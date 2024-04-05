Послеродовой пиелонефрит

Пиелонефрит – это бактериальное инфекционной поражение почечной паренхимы.
Цистит является распространенным в послеродовом периоде, а если бактерии поднимаются из мочевого пузыря, после родов может возникнуть пиелонефрит. Инфекционное поражение может начаться с бессимптомной бактериурии во время беременности и иногда связана с катетеризацией мочевого пузыря для профилактики растяжения мочевого пузыря во время и после родов. Наиболее часто патогенами являются бактерии кишечной группы (например, Escherichia coli).
Симптомы пиелонефрита включают в себя лихорадку, боли в боку, общее недомогание и, иногда, болезненное мочеиспускание.
Диагностика послеродового пиелонефрита
Общий анализ и посев мочи
Диагностика пиелонефрита основывается на анализе и посеве мочи, а также на клинической симптоматике (т.е., болезненность в реберно-позвоночной области).
Лечение послеродового пиелонефрита
Монотерапия цефтриаксоном или сочетанная терапия ампициллин + гентамицин
Начальное лечение пиелонефрита заключается в назначении препаратов: цефтриаксон 1–2 г внутривенно каждые 12–24 часа в качестве единственного препарата или ампициллин 1 г внутривенно каждые 6 часов с гентамицином 1,5 мг/кг внутривенно каждые 8 часов при отсутствии лихорадки в течение 48 часов (1).
Необходим посев мочи с определением чувствительности к антибиотикам. Лечение продолжается 7–14 дней; пероральный прием антибиотиков назначают после внутривенного применения антибиотиков.
Необходим хороший уход и большое потребление жидкостей.
Для подтверждения выздоровления необходимо провести анализ мочи через 6–8 недель после родов. Если пиелонефрит рецидивирует, необходима визуализация для выявления врожденных пороков развития. Во время беременности используют ультразвуковую визуализацию; после беременности – КТ с контрастированием.
Справочные материалы по лечению
1. Urinary Tract Infections in Pregnant Individuals. Obstet Gynecol. 2023 Aug 1;142(2):435-445. doi: 10.1097/AOG.0000000000005269