Материнская смертность и перинатальная смертность

Материнская смертность определяется как смерть женщины во время беременности или в течение 42 дней после прерывания беременности, независимо от продолжительности и места беременности, от любой причины, связанной с беременностью или усугубленной ею или ее ведением, но не от случайных или побочных причин.

В 2021 году уровень материнской смертности в США составлял 32,9 смертей на 100 000 живорождений по сравнению с показателем 23,8 в 2020 году и 20,1 в 2019 году (1). Показатели материнской смертности выше в США, чем в странах Западной Европы (например, Германии, Нидерландах, Польше, Испании, Швеции, Швейцарии, Великобритании). (См. таблицу Показатели материнской смертности в отдельных странах, 2020 г.).

Таблица Показатели материнской смертности в отдельных странах, 2020 Таблица

Во всем мире наблюдается значительная разница в уровне материнской смертности, зависимо от расы и этнической принадлежности. В США показатели в 2021 году были самыми высокими среди неиспаноязычных негритянских женщин (69,9/100 000), по сравнению с 28/100 000 у испаноязычных женщин и 26,6/100 000 у неиспаноязычных белых женщин (1). В Бразилии материнская смертность примерно в 5 раз выше у женщин африканского происхождения, чем у белых женщин (2). В Великобритании этот показатель более чем в 5 раз выше среди чернокожих женщин, чем среди белых (3).

Во всем мире в 2013 году приблизительная материнская смертность в процентном соотношении составила (4):

Дородовая: 25%

Во время родов и в послеродовом периоде: 28%

В позднем послеродовом периоде: 36%

Более 42 дней, но менее 1 года после родов: 12%

Статистические данные о материнской смертности определяют непосредственно акушерские и косвенные причины. Наиболее распространенными причинами материнской смертности в мире являются (5)

Как правило, материнская смертность обусловлена несколькими факторами (6), в том числе

Задержка в принятии решения об обращении за медицинской помощью

Задержка в прибытии в соответствующее медицинское учреждение (часто из-за расстояния или отсутствия транспорта)

Несвоевременное получение адекватной помощи в медицинском учреждении

Приблизительно 4 из 5 случаев материнской смертности возможно предотвратить (7).

Перинатальная смертность – это смерть плода в конце беременности или смерть младенца. Существуют различные определения; одно из них предписывает, что перинатальная смертность – это количество случаев смерти среди младенцев в возрасте < 7 дней и внутриутробной гибели плода на сроке ≥ 28 недель беременности из расчета на 1000 живорожденных.

Показатель перинатальной смертности в США в 2021 году составил 5,5 умерших детей в перинатальном периоде на 1000 живорожденных (8). С 1990 по 2011 год этот показатель снизился на 30%, с 2011 по 2016 год был стабильным, а с 2017 по 2019 год снизился на 4%.

Распределение показателей в зависимости от расы и этнической принадлежности матери составило:

4.7 для детей женщин-представителей европеоидной расы нелатиноамериканского происхождения

9,5 для детей от неиспаноязычных чернокожих женщин

4,9 для детей от испаноязычных женщин

К причинам перинатальной смертности относятся мертворождение и неонатальная смерть. Причины мертворождения могут быть фетальными, материнскими или плацентарными (см. таблицу Некоторые причины и факторы риска мертворождения).

Неонатальный период определяется как первые 28 дней жизни. Большинство случаев неонатальной смертности (75%) происходят в течение 7 дней после рождения (см. Всемирная организация здравоохранения: летальность у новорожденных). В 2019 году основными причинами смертности в неонатальный период во всем мире были роды до срока, осложнения, связанные с рождением ребенка (родовая асфиксия или отсутствие дыхания при рождении), инфекции и врожденные пороки развития.