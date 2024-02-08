Уменьшение овариального резерва

Уровни фолликулстимулирующего гормона (ФСГ) и эстрадиола для скрининга

Уровень антимюллерова гормона (АМГ) и/или количество антральных фолликулов (КАФ)

(См. также Обследование и интерпретация показателей овариального резерва: мнение комитета (2020) от Практического комитета Американского общества репродуктивной медицины и Американского общества репродуктивной медицины).

Рассматривается возможность тестирования на снижение овариального резерва для женщин, которые:

Старше 35 лет

Перенесли хирургическое вмешательство на яичниках

У которых наблюдались слабый отклик на лечение, такое как стимуляция яичников, экзогенными гонадотропинами

Измерение уровней ФСГ или эстрадиола полезно в качестве скринингового теста для определения уменьшенного овариального резерва. Уровень ФСГ > 10 м единиц/мл или уровень эстрадиола ≥ 80 пг/мл на 3-й день менструального цикла предполагает снижение овариального резерва. Тем не менее, измерения уровней АМГ и АФК кажется лучшими тестами для диагностики уменьшения овариального резерва.

Уровень АМГ является ранним, надежным предиктором снижения функции яичников. Низкий уровень АМГ (< 1,0 нг/мл) является предиктором более низкой вероятности беременности после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО); беременность наступает редко, когда уровень слишком низок, чтобы его можно было обнаружить.

КАФ это общее количество фолликулов, которые подсчитываются на участке от 2 до 10 мм (средний диаметр) в обоих яичниках во время ранней фолликулярной фазы; КАФ определяется при наблюдении во время трансвагинального УЗИ. Если КАФ низкое (от 3 до 10), то наступление беременности после ЭКО является менее вероятным.