-летняя выживаемость для пациентов с раком шейки матки IB стадии и факторами высокого риска составляла 81% для тех, кто получал комбинированную химиотерапию и лучевую терапию и 71% для тех, кто получал только лучевую терапию (4, 5).
Критерии Седлиса для проведения наружного облучения тазовой области после радикальной гистерэктомии *
Инвазия в просвет кровеносных и лимфатических сосудов
Стромальная инвазия
Размер опухоли (см)†
+
Глубокая треть
Любой
+
Средняя треть
≥ 2
+
Верхняя треть
≥ 5
−
Средняя или глубокая треть
≥ 4
* Критерии применимы к случаям без поражения лимфатических узлов, с отрицательными результатами исследования краев и параметрия.
† Размер определяется посредством клинической пальпации.
Based on Sedlis A, Bundy BN, Rotman MZ, et al: A randomized trial of pelvic radiation therapy versus no further therapy in selected patients with stage IB carcinoma of the cervix after radical hysterectomy and pelvic lymphadenectomy: A gynecologic oncology group study. Gynecol Oncol 73, 177–183, 1999. doi:10.1006/gyno.1999.5387
Стадии IB1, IB2 и IIA1
При стадии рака шейки матки IB1, IB2 и IIA1 стандартной рекомендацией является
Открытая радикальная гистерэктомия с двусторонней тазовой лимфаденэктомией (с картированием сигнального лимфатического узла (СЛУ) или без него)
Радикальная гистерэктомия включает в себя резекцию матки (включая шейку матки), части кардинальных и маточно-крестцовых связок, верхних 1-2 см влагалища, тазовых лимфатических узлов и параметрия. Система классификации Querleu & Morrow описывает четыре типа радикальной гистерэктомии, основанной на латеральной степени резекции; некоторые подтипы учитывают сохранение нервов и парацервикальную лимфаденэктомию (6).
Результаты рандомизированного исследования показали, что минимально инвазивное хирургическое вмешательство (лапароскопия или робот-ассистированная лапароскопия) привело к более низкой общей выживаемости и более высокой частоте рецидивов, чем тотальная радикальная гистерэктомия (7). Таким образом, открытая радикальная гистерэктомия рекомендуется в качестве надлежащего подхода.
Если, из-за сопутствующих заболеваний, пациенты не являются идеальными кандидатами для хирургического вмешательства, другим допустимым вариантом является наружная тазовая лучевая терапия и брахитерапия с или без сопутствующей химиотерапии препаратами платины.
Другим вариантом лечения является радикальная гистерэктомия и двусторонняя тазовая лимфаденэктомия (с парааортальной лимфаденэктомей или без нее), иногда с лучевой терапией (см. таблицу Критерии Седлиса для проведения наружного облучения тазовой области после радикальной гистерэктомии).
Если распространение опухоли отмечается при радикальнаой гистерэктомии, то процедура не должна проводится, а назначение послеоперационной лучевой терапии одновременно с химиотерапией рекомендовано для предотвращения локального рецидива (8).
Стадии IB3, IIA2, IIB, III и IVA
Стандартной терапией для стадий IB3, IIA2, IIB, III и IVA рака является
Наружная лучевая терапия тазовой области с брахитерапией и одновременной химиотерапией на основе препаратов платины
Чтобы определить протяженность поля облучения, врачи могут оценить распространение опухолевых клеток на парааортальные лимфатические узлы клинически (КТ брюшной полости и/или МРТ) или хирургически (тазовая и парааортальная лимфаденэктомия). В рандомизированном исследовании исход заболевания значительно не отличался у пациентов со стадиями IIB – IVA, определенных клинически по сравнению с теми пациентами, у которых стадирование проводились хирургически до химиолучевой терапии. В этом исследовании лапароскопическое стадирование оказалось безопасным, не оттягивало первичное лечение, и привело к изменению стадии рака у 33% пациентов с местнораспространенным раком шейки матки (9).
Когда рак ограничен шейкой матки и/или тазовыми лимфатическими узлами, стандартной рекомендацией будет
Наружная дистанционная лучевая терапия, сопровождаемая брахитерапией (локальные радиоактивные имплантаты, обычно с цезием) шейки матки
Лучевая терапия может вызывать острые осложнения (например, радиационный проктит и цистит), а иногда и поздние осложнения (например, вагинальный стеноз, непроходимость кишечника, образование ректовагинальных и везиковагинальных свищей).
Химиотерапию (цисплатин или карбоплатин), как правило, сочетают с лучевой терапией, часто для того, чтобы усилить чувствительность опухоли к облучению.
При раке в стадии IVA лечение обычно начинают с лучевой терапии, также решается вопрос об экзентерации органов малого таза (удалении всех тазовых органов). Если после лучевой терапии рак остается, но не выходит за пределы центральной тазовой области, то показана экзентерация, что приводит к излечению до 40% пациентов. Эта процедура также может включать континетную или неконтинентную уростомию, низкий передний ректальный анастомоз без колостомии или с наложением колостомы выходного типа, закрытие тазового дна сальниковым лоскутом (J-flap) и выполнение реконструкции влагалища с использованием мышечно-кожных лоскутов из тонкой или прямой мышц живота.
Стадия IVB и рецидивирующий рак
Химиотерапия является основным методом лечения рака шейки матки на IVB стадии. Частота ответов составляет около 38% (10).
В рандомизированных исследованиях добавление бевацизумаба к комбинированной химиотерапии (цисплатин плюс паклитаксел или топотекан плюс паклитаксел) привело к улучшению медианы общей выживаемости на 3,7 месяца у пациентов с рецидивирующим, стойким или метастатическим раком шейки матки (11).
Метастазы вне поля лучевой терапии отвечают на химиотерапию лучше, чем предварительно облученная опухоль или метастазы в тазовую область.
Систематический обзор обсервационных исследований включал 2424 пациентки с плоскоклеточной карциномой стадии IVB стадии, аденокарциномой или аденосквамозной карциномой шейки матки; по итогам обзора обнаружено улучшение общей выживаемости, связанной с радикальной (≥ 45 Гр) лучевой терапией органов таза по сравнению с системной химиотерапией (с паллиативной лучевой терапией органов таза или без нее) (12).
При наличии у пациентки рецидивирующего, прогрессирующего или метастатического рака шейки матки клиницистам следует принять во внимание возможность проведения тестирования на репарацию несоответствия (мисматч репарация, MMR) и микросателлитную нестабильность (MSI), экспрессию PD-L1 (лиганда 1 белка запрограммированной смерти клеток) и/или NTRK слияние генов. Результаты теста могут помочь в прогнозировании ответа на иммунотерапию (например, с использованием ингибиторов PD-L1).
Для женщин с рецидивирующим или метастатическим раком шейки матки существует немного эффективных методов лечения второй линии.
В рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании добавление пембролизумаба к химиотерапии увеличило общую выживаемость без прогрессирования заболевания у пациентов с персистирующим, рецидивирующим или метастатическим раком шейки матки (13).
У женщин с ранее леченным рецидивирующим или метастатическим раком шейки матки тизотумаб-ведотин продемонстрировал клинически значимое и длительное противоопухолевое действие с управляемым и приемлемым профилем безопасности (14).
Хирургическое лечение бесплодия
Некоторым пациенткам с раком ранней стадии (IA1 с LVSI, IA2, IB1, некоторые случаи IB2), желающим сохранить фертильность, может быть выполнена щадящая, сохраняющая фертильность операция.
Хирургическое лечение рака шейки матки не включает оофорэктомию, если яичники не выглядят патологически измененными. У молодых пациентов, перенесших операцию, сохранение яичников особенно важно, чтобы избежать преждевременной менопаузы. Перед облучением органов малого таза яичники могут быть перемещены за пределы поля облучения (оофоропексия), чтобы избежать опасного воздействия. Пациенты должны быть проинформированы о преимуществах сохранения функции яичников по сравнению с потенциальным риском появления метастазов в яичниках. Исследование, в котором приняли участие 3471 пациента с раком шейки матки со стадией Ib -IIb, у которых была проведена радикальная гистерэктомия, рак метастазировал в яичники в 1,5% случаев (15). Метастазы в яичниках встречались чаще среди пациентов с аденокарциномой (5,31%), чем среди пациентов с плоскоклеточной карциномой (0,79%).
Хирургические методы сохранения матки включают:
Радикальная трахелэктомия с исследованием узлов
Цервикальная конизация
Радикальная трахелэктомия – это удаление шейки матки, параметрия, прилегающего к шейке матки, верхних 2 см влагалища и тазовых лимфатических узлов. Матка сохраняется и прикрепляется к верхнему отделу влагалища, сохраняя потенциал для фертильности. Кандидатами на данное хирургическое вмешательство являются пациентки со следующими проявлениями:
Гистологические подтипы, такие как плоскоклеточная карцинома, аденокарцинома или аденосквамозная карцинома (не нейроэндокринная или мелкоклеточная карцинома или саркома)
Стадии IA1/степени 2 или 3 с лимфоваскулярной инвазией
Стадия IA2
Стадия IB1
Следует исключить инвазию в верхнюю часть шейки матки и нижнюю часть матки посредством МРТ до операции. Показатели частоты рецидивов и смертности близки к показателям среди пациенток, которым была выполнена радикальная гистерэктомия. Если пациентки после данной процедуры планируют деторождение, показано родоразрешение путем кесарева сечения. После радикальной трахелектомии коэффициент фертильности колеблется от 50 до 70%, а частота рецидивов составляет от 5 до 10%.
Радикальная трахелэктомия может быть выполнена с помощью вагинальной хирургии, лапаротомии, лапароскопии или роботизированной хирургии. Существует обеспокоенность по поводу безопасности радикальной трахелэктомии с использованием минимально инвазивных методов (лапароскопия или роботизированная хирургия) по сравнению с лапаротомией. В одном ретроспективном исследовании у пациенток с ранней стадией рака шейки матки (≤ 2 см), лапаротомия по сравнению с минимально инвазивными подходами имела сопоставимые 4,5-летние показатели безрецидивной выживаемости (16).
Для пациентов низкогоо риска с раком шейки матки на ранних стадиях альтернативой радикальной трахелэктомии может стать конизация с исследованием тазовых узлов. В проспективном неконтроллируемом исследовании консервативная хирургия (конизация шейки матки или простая гистерэктомия с исследованием лимфоузлов) оказалась безопасной и выполнимой у женщин с раком шейки матки на ранней стадии низкого риска; 2-летняя частота рецидивов составила 3,5% (17). Исследования для определения оптимального лечения для пациенток с ранней стадией рака шейки матки продолжаются (например, исследование SHAPE) (18).
Продолжающееся проспективное исследование (CONTESSA) оценивает роль неоадъювантной химиотерапии с последующим сохраняющим фертильность хирургическим вмешательством у пациенток с опухолями 2–4 см, желающих сохранить репродуктивную функцию (19).
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Прогноз при раке шейки матки
Наиболее распространенные гистологические типы рака шейки матки (плоскоклеточная карцинома, аденокарцинома) обычно метастазируют отдаленно, только когда рак локально запущен или рецидивирует. Статистически пятилетняя выживаемость выглядит следующим образом:
Стадия I: 80–90%
Стадия II: 60–75%
Стадия III: 30–40%
Стадия IV: 0–15%
Около 80% рецидивов проявляются в течение 2 лет.
Неблагоприятные прогностические факторы включают:
Вовлечение лимфатических узлов
Большой размер и объем опухоли
Глубокая инвазия в строму шейки матки
Параметральная инвазия
Лимфоваскулярная инвазия (ЛВИ)
Гистология неороговевающих клеток
Основные положения
Рассматривать рак шейки матки следует, если у женщины имеются аномальные результаты скрининга рака шейки матки (ВПЧ или Пап-тест), присутствуют видимые поражения шейки матки или аномальные, особенно посткоитальные, вагинальные кровотечения.
Проведите кольпоскопию и/или биопсию для дальнейшей оценки и подтверждения диагноза.
Стадии рака шейки матки клинически, с использованием биопсии, гинекологического осмотра и доступных методов визуализации, включая рентген грудной клетки; также используют ультрасонографию, ПЭТ/КТ, МРТ или КТ и операционную диагностику, если это возможно.
Лечение состоит из хирургического удаления раковой опухоли на ранней стадии, лучевой терапии в сочетании с химиотерапией для локально- распространенного рака, и химиотерапии для метастатического рака.
Рекомендовать вакцинацию против ВПЧ детям перед первой сексуальной активностью.
Дополнительная информация
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National Cancer Institute: Cervical Cancer Treatment: This web site provides general information about cervical cancer and information about classification, staging, treatment by stage, and cervical cancer during pregnancy.