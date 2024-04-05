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Мастит

Авторы:Julie S. Moldenhauer, MD, Children's Hospital of Philadelphia
Проверено/пересмотрено апр. 2024

Мастит – болезненный воспалительный процесс молочных желез, сопровождающийся инфекцией.

Лихорадка, которая возникает через несколько недель после начала грудного вскармливания, часто связана с маститом. Наиболее распространенной причиной являются стафилококки.

Абсцессы молочной железы очень редки и могут быть вызваны метициллин-резистентным Staphylococcus aureus.

Симптомы и признаки мастита

Симптомы мастита могут включать высокую температуру, а также признаки в области молочных желез: эритему, уплотнение, чувствительность, боль, отечность, кожа на ощупь становится горячей. Мастит отличается от болей и трещин сосков, сопровождающих первые дни грудного вскармливания.

Диагностика мастита

  • Сбор анамнеза и физикальное обследование

Диагноз мастита ставится на основании анамнеза и физикального обследования. Мастит следует дифференцировать от нагрубания молочных желез, которое не имеет признаков воспаления или инфекции.

Лечение мастита

  • Анальгетики

  • Полное опорожнение от грудного молока

  • Антибиотики, эффективные в отношении стафилококков

Начальная терапия заключается в купировании боли и отека с помощью анальгетиков (ацетаминофен или нестероидные противовоспалительные препараты [НПВП]). Чтобы полностью опорожнить молочную железу от молока, можно прикладывать к ней теплые компрессы до или во время кормления или сцеживания. Рекомендуется потребление жидкости. Этих мер достаточно в большинстве случаев для лечения мастита легкой и умеренной степени.

Мастит, который не поддается консервативному лечению или характеризуется тяжелым течением (например, наблюдается прогрессирующая эритема, признаки системного заболевания), лечится антибиотиками, эффективными относительно Staphylococcus aureus, наиболее распространенного возбудителя (1). Примеры:

  • Диклоксациллин 500 мг перорально каждые 6 часов в течение 7-10 дней

  • Для женщин с аллергией на пенициллин препаратами выбора являются цефалексин 500 мг перорально 4 раза в день или клиндамицин 300 мг перорально 2 раза в день в течение 10-14 дней

Реже используют эритромицин 250 мг перорально каждые 6 часов.

Если состояние пациентки не улучшается при отсутствии абсцесса, то назначают ванкомицин по 1 г внутривенно каждые 12 часов или цефотетан 1–2 г внутривенно каждые 12 часов, чтобы воздействовать на устойчивые микроорганизмы. Во время лечения следует продолжать грудное вскармливание и/или сцеживание, поскольку лечение включает опорожнение пораженной молочной железы.

Абсцессы молочной железы диагностируются с помощью ультразвука и лечатся в основном дренированием через пункцию или при помощи хирургического иссечения. Часто применяют антибиотики, направленные на S. aureus.

Не выяснена польза применения антибиотиков, направленных на метициллин-устойчивый S. aureus, при лечении мастита или абсцесса груди. В редких случаях, когда абсцесс отсутствует, а состояние пациентки не улучшается при лечении антибиотиками, может быть проведен забор молока на посев.

Справочные материалы по лечению

1. Breastfeeding Challenges: ACOG Committee Opinion Summary, Number 820. Obstet Gynecol. 2021 Feb 1;137(2):394-395. doi: 10.1097/AOG.0000000000004254.

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