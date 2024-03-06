Обзор беременности с высоким уровнем риска (Overview of High-Risk Pregnancy)

При беременности высокого риска мать и/или плод или новорожденный подвергаются высокому риску развития осложнений или смерти до, во время или после родов.

Беременности высокого риска характеризуются состояниями, которые потенциально представляют угрозу для здоровья матери и/или плода или новорожденного. Риски могут быть обусловлены различными факторами, такими как хронические заболевания, многоплодная беременность, осложнения предыдущей беременности, а также неакушерские или акушерские осложнения, возникающие во время беременности.

Врачи должны проводить скрининг на эти факторы риска во время визита до зачатия или в начале пренатального наблюдения. Для женщин, планирующих беременность, определить потенциальные факторы риска могут помочь обследование перед зачатием и консультирование.

Врачи должны определить потенциальные факторы риска, включая предшествующие медицинские состояния (например, диабет, гипертония, заболевания щитовидной железы, психические расстройства), предыдущие осложнения беременности и генетические факторы. Клиницисты проверяют лекарства и пищевые добавки пациентки на предмет лекарственной безопасности при беременности и определяют, нужно ли отменить, скорректировать или изменить какие-либо медикаменты или добавки. Следует оптимизировать лечение заболеваний, которые, как известно, могут вызвать неблагоприятные последствия для плода или матери при плохом лечении (например, диабет, гипертония, гипотиреоз). Следует обсудить модифицируемые факторы риска, такие как курение, употребление алкоголя и наркотиков, а также регулирование веса. Если у одного из потенциальных родителей есть известные или подозреваемые генетические отклонения, пара должна быть направлена на генетическое консультирование и тестирование. Кроме того, консультирование должно включать обсуждение важности приема добавок с фолиевой кислотой, иммунизации и оптимизации общего состояния здоровья до зачатия.

Беременности с высоким риском требуют тщательного мониторинга, специализированного ухода и участия многопрофильной медицинской команды, иногда направления в перинатальный центр. Пренатальные центры предлагают множество специализированных и субспециализированных услуг, которые предоставляют специалисты по материнскому, фетальному и неонатальному здоровью (1). Тщательный мониторинг в течение всей беременности может включать лечение хронических заболеваний и увеличение частоты дородовых визитов к врачу, анализов крови, ультразвукового и других видов мониторинга состояния плода. Общение с беременной женщиной и ее семьей необходимо для того, чтобы вовлечь пациентку в совместное принятие решений, разработать план ухода и оказать эмоциональную поддержку.