Пемфигоид беременных – это редкое поражение кожи, представляющее собой зудящие папулы, везикулы и буллы, которое имеет место во время беременности или в послеродовом периоде. Диагноз устанавливают клинически или путем биопсии. Лечение местным или системным введением кортикостероидов. Большинство плодов не подвержены негативному воздействию, но возможны неонатальная заболеваемость или смертность.

Пемфигоид беременных, по-видимому, является аутоиммунным явлением, вероятно, вызванным антителом IgG к антигену 180-kD в зоне базальной мембраны эпидермиса. Хотя ранее его называли герпес беременных (потому что сыпь напоминает везикобуллезную сыпь, вызванную вирусом простого герпеса), это расстройство не вызвано вирусом герпеса.

Пемфигоид возникает у 1/50 000-60 000 беременностей (1); заболевание проявляется во время 2 или 3 триместра, но может появиться и в 1 триместре или сразу после родов. Как правило, пемфигоид рецидивирует при последующих беременностях и возникает примерно у 25% женщин, принимающих оральные контрацептивы. Обострения часто развиваются через 24-48 часов после родов и возможны при последующих месячных или овуляции.

В большинстве случаев негативного воздействия на плод пемфигоид не оказывает; однако преходящие поражения наблюдаются у <5% новорожденных от матерей с пемфигоидом. Риски, в том числе детская смертность в течение первого года жизни, скорее всего, связаны с плацентарной недостаточностью и увеличиваются после преждевременных родов также и у маленьких для гестационного возраста детей.

Справочные материалы 1. Himeles JR, Pomeranz MK. Recognizing, Diagnosing, and Managing Pregnancy Dermatoses. Obstet Gynecol. 2022;140(4):679-695. doi:10.1097/AOG.0000000000004938

Симптомы и признаки пемфигоида беременных Высыпания сопровождаются сильным зудом. Они появляются вначале вокруг пупка, а затем распространяются по всему телу. Пузырьки и буллы наиболее специфичны; также могут появиться эритематозные бляшки. Высыпания могут поражать ладони, подошвы, туловище, ягодицы и конечности, но не лицо и слизистые. Высыпания усиливаются во время родов или сразу после них у 75% женщин, ремиссия наступает в течение нескольких недель или месяцев. Пемфигоид беременных (кожа на животе) Изображение © Springer Science+Business Media Пемфигоид беременных Изображение © Springer Science+Business Media У новорожденных могут наблюдаться эритематозные бляшки или пузырьки, которые спонтанно разрешаются в течение нескольких недель.

Диагностика пемфигоида беременных Характерные очаги поражения кожи

Иногда исследование биоптата методом прямой флуорисценции Пемфигоид беременных может быть по клиническим признакам спутан с рядом других зудящих высыпаний во время беременности, особенно с полиморфным дерматозом беременных. Пемфигоид беременных часто можно отличить от других поражений, поскольку он обычно начинается с зоны вокруг пупка; полиморфный дерматоз беременных обычно начинается со стрий. Прямое флуоресцентное исследование кожи вокруг поражений имеет важное диагностическое значение. Оно позволяет выявить линейную ленту С3 в зоне базальной мембраны.

Лечение пемфигоида беременных Кортикостероиды местно или перорально (при тяжелых симптомах)

Неседативные пероральные антигистаминные препараты При легких симптомах эффективным может оказаться местное применение кортикостероидов (например, крем с 0,1% триамцинолона ацетонида до 6 раз в день). Преднизон (40 мг перорально 1 раз в день) облегчает умеренный или тяжелый зуд и предотвращает появление новых высыпаний; дозу постепенно снижают до прекращения высыпаний, но иногда, при нарастании симптомов, требуется ее снова поднять (например, в родах). Системное применение кортикостероидов на поздних сроках беременности не приносит вреда плоду. Для облегчения зуда можно использовать перорально антигистаминные средства, не обладающие седативным действием. Состояние плода можно контролировать в динамике с помощью УЗИ каждые 4 недели, если рост плода в норме, или каждые 2 недели, если его рост задерживается. Нестрессовое тестирование также проводится, когда рост задерживается.