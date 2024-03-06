Полиморфный дерматоз беременных – это доброкачественные зудящие высыпания на коже неизвестного происхождения, которые развиваются во время беременности.
Большинство случаев полиморфного дерматоза беременных происходит во время первой беременности. Частота составляет 1/200 беременностей (1); однако при многоплодной беременности риск увеличивается в 8–12 раз.
Справочные материалы
1. Himeles JR, Pomeranz MK. Recognizing, Diagnosing, and Managing Pregnancy Dermatoses. Obstet Gynecol. 2022;140(4):679-695. doi:10.1097/AOG.0000000000004938
Симптомы и признаки полиморфного высыпания при беременности
Очаги вызывают сильный зуд, они эритематозны, поверхностны, но приподняты над уровнем здоровой кожи; некоторые окружены белым ободком, а у некоторых в центре видны мелкие сосуды. Зуд мешает больным уснуть, однако расчесывания не происходит. Высыпания изначально появляются на животе, в области стрий, и распространяются на бедра, ягодицы и иногда руки. Ладони, подошвы и лицо, как правило, не поражены. В большинстве случаев поражений сотни.
Высыпания появляются во время 3 триместра, чаще всего в последние 2–3 недели и иногда в последние дни перед родами или после родов. Они, как правило, разрешаются в течение 15 дней после родов, но разрешение может занять и больше времени. Они могут рецидивировать до 5% при последующих беременностях.
Диагностика полиморфного дерматоза беременных
Осмотр кожи
Полиморфный дерматоз беременных диагностируется при осмотре кожи. Дифференциальный диагноз с другими зудящими дерматозами может быть сложен. Ранние поражения при полиморфном дерматозе беременных обычно начинаются со стрий на животе; при пемфигоиде беременных ранние поражения, как правило, локализуются в зоне вокруг пупка.
Лечение полиморфного дерматоза беременных
Кортикостероиды
Неседативные пероральные антигистаминные препараты
Поддерживающая терапия
При легких симптомах назначают кортикостероиды местно (например, крем с 0,1% триамцинолона ацетонида до 2-3 раз в день). Редко более тяжелые симптомы требуют системного назначения кортикостероидов (например, преднизона 40 мг перорально 1 раз в день). Системное применение кортикостероидов короткими курсами на поздних сроках беременности не вызывает у плода нежелательных эффектов.
Для облегчения зуда можно использовать перорально антигистаминные средства, не обладающие седативным действием.
Основные положения
Полиморфный дерматоз беременных представляет собой сильно зудящие поражения кожи, которые обычно развиваются в течение последних 2–3 недель беременности и разрешаются в течение 15 дней после родов.
Дифференциация этих поражений от других зудящих высыпаний может быть затруднена.
Лечение местными кортикостероидами при легких симптомах или пероральный прием кортикостероидов при более тяжелых симптомах.