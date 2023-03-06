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Кандидозный вагинит

Авторы:Oluwatosin Goje, MD, MSCR, Cleveland Clinic, Lerner College of Medicine of Case Western Reserve University
Проверено/пересмотрено мар. 2023

Кандидозный вагинит – инфекционное поражение влагалища грибами рода Candida sp, как правило, C. albicans. Симптомы обычно проявляются густыми белыми выделениями из влагалища и вульвовагинальным зудом, который часто является умеренным или тяжелым. Диагноз ставится при осмотре органов таза, определении рН влагалища и результатов исследования влажного препарата. Лечение проводится пероральными или местными противогрибковыми препаратами.

(См. также Обзор вагинитов [Overview of Vaginitis]).

В большинстве случаев, грибковый вагинит вызван патогеном C. albicans (кандидоз), которые поражают 15–20% небеременных и 20–40% беременных женщин.

Факторы риска кандидозного вагинита включают следующее:

  • Диабет

  • Прием антибиотиков широкого спектра действия или кортикостероидов

  • Беременность

  • Давящее нижнее белье из негигроскопичного материала

  • Иммунодефицит

Кандидозный вагинит редко встречается у женщин в постменопаузе, за исключением женщин, принимающих системную менопаузальную гормональную терапию.

Симптомы и признаки кандидозного вагинита

Вульвовагинальный зуд, жжение или раздражение (которые могут усугубляться при половом контакте), диспареуния являются типичными симптомами, так же как и густые белые «творожистые» влагалищные выделения, плотно прилегающие к влагалищному эпителию. Симптомы и признаки усиливаются за неделю до начала менструации. Часто наблюдаются эритема, отек и экскориация.

У женщин с вульвовагинальным кандидозом могут вовсе отсутствовать выделения или же они могут быть скудные и белого цвета, или типичные творожистые.

Инфекции половых партнеров наблюдаются редко.

Рецидивы после лечения могут возникать при развитии резистентности к противогрибковым препаратам или при наличии у пациента видов грибков, не относящихся к Candida albicans виды, таких как Candida glabrata.

Диагностика кандидозного вагинита

  • Гинекологическое обследование

  • Кислотность (pН) влагалища и микроскопия

  • Посев на культурные среды, если вагинит персистирует или рецидивирует

Критерии диагностики кандидозного вагинита включают

  • Типичные выделения (густые, белого цвета, творожистые выделения из влагалища)

  • рН вагинальной среды < 4,5

  • Почкующиеся дрожжи, псевдофилы или мицеллий, наблюдаемые на влажном препарате, особенно с 10% раствором KOH

Если симптомы заставляют предположить кандидозный вагинит, но признаки (в том числе, раздражение влагалища) отсутствуют и микроскопическое исследование не выявляет грибов, следует выполнить посев влагалищных выделений. Частые рецидивы требуют исследования посева для подтверждения диагноза и выявления грибов, не относящихся к виду Candida.

Также коммерчески доступны диагностические тесты для клинического применения (1).

Справочные материалы по диагностике

  1. 1. Schwebke JR, Gaydos CA, Nyirjesy P, et al: Diagnostic performance of a molecular test versus clinician assessment of vaginitis. J Clin Microbiol 56 (6):e00252-18, 2018. doi: 10.1128/JCM.00252-18

Лечение кандидозного вагинита

  • Противогрибковые препараты (предпочтительно флуконазол в одной пероральной дозе)

  • Предотвращение избыточного накопления влаги

Соблюдение гигиены вульвы и ношение свободного впитывающего хлопкового белья, которое обеспечивает вентиляцию, способствует сокращению влажности вульвы и роста грибов.

Для лечения кандидозного вагинита высоко эффективны местные или пероральные лекарственные средства (см. таблицу Лекарственная терапия кандидозного вагинита). Эффективность лечения выше при однократном применении флуконазола в дозе 150 мг.

Новые пероральные противогрибковые препараты для лечения кандидозного вагинита включают ибрексафунгерп и отесеконазол. В клинической практике они используются по-разному. Некоторые эксперты рекомендуют лечение этими противогрибковыми препаратами у пациентов с клиническими проявлениями, которым не помогает местное лечение азолами и/или пероральным флуконазолом, что подтверждается микроскопией влажного препарата или посевом на грибковую культуру.

Возможно местное применение бутоконазола, миконазола и тиоконазола (доступны как безрецептурные препараты). Однако, пациентки, применяющие кремы и мази, должны быть предупреждены, что эти лекарства, содержащие минеральные или растительные масла, снижают барьерное действие латексных презервативов и диафрагм.

Если симптомы персистируют или усугубляются во время местного лечения, следует заподозрить гиперчувствительность к местным противогрибковым средствам.

Таблица
Таблица

Некоторые медикаменты для лечения кандидозного вагинита

Медикаментозное лечение

Дозировка

Местное или влагалищное применение

Бутоконазол

Пролонгированное воздействие препарата при использовании 2% крема

5 г при однократном применении

Клотримазол

1% крем 5 г 1 раз в день в течение 7-14 дней или 2% крем 5 г в течение 3 дней

Миконазол

2% крем 5 г 1 раз в день в течение 7 дней или 4% крем 5 г в течение 3 дней

Влагалищный суппозиторий 100 мг 1 раз в день в течение 7 дней; или 200 мг 1 раз в день в течение 3 дней или 1200 мг однократно

Терконазол

0,4% крем 5 г 1 раз в день в течение 7 дней или 0,8% крем 5 г в течение 3 дней

Влагалищный суппозиторий 80 мг 1 раз в день в течение 3 дней

Тиоконазол

6,5% мазь по 5 г однократно

Перорально

Флуконазол

150 мг однократно

Ибрексафунгерп

300 мг каждые 12 часов в течение 1 дня

При рецидивирующем кандидозе: 300 мг каждые 12 часов в течение 1 дня каждого месяца в течение 6 месяцев

Отесеконазол

При рецидивирующем кандидозе: 600 мг однократной дозой в 1-й день, затем 450 мг однократной дозой на 2-й день, а затем, начиная с 14-го дня, по 150 мг 1 раз в неделю в течение 11 недель

Пациентам с частыми рецидивами (как минимум 4 документированных эпизода кандидозного вагинита в течение предыдущих 12 месяцев) требуется длительное подавление пероральными препаратами (флуконазол 150 мг еженедельно или ежемесячно или кетоконазол 100 мг 1 раз в день в течение 6 месяцев) (1). Супрессия эффективна только во время лекарственной терапии. Эти лекарства могут быть противопоказаны пациенткам с заболеваниями печени. Пациенткам, принимающим кетоконазол, следует проводить мониторинг печеночных проб.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Sobel JD, Wiesenfeld HC, Martens M, et al: Maintenance fluconazole therapy for recurrent vulvovaginal candidiasis. N Engl J Med 351(9):876-883, 2004. doi:10.1056/NEJMoa033114

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