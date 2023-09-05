Шейка матки состоит из стромы и эпителия. Эктоцервикс выступает во влагалище и выстлан плоским эпителием. Эндоцервикс (канал, простирающийся от внутреннего зева к внешнему) выстлан цилиндрическим эпителием. Почти все карциномы шейки матки возникают в зоне трансформации, которая окружает наружный зев; трансформационная зона представляет собой зону плоскоклеточной метаплазии между исходным и присутствующим в настоящий момент переходом плоского эпителия в цилиндрический (1).

Цервикальная интраэпителиальная неоплазия (ЦИН) классифицируется как

1: Умеренная дисплазия шейки матки

2: Умеренная дисплазия

3: Тяжелая дисплазия и карцинома in situ

ЦИН 3 редко регрессирует спонтанно; если не проводить лечение данной патологии, то в течение месяцев или лет дисплазия проникает сквозь базальную мембрану, развиваясь в инвазивную карциному.

Приблизительно 80–85% всех случаев рака шейки матки составляет сквамозная карцинома, остальные приходятся в основном на аденокарциному. Саркомы и мелкоклеточные нейроэндокринные опухоли редки.

Инвазивный цервикальный рак обычно развивается путем прямого распространения в окружающие ткани или лимфатическим путем к тазовым и парааортальным лимфатическим узлам. Гематогенное распространение опухоли возможно, но встречается редко.

Если рак шейки матки распространяется на тазовые или парааортальные лимфатические узлы, то прогноз хуже и влияет на локализацию и размер области облучения.