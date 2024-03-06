Преэклампсия и эклампсия являются основными причинами материнской смертности в США (1) и во всем мире (2). Женщины с преэклампсией подвержены риску отслойки плаценты в текущей беременности, возможно потому, что оба расстройства связаны с маточно-плацентарной недостаточностью. У беременных могут развиться отек легких, острое повреждение почек, разрыв печени или цереброваскулярное кровоизлияние с судорогами или без них.

К осложнениям со стороны плода можно отнести задержку роста, олигогидрамнион или мертворождение (3). Диффузный и многоочаговый спазм сосудов может вызывать ишемию у матери, с повреждением ряда органов, в частности мозга, почек и печени. Факторами, способствующими развитию сосудистого спазма, являются пониженный уровень простациклина (вазодилататор эндотелиального происхождения), повышенный уровень эндотелина (вазоконстриктор эндотелиального происхождения) и повышенный уровень Flt-1 (циркулирующий рецептор сосудистого эндотелиального фактора роста).

В 0,2–0,6% беременностей развивается HELLP-синдром (гемолиз, повышенный уровень печеночных ферментов и низкое количество тромбоцитов) (4). Большинство беременных женщин с HELLP- синдромом страдают гипертонией и протеинурией, но иногда не развивается ни того, ни другого нарушения.