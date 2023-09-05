skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Введение в гинекологические опухоли

Авторы:Pedro T. Ramirez, MD, Houston Methodist Hospital;
Gloria Salvo, MD, MD Anderson Cancer Center
Проверено/пересмотрено сент. 2023

Рак женской половой системы поражает матку, яичники, шейку матки, вульву, влагалище, маточные трубы или брюшину. Гестационная трофобластическая болезнь – это группа пролиферативных заболеваний, возникающих из трофобластической ткани матки.

Наиболее распространенным раком репродуктивной системы у женщин в США является рак эндометрия, за которым следует рак яичников. Рак шейки матки распространен в странах с низким уровнем ресурсов; он менее распространен в странах с высоким уровнем доходов, где широко доступны скрининг с помощью теста Папаниколау (Пап), тестирование на вирус папилломы человека (ВПЧ) и вакцинация против ВПЧ.

Многие гинекологические раковые заболевания проявляются в виде новообразований в области таза или аномального влагалищного кровотечения.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.