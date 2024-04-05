Анальгетики

Полное опорожнение от грудного молока

Антибиотики, эффективные в отношении стафилококков

Начальная терапия заключается в купировании боли и отека с помощью анальгетиков (ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты [НПВП]). Чтобы полностью опорожнить молочную железу от молока, можно прикладывать к ней теплые компрессы до или во время кормления или сцеживания. Рекомендуется потребление жидкости. Этих мер достаточно в большинстве случаев для лечения мастита легкой и умеренной степени.

Мастит, который не поддается консервативному лечению или характеризуется тяжелым течением (например, наблюдается прогрессирующая эритема, признаки системного заболевания), лечится антибиотиками, эффективными относительно Staphylococcus aureus, наиболее распространенного возбудителя (1). Примеры:

Диклоксациллин 500 мг перорально каждые 6 часов в течение 7-10 дней

Для женщин с аллергией на пенициллин препаратами выбора являются цефалексин 500 мг перорально 4 раза в день или клиндамицин 300 мг перорально 2 раза в день в течение 10-14 дней

Реже используют эритромицин 250 мг перорально каждые 6 часов.

Если состояние пациентки не улучшается при отсутствии абсцесса, то назначают ванкомицин по 1 г внутривенно каждые 12 часов или цефотетан 1–2 г внутривенно каждые 12 часов, чтобы воздействовать на устойчивые микроорганизмы. Во время лечения следует продолжать грудное вскармливание и/или сцеживание, поскольку лечение включает опорожнение пораженной молочной железы.

Абсцессы молочной железы диагностируются с помощью ультразвука и лечатся в основном дренированием через пункцию или при помощи хирургического иссечения. Часто применяют антибиотики, направленные на S. aureus.

Не выяснена польза применения антибиотиков, направленных на метициллин-устойчивый S. aureus, при лечении мастита или абсцесса груди. В редких случаях, когда абсцесс отсутствует, а состояние пациентки не улучшается при лечении антибиотиками, может быть проведен забор молока на посев.