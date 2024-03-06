Несостоятельность шейки матки

Цервикальный серкляж

Цервикальный серкляж представляет собой укрепление шейного кольца неабсорбируемым шовным материалом. Серкляж позволяет предотвратить преждевременные роды у пациенток с ≥ двумя потерями беременности во 2 триместре. Серкляж может быть показан как на основании одного только анамнеза (серкляж по анамнестическим показаниям), так и на основании анамнеза в сочетании с данными УЗИ (серкляж по УЗИ-показаниям [1]) или результатов физикального обследования при наличии открытия шейки матки.

Установка церкляжа по анамнестическим показаниям обычно выполняется пациенткам, чей анамнез убедительно свидетельствует о недостаточности шейки матки, а это, как правило, ≥ 2 родов в сроке от 15 до 24 недель беременности в анамнезе. У таких пациенток серкляж проводится в 1-м триместре беременности или может быть проведен до беременности.

Пациенткам с неопределенным риском недостаточности шейки матки, которые наблюдаются с помощью проведения УЗИ в динамике для измерения длины шейки матки, обычно накладывается серкляж, если в сроке до 24 недель длина шейки матки < 2,5 см. Наложение серкляжа только у таких пациенток, по-видимому, не увеличивает риск преждевременных родов и позволяет избежать ненужных процедур наложения серкляжа. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что серкляж может помочь предотвратить преждевременные роды у женщин с идиопатическими преждевременными родами в анамнезе, если длина шейки матки < 2,0-2,5 см (2).

Если раскрытие шейки матки произошло и это подтверждается при объективном осмотре, некоторым пациенткам может быть наложен серкляж до 24-й недели беременности. Серкляж может быть показан, если он технически выполним и пока нет признаков хориоамнионита, кровотечения или родов. Такие случаи, тем не менее, могут быть спорными и основаны на клинической оценке и совместном принятии решений между пациентом и врачом.

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При подозрении на преждевременные роды на сроках более 22-23 недель также могут быть показаны кортикостероиды (для ускорения созревания легких плода) и изменение режима активности (изменение режима отдыха) (2).