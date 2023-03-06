Воспалительный вагинит

Типичными являются гноевидные выделения из влагалища, диспареуния, дизурия и раздражение влагалища. Возможны влагалищный зуд и эритема. Жжение, боль или небольшое кровотечение более редки. Слизистая влагалища может выглядеть тонкой и сухой. Возможны рецидивы вагинита.

Пациентки в постменопаузе или страдающие синдромом истощения яичников также могут иметь признаки и симптомы мочеполового синдрома менопаузы (например, вульвовагинальная атрофия, учащенные позывы к мочеиспусканию, дизурия).