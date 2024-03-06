Предлежание сосудов

Пренатальный мониторинг для выявления сдавления пуповины

Кесарево сечение

Предложенные способы дородового ведения при предлежании сосудов плаценты неоднозначны, отчасти потому, что не проведено рандомизированных клинических испытаний. В большинстве центров один или два раза в неделю, начиная с 28–30 недели, проводят нестрессовое тестирование. Цель его состоит в том, чтобы обнаружить сдавление пуповины. Примерно на 30–34 неделе беременности или за 1–2 недели до запланированного родоразрешения может быть предложена госпитализация для мониторинга состояния плода и матери. Стационарный мониторинг состояния плода может быть непрерывным или проводиться каждые 6–8 часов.

При кровотечении или в течение 7 дней после запланированного родоразрешения для ускорения созревания легких плода используются кортикостероиды.

Экстренное кесарево сечение показано в следующих случаях:

Возникает дородовый разрыв плодных оболочек.

Вагинальное кровотечение продолжается.

Состояние плода не является удовлетворительным

Если ни одного из этих нарушений нет и родоразрешения не произошло, клицинисты могут предложить провести плановое кесарево сечение. Было предложено проведение кесарева сечения на сроке от 34 до 37 недель, но сроки родоразрешения противоречивы; некоторые данные свидетельствуют в пользу родоразрешения на сроке 34-35 недель (1).