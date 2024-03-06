Ультразвуковое измерение объема амниотической жидкости

Комплексное УЗИ плода, в том числе для выявления пороков развития плода

Тестирование для выявления заподозренных клинически причин со стороны матери

Маловодие можно заподозрить, если размер матки меньше, чем ожидалось для данного срока беременности, или если уменьшено число движений плода; также его можно случайно выявить при УЗИ. Тем не менее, качественные оценки объема амниотической жидкости, как правило, оказываются субъективными. При подозрении на олигогидрамнион следует количественно оценить амниотическую жидкость с использованием индекса амниотической жидкости (ИАЖ) или измерения глубины наибольшего кармана (ГНК).

Объем амниотической жидкости не может быть измерен напрямую. Таким образом, низкий уровень жидкости определяется косвенно с помощью одного из следующих ультрасонографических критериев:

AFI ≤ 5 см: AFI – сумма вертикальной глубины жидкости, измеренной в каждом квадранте матки; нормальный AFI колеблется от > 5 до < 24 см.

СГК < 2 см: СГК - измерение самого глубокого кармана амниотической жидкости; нормальный СГК составляет от ≥ 2 до < 8 см.

Похоже, что ни ИАЖ, ни СГК не превосходят другие методы с точки зрения предотвращения неблагоприятных последствий перинатального периода. Каждый из них имеет свои ограничения: ИАЖ часто приводит к гипердиагностике маловодия; СГК приводит к гипердиагностике многоводия (1, 2).

Установление причины Если диагностировано маловодие, врач должен уточнить его возможные причины, в том числе дородовый разрыв плодных оболочек. Комплексное ультрасонографическое обследование проводится для проверки пороков развития плода и любых очевидных причин со стороны плаценты (например, отслойка плаценты). Клиницисты могут предложить провести амниоцентез и кариотипирование плода, если данные УЗИ позволяют подозревать пороки развития плода или анеуплоидию. При подозрении на маточно-плацентарную недостаточность и обнаружении ограничения внутриутробного роста оценивают кровоток в пупочной артерии с помощью допплерографии.