Кандидозный вагинит

Вульвовагинальный зуд, жжение или раздражение (которые могут усугубляться при половом контакте), диспареуния являются типичными симптомами, так же как и густые белые «творожистые» влагалищные выделения, плотно прилегающие к влагалищному эпителию. Симптомы и признаки усиливаются за неделю до начала менструации. Часто наблюдаются эритема, отек и экскориация.

У женщин с вульвовагинальным кандидозом могут вовсе отсутствовать выделения или же они могут быть скудные и белого цвета, или типичные творожистые.

Инфекции половых партнеров наблюдаются редко.

Рецидивы после лечения могут возникать при развитии резистентности к противогрибковым препаратам или при наличии у пациента видов грибков, не относящихся к Candida albicans виды, таких как Candida glabrata.