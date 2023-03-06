Воспалительный вагинит представляет собой воспаление влагалища при отсутствии очевидных инфекционных агентов возникновения заболевания. Он возникает чаще всего после менопаузы или при других гипоэстрогенных состояниях. Заболевание проявляется гнойными выделениями из влагалища, диспареунией, дизурией и раздражением влагалища. Диагноз ставится при осмотре органов таза, определении рН влагалища и результатов исследования влажного препарата. Лечение - вагинальный крем с клиндамицином.
(См. также Обзор вагинитов [Overview of Vaginitis]).
У пациенток с воспалительным вагинитом отторгаются клетки поверхностного слоя эпителия влагалища и быстро размножаются стрептококки.
Воспалительный вагинит возникает и рецидивирует наиболее часто у пациенток, которые становятся гипоэстрогенными из-за менопаузы или первичной недостаточности яичников (преждевременная недостаточность яичников - например, вследствие аутоиммунного заболевания, овариоэктомии, облучения органов таза или химиотерапии). Этиология может носить аутоиммунный характер.
Симптомы и признаки воспалительного вагинита
Типичными являются гноевидные выделения из влагалища, диспареуния, дизурия и раздражение влагалища. Возможны влагалищный зуд и эритема. Жжение, боль или небольшое кровотечение более редки. Слизистая влагалища может выглядеть тонкой и сухой. Возможны рецидивы вагинита.
Пациентки в постменопаузе или страдающие синдромом истощения яичников также могут иметь признаки и симптомы мочеполового синдрома менопаузы (например, вульвовагинальная атрофия, учащенные позывы к мочеиспусканию, дизурия).
Диагностика воспалительного вагинита
Измерение pH влагалища и мазок на флору в физиологическом растворе
Симптомы воспалительного вагинита похожи на симптомы других форм вагинита, поэтому необходимо провести общее обследование (например, рН влагалищного отделяемого, микроскопия, тест на запах).
Воспалительный вагинит представляет опасность, если
РН влагалища > 6.
Тест на запах отрицательный.
В мазке присутствуют преимущественно лейкоциты и парабазальные клетки.
Обследование органов малого таза должно включать определение характерных признаков вульвовагинальной атрофии (например, рассасывание или сращение малых половых губ, непрочность тканей, бледность, исчезновение вагинальных борозд).
Лечение воспалительного вагинита
2% вагинальный крем с клиндамицином
Лечение воспалительного вагинита проводят 2% вагинальным кремом, содержащим клиндамицин, накладывая 5 г каждый вечер в течение 2 недель.
Атрофию гениталий, если она присутствует, можно лечить местными эстрогенами, например:
0,01% вагинальным кремом с эстрадиолом по 2–4 г 1 раз в день в течение 1–2 недель, затем по 1–2 г 1 раз в день в течение 1–2 недель, после чего по 1 г 1–3 раза в неделю
Вагинальные таблетки с эстрадиолом в дозе 4 или 10 мкг 2 раза в неделю
Эстрадиоловое кольцо (высвобождает приблизительно 7,5 мкг/день) каждые 3 месяца
Местная терапия эстрогенами, как правило, предпочтительна при генитоуринарном синдроме менопаузы, поскольку она более эффективна по этому показанию и имеет более низкий риск побочных эффектов, чем системная гормональная терапия менопаузы.