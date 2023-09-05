Введение в гинекологические опухоли

Рак женской половой системы поражает матку, яичники, шейку матки, вульву, влагалище, маточные трубы или брюшину. Гестационная трофобластическая болезнь – это группа пролиферативных заболеваний, возникающих из трофобластической ткани матки.

Наиболее распространенным раком репродуктивной системы у женщин в США является рак эндометрия, за которым следует рак яичников. Рак шейки матки распространен в странах с низким уровнем ресурсов; он менее распространен в странах с высоким уровнем доходов, где широко доступны скрининг с помощью теста Папаниколау (Пап), тестирование на вирус папилломы человека (ВПЧ) и вакцинация против ВПЧ.

Многие гинекологические раковые заболевания проявляются в виде новообразований в области таза или аномального влагалищного кровотечения.