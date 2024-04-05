Послеродовой пиелонефрит

Пиелонефрит – это бактериальное инфекционной поражение почечной паренхимы.

Цистит является распространенным в послеродовом периоде, а если бактерии поднимаются из мочевого пузыря, после родов может возникнуть пиелонефрит. Инфекционное поражение может начаться с бессимптомной бактериурии во время беременности и иногда связана с катетеризацией мочевого пузыря для профилактики растяжения мочевого пузыря во время и после родов. Наиболее часто патогенами являются бактерии кишечной группы (например, Escherichia coli).

Симптомы пиелонефрита включают в себя лихорадку, боли в боку, общее недомогание и, иногда, болезненное мочеиспускание.

Диагностика послеродового пиелонефрита Общий анализ и посев мочи Диагностика пиелонефрита основывается на анализе и посеве мочи, а также на клинической симптоматике (т.е., болезненность в реберно-позвоночной области).