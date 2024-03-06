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Маловодие

Авторы:Antonette T. Dulay, MD, Main Line Health System
Проверено/пересмотрено мар. 2024

Маловодие (олигогидрамнион) – это объем амниотической жидкости, который меньше ожидаемого для гестационного возраста; это состояние связано с осложнениями у матери и плода. Диагноз устанавливают по данным ультразвукового измерения объема амниотической жидкости. Лечение включает в себя тщательный мониторинг плода и проведение УЗИ в динамике.

Причины маловодия следующие:

Осложнения

Осложнения маловодия включают в себя:

  • Задержку внутриутробного развития

  • Контрактуры конечностей (если маловодие начинается на ранних сроках беременности)

  • Задержанное или неполное созревание легких (если маловодие начинается на ранних сроках беременности)

  • Неспособность плода выдержать родоразрешение, вследствие чего необходимо кесарево сечение

  • Гибель плода

Риск осложнений зависит от количества околоплодных вод и этиологии.

Симптомы и признаки маловодия

Маловодие само по себе обычно не вызывает у женщины каких-либо симптомов, кроме ощущения уменьшения числа движений плода. Размер матки может быть меньше ожидаемого в зависимости от гестационного возраста.

Нарушения, вызывающие или способствующие маловодию, могут проявляться клинически.

Диагностика маловодия

  • Ультразвуковое измерение объема амниотической жидкости

  • Комплексное УЗИ плода, в том числе для выявления пороков развития плода

  • Тестирование для выявления заподозренных клинически причин со стороны матери

Маловодие можно заподозрить, если размер матки меньше, чем ожидалось для данного срока беременности, или если уменьшено число движений плода; также его можно случайно выявить при УЗИ. Тем не менее, качественные оценки объема амниотической жидкости, как правило, оказываются субъективными. При подозрении на олигогидрамнион следует количественно оценить амниотическую жидкость с использованием индекса амниотической жидкости (ИАЖ) или измерения глубины наибольшего кармана (ГНК).

Объем амниотической жидкости не может быть измерен напрямую. Таким образом, низкий уровень жидкости определяется косвенно с помощью одного из следующих ультрасонографических критериев:

  • AFI ≤ 5 см: AFI – сумма вертикальной глубины жидкости, измеренной в каждом квадранте матки; нормальный AFI колеблется от > 5 до < 24 см.

  • СГК < 2 см: СГК - измерение самого глубокого кармана амниотической жидкости; нормальный СГК составляет от ≥ 2 до < 8 см.

Похоже, что ни ИАЖ, ни СГК не превосходят другие методы с точки зрения предотвращения неблагоприятных последствий перинатального периода. Каждый из них имеет свои ограничения: ИАЖ часто приводит к гипердиагностике маловодия; СГК приводит к гипердиагностике многоводия (1, 2).

Установление причины

Если диагностировано маловодие, врач должен уточнить его возможные причины, в том числе дородовый разрыв плодных оболочек. Комплексное ультрасонографическое обследование проводится для проверки пороков развития плода и любых очевидных причин со стороны плаценты (например, отслойка плаценты).

Клиницисты могут предложить провести амниоцентез и кариотипирование плода, если данные УЗИ позволяют подозревать пороки развития плода или анеуплоидию.

При подозрении на маточно-плацентарную недостаточность и обнаружении ограничения внутриутробного роста оценивают кровоток в пупочной артерии с помощью допплерографии.

Справочные материалы по диагностике

  1. 1. Kehl S, Schelkle A, Thomas A, et al: Single deepest vertical pocket or amniotic fluid index as evaluation test for predicting adverse pregnancy outcome (SAFE trial): A multicenter, open-label, randomized controlled trial. Ultrasound Obstet Gynecol 47 (6):674–679, 2016. doi: 10.1002/uog.14924

  2. 2. Nabhan AF, Abdelmoula YA: Amniotic fluid index versus single deepest vertical pocket as a screening test for preventing adverse pregnancy outcome. Cochrane Database Syst Rev 2008 (3):CD006593, 2008. doi:10.1002/14651858.CD006593.pub2

Лечение маловодия

  • Серийное УЗИ для определения индекса околоплодных вод (AFI) или максимального кармана жидкости (SDP) и мониторинга роста плода

  • Нестрессовое тестирование или оценка биофизического профиля плода

Пациенты могут находиться на стационарном лечении. Если лечение ведется амбулаторно, состояние плода следует контролировать один или два раза в неделю с ультразвуковым измерением AFI или SDP и выполнением нестрессового теста или биофизического профиля (1). Ультрасонографию для измерения роста плода следует проводить каждые 2–4 недели (каждые 2 недели, если рост ограниченный).

Большинство экспертов рекомендуют родоразрешение в период от 36 до 37 6/7 недель при изолированном и неосложненном маловодии или на момент постановки диагноза, если диагноз был поставлен на ≥ 37 неделе (2). Тем не менее, не доказано, что этот подход позволяет предотвратить смерть плода. Оптимальное время для родов является спорным и может варьировать в зависимости от характеристик пациентки и осложнений со стороны плода.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): ACOG Committee Opinion, Number 828: Indications for Outpatient Antenatal Fetal Surveillance. Obstet Gynecol. 2021;137(6):e177-e197. doi:10.1097/AOG.0000000000004407

  2. 2. American College of Obstetricians and Gynecologists’ Committee on Obstetric Practice, Society for Maternal-Fetal Medicine: Medically indicated late-preterm and early-term deliveries: ACOG Committee Opinion, Number 831. Obstet Gynecol 138 (1):e35–e39, 2021. doi: 10.1097/AOG.0000000000004447

Основные положения

  • Олигогидрамнион (маловодие) - это объем амниотической жидкости, который является меньшим, чем ожидаемый для данного гестационного срока.

  • Маловодие может быть вызвано маточно-плацентарной недостаточностью, лекарствами, аномалиями развития плода или разрывом плодных оболочек.

  • Оно может вызывать поражения плода (например, ограничение роста, контрактуры конечностей, смерть, задержку созревания легких, неспособность выдержать роды).

  • При подозрении на маловодие необходимо определить индекс амниотической жидкости или оценку максимального кармана и провести обследование для выявления его возможных причин (в том числе комплексное УЗИ).

  • Пациентку для мониторинга госпитализируют, или, если ее наблюдают амбулаторно, проводят мониторинг AFI или SDP и выполняют нестрессовый тест или биофизический профиль один или два раза в неделю. Измерение роста плода проводят с помощью УЗИ каждые 2–4 недели.

  • Большинство экспертов рекомендуют родоразрешение в период от 36 до 37 6/7 недель или на момент постановки диагноза, если диагноз поставлен на ≥ 37 неделе (хотя оптимальное время для родов варьирует в зависимости от клинической ситуации).

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