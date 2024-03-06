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Несостоятельность шейки матки

Авторы:Antonette T. Dulay, MD, Main Line Health System
Проверено/пересмотрено мар. 2024

Цервикальная недостаточность (ранее называвшаяся недостаточностью шейки матки) представляет собой безболезненное раскрытие шейки матки, приводящее к невынашиванию беременности во 2-м триместре. Трансвагинальное УЗИ шейки матки во 2-м триместре может использоваться для оценки риска или мониторинга. Лечение заключается в укреплении шейки матки путем наложения швов (серкляж).

Цервикальная недостаточность - это безболезненное раксрытие шейки матки, приводящее к потере беременности во 2-м триместре при клиническом отсутствии схваток и/или родов. Частота варьируется в значительных пределах (1/100 до 1/2000).

Этиология цервикальной недостаточности

Причины истмико-цервикальной недостаточности до конца неясны, но, вероятно, включают сочетание структурных нарушений и биохимических факторов (например, воспаление, инфекции); эти факторы могут быть приобретенными или генетическими.

Факторы риска

Большинство женщин с цервикальной недостаточностью не имеют известных факторов риска; однако были выявлены следующие факторы риска:

  • Врожденные нарушения синтеза коллагена (например, синдром Элерса-Данлоса)

  • Предшествующая конусная биопсия (особенно при удалении 1,7–2,0 см шейки матки) или трахелэктомия

  • Предшествующие глубокие разрывы шейки (как правило, при самопроизвольных или оперативных родах)

  • Предшествующие избыточные или слишком быстрые инструментальные расширения цервикального канала (в настоящее время встречаются редко)

  • Мюллеровы аномалии (например, двурогая матка или внутриматочная перегородка)

  • 2 выкидышей во 2 триместре в анамнезе

Рецидивы

Риск привычного невынашивания беременности вследствие ИЦН возможно составляет 30%, поднимая вопрос о значимости установленных анатомо-структурных аномалий. Риск наиболее высок у женщин с более чем () двумя выкидышами во втором триместре в анамнезе.

Симптомы и признаки цервикальной недостаточности

Недостаточность шейки матки часто протекает бессимптомно до наступления преждевременных родов. У некоторых женщин могут наблюдаться и более ранние симптомы, такие как ощущение инородного тела во влагалище, кровотечение, неспецифическая боль в животе или в спине, влагалищные выделения.

При осмотре шейка может быть мягкой и сглаженной, а цервикальный канал – расширен.

Диагностика цервикальной недостаточности

  • Трансвагинальное УЗИ на сроке 15–16 недель и вплоть до 23–24 недель у женщин с симптомами или факторами риска

Обычно цервикальная недостаточность не выявляется до тех пор, пока у пациентки не будет хотя бы одного родоразрешения после 15 недели беременности (1).

Диагноз цервикальной недостаточности подозревают у пациенток с факторами риска или характерными симптомами или признаками.

Если есть неопределенность в отношении клинического подозрения на цервикальную недостаточность, пациентки могут находиться под наблюдением начиная с 15–16 недель до 23–24 недель, во время которого в динамике проводится трансвагинальное УЗИ с измерением длины шейки матки.

К ультрсонографическим симптомам, указывающим на заболевание, относят:

  • Укорочение шейки матки до ≤ 2,5 см с цервикальной недостаточностью в анамнезе

  • Расширение цервикального канала

  • Протрузия оболочек плода в цервикальный канал

Справочные материалы по диагностике

  1. 1. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): ACOG Practice Bulletin No.142: Cerclage for the management of cervical insufficiency. Obstet Gynecol 123 (2 Pt 1):372–379, 2014. doi: 10.1097/01.AOG.0000443276.68274.cc

Лечение цервикальной недостаточности

  • Цервикальный серкляж

Цервикальный серкляж представляет собой укрепление шейного кольца неабсорбируемым шовным материалом. Серкляж позволяет предотвратить преждевременные роды у пациенток с двумя потерями беременности во 2 триместре. Серкляж может быть показан как на основании одного только анамнеза (серкляж по анамнестическим показаниям), так и на основании анамнеза в сочетании с данными УЗИ (серкляж по УЗИ-показаниям [1]) или результатов физикального обследования при наличии открытия шейки матки.

Установка церкляжа по анамнестическим показаниям обычно выполняется пациенткам, чей анамнез убедительно свидетельствует о недостаточности шейки матки, а это, как правило, 2 родов в сроке от 15 до 24 недель беременности в анамнезе. У таких пациенток серкляж проводится в 1-м триместре беременности или может быть проведен до беременности.

Пациенткам с неопределенным риском недостаточности шейки матки, которые наблюдаются с помощью проведения УЗИ в динамике для измерения длины шейки матки, обычно накладывается серкляж, если в сроке до 24 недель длина шейки матки < 2,5 см. Наложение серкляжа только у таких пациенток, по-видимому, не увеличивает риск преждевременных родов и позволяет избежать ненужных процедур наложения серкляжа. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что серкляж может помочь предотвратить преждевременные роды у женщин с идиопатическими преждевременными родами в анамнезе, если длина шейки матки < 2,0-2,5 см (2).

Если раскрытие шейки матки произошло и это подтверждается при объективном осмотре, некоторым пациенткам может быть наложен серкляж до 24-й недели беременности. Серкляж может быть показан, если он технически выполним и пока нет признаков хориоамнионита, кровотечения или родов. Такие случаи, тем не менее, могут быть спорными и основаны на клинической оценке и совместном принятии решений между пациентом и врачом.

При подозрении на преждевременные роды на сроках более 22-23 недель также могут быть показаны кортикостероиды (для ускорения созревания легких плода) и изменение режима активности (изменение режима отдыха) (2).

Справочные материалы по лечению

  1. 1. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): ACOG Practice Bulletin No.142: Cerclage for the management of cervical insufficiency. Obstet Gynecol 123 (2 Pt 1):372–379, 2014. doi: 10.1097/01.AOG.0000443276.68274.cc

  2. 2. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): ACOG Practice Bulletin, No. 234: Prediction and prevention of spontaneous preterm birth. Obstet Gynecol 138 (2):e65-e90, 2021. doi: 10.1097/AOG.0000000000004479

  3. 3. Raju TN, Mercer BM, Burchfield DJ, Joseph GF Jr: Periviable birth: Executive summary of a joint workshop by the Eunice Kennedy Shriver National Institute of Child Health and Human Development, Society for Maternal-Fetal Medicine, American Academy of Pediatrics, and American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 123 (5):1083-1096, 2014. doi: 10.1097/AOG.0000000000000243

Основные положения

  • Цервикальная недостаточность - безболезненное раскрытие шейки матки, приводящее к потере беременности во 2-м триместре.

  • Обычно риск развития недостаточности шейки матки невозможно предсказать до того, как у пациентки произойдут первые преждевременные роды.

  • У женщин с симптомами или факторами риска в сроки после 15 ─16 недель проводят трансвагинальное УЗИ.

  • Признаками, позволяющими поставить диагноз, являются укорочение шейки матки до ≤ 2,5 см, расширение шейки матки или протрузия плодных оболочек в цервикальный канал.

  • Лечение женщин из группы риска осуществляется с помощью серкляжа шейки матки.

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