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Уменьшение овариального резерва

Авторы:Robert W. Rebar, MD, Western Michigan University Homer Stryker M.D. School of Medicine
Проверено/пересмотрено февр. 2024

Сниженный овариальный резерв – это уменьшение количества и/или качества ооцитов, приводящее к снижению фертильности.

(См. также Обзор бесплодия [Overview of Infertility]).

Овариальный резерв может начать снижаться в возрасте 30 лет или даже ранее и быстро снижается после 40 лет. Поражение яичников или предшествующая операция на яичниках также уменьшают резерв. Хотя увеличение возраста является фактором риска уменьшения овариального резерва, возраст и уменьшение овариального резерва являются независимыми предикторами бесплодия и, следовательно, более слабого ответа на лечение бесплодия. Таким образом, снижение резерва яичников не всегда означает, что беременность невозможна.

Диагностика уменьшения овариального резерва

  • Уровни фолликулстимулирующего гормона (ФСГ) и эстрадиола для скрининга

  • Уровень антимюллерова гормона (АМГ) и/или количество антральных фолликулов (КАФ)

(См. также Обследование и интерпретация показателей овариального резерва: мнение комитета (2020) от Практического комитета Американского общества репродуктивной медицины и Американского общества репродуктивной медицины).

Рассматривается возможность тестирования на снижение овариального резерва для женщин, которые:

  • Старше 35 лет

  • Перенесли хирургическое вмешательство на яичниках

  • У которых наблюдались слабый отклик на лечение, такое как стимуляция яичников, экзогенными гонадотропинами

Измерение уровней ФСГ или эстрадиола полезно в качестве скринингового теста для определения уменьшенного овариального резерва. Уровень ФСГ > 10 м единиц/мл или уровень эстрадиола ≥ 80 пг/мл на 3-й день менструального цикла предполагает снижение овариального резерва. Тем не менее, измерения уровней АМГ и АФК кажется лучшими тестами для диагностики уменьшения овариального резерва.

Уровень АМГ является ранним, надежным предиктором снижения функции яичников. Низкий уровень АМГ (< 1,0 нг/мл) является предиктором более низкой вероятности беременности после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО); беременность наступает редко, когда уровень слишком низок, чтобы его можно было обнаружить.

КАФ это общее количество фолликулов, которые подсчитываются на участке от 2 до 10 мм (средний диаметр) в обоих яичниках во время ранней фолликулярной фазы; КАФ определяется при наблюдении во время трансвагинального УЗИ. Если КАФ низкое (от 3 до 10), то наступление беременности после ЭКО является менее вероятным.

Лечение уменьшения овариального резерва

  • Индукция овуляции

  • Иногда использование донорских яйцеклеток

Поскольку беременность все еще может быть возможной, лечение уменьшения резерва яичников проводится индивидуально в соответствии обстоятельствами и возрастом женщины. Может быть проведена стимуляция овуляции.

Если женщины моложе > 42 или, если диагностирован сниженный овариальный резерв, может быть необходима вспомогательная репродукция с использованием донорских ооцитов, если таковая имеется.

Основные положения

  • Овариальный резерв может начать снижаться в возрасте 30 лет или даже ранее и быстро снижается после 40 лет.

  • Начните тестирование на сниженный овариальный резерв с измерения уровней ФСГ или эстрадиола, для подтверждения диагноза измерьте уровень антимюллерового гормона (АМГ) и/или количество антральных фолликулов (КАФ).

  • Если возраст женщины > 42 лет или овариальный резерв снижен, рассмотрите применение вспомогательных репродуктивных технологий с использованием донорских ооцитов.

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