Мастит – болезненный воспалительный процесс молочных желез, сопровождающийся инфекцией.
Лихорадка, которая возникает через несколько недель после начала грудного вскармливания, часто связана с маститом. Наиболее распространенной причиной являются стафилококки.
Абсцессы молочной железы очень редки и могут быть вызваны метициллин-резистентным Staphylococcus aureus.
Симптомы и признаки мастита
Симптомы мастита могут включать высокую температуру, а также признаки в области молочных желез: эритему, уплотнение, чувствительность, боль, отечность, кожа на ощупь становится горячей. Мастит отличается от болей и трещин сосков, сопровождающих первые дни грудного вскармливания.
Диагностика мастита
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Диагноз мастита ставится на основании анамнеза и физикального обследования. Мастит следует дифференцировать от нагрубания молочных желез, которое не имеет признаков воспаления или инфекции.
Лечение мастита
Анальгетики
Полное опорожнение от грудного молока
Антибиотики, эффективные в отношении стафилококков
Начальная терапия заключается в купировании боли и отека с помощью анальгетиков (ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты [НПВП]). Чтобы полностью опорожнить молочную железу от молока, можно прикладывать к ней теплые компрессы до или во время кормления или сцеживания. Рекомендуется потребление жидкости. Этих мер достаточно в большинстве случаев для лечения мастита легкой и умеренной степени.
Мастит, который не поддается консервативному лечению или характеризуется тяжелым течением (например, наблюдается прогрессирующая эритема, признаки системного заболевания), лечится антибиотиками, эффективными относительно Staphylococcus aureus, наиболее распространенного возбудителя (1). Примеры:
Диклоксациллин 500 мг перорально каждые 6 часов в течение 7-10 дней
Для женщин с аллергией на пенициллин препаратами выбора являются цефалексин 500 мг перорально 4 раза в день или клиндамицин 300 мг перорально 2 раза в день в течение 10-14 дней
Реже используют эритромицин 250 мг перорально каждые 6 часов.
Если состояние пациентки не улучшается при отсутствии абсцесса, то назначают ванкомицин по 1 г внутривенно каждые 12 часов или цефотетан 1–2 г внутривенно каждые 12 часов, чтобы воздействовать на устойчивые микроорганизмы. Во время лечения следует продолжать грудное вскармливание и/или сцеживание, поскольку лечение включает опорожнение пораженной молочной железы.
Абсцессы молочной железы диагностируются с помощью ультразвука и лечатся в основном дренированием через пункцию или при помощи хирургического иссечения. Часто применяют антибиотики, направленные на S. aureus.
Не выяснена польза применения антибиотиков, направленных на метициллин-устойчивый S. aureus, при лечении мастита или абсцесса груди. В редких случаях, когда абсцесс отсутствует, а состояние пациентки не улучшается при лечении антибиотиками, может быть проведен забор молока на посев.
Справочные материалы по лечению
1. Breastfeeding Challenges: ACOG Committee Opinion Summary, Number 820. Obstet Gynecol. 2021 Feb 1;137(2):394-395. doi: 10.1097/AOG.0000000000004254.