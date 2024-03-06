Полиморфный дерматоз беременных

Очаги вызывают сильный зуд, они эритематозны, поверхностны, но приподняты над уровнем здоровой кожи; некоторые окружены белым ободком, а у некоторых в центре видны мелкие сосуды. Зуд мешает больным уснуть, однако расчесывания не происходит. Высыпания изначально появляются на животе, в области стрий, и распространяются на бедра, ягодицы и иногда руки. Ладони, подошвы и лицо, как правило, не поражены. В большинстве случаев поражений сотни.

Высыпания появляются во время 3 триместра, чаще всего в последние 2–3 недели и иногда в последние дни перед родами или после родов. Они, как правило, разрешаются в течение 15 дней после родов, но разрешение может занять и больше времени. Они могут рецидивировать до 5% при последующих беременностях.