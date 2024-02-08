Сниженный овариальный резерв – это уменьшение количества и/или качества ооцитов, приводящее к снижению фертильности.
(См. также Обзор бесплодия [Overview of Infertility]).
Овариальный резерв может начать снижаться в возрасте 30 лет или даже ранее и быстро снижается после 40 лет. Поражение яичников или предшествующая операция на яичниках также уменьшают резерв. Хотя увеличение возраста является фактором риска уменьшения овариального резерва, возраст и уменьшение овариального резерва являются независимыми предикторами бесплодия и, следовательно, более слабого ответа на лечение бесплодия. Таким образом, снижение резерва яичников не всегда означает, что беременность невозможна.
Диагностика уменьшения овариального резерва
Уровни фолликулстимулирующего гормона (ФСГ) и эстрадиола для скрининга
Уровень антимюллерова гормона (АМГ) и/или количество антральных фолликулов (КАФ)
(См. также Обследование и интерпретация показателей овариального резерва: мнение комитета (2020) от Практического комитета Американского общества репродуктивной медицины и Американского общества репродуктивной медицины).
Рассматривается возможность тестирования на снижение овариального резерва для женщин, которые:
Старше 35 лет
Перенесли хирургическое вмешательство на яичниках
У которых наблюдались слабый отклик на лечение, такое как стимуляция яичников, экзогенными гонадотропинами
Измерение уровней ФСГ или эстрадиола полезно в качестве скринингового теста для определения уменьшенного овариального резерва. Уровень ФСГ > 10 м единиц/мл или уровень эстрадиола ≥ 80 пг/мл на 3-й день менструального цикла предполагает снижение овариального резерва. Тем не менее, измерения уровней АМГ и АФК кажется лучшими тестами для диагностики уменьшения овариального резерва.
Уровень АМГ является ранним, надежным предиктором снижения функции яичников. Низкий уровень АМГ (< 1,0 нг/мл) является предиктором более низкой вероятности беременности после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО); беременность наступает редко, когда уровень слишком низок, чтобы его можно было обнаружить.
КАФ это общее количество фолликулов, которые подсчитываются на участке от 2 до 10 мм (средний диаметр) в обоих яичниках во время ранней фолликулярной фазы; КАФ определяется при наблюдении во время трансвагинального УЗИ. Если КАФ низкое (от 3 до 10), то наступление беременности после ЭКО является менее вероятным.
Лечение уменьшения овариального резерва
Индукция овуляции
Иногда использование донорских яйцеклеток
Поскольку беременность все еще может быть возможной, лечение уменьшения резерва яичников проводится индивидуально в соответствии обстоятельствами и возрастом женщины. Может быть проведена стимуляция овуляции.
Если женщины моложе > 42 или, если диагностирован сниженный овариальный резерв, может быть необходима вспомогательная репродукция с использованием донорских ооцитов, если таковая имеется.
Основные положения
Овариальный резерв может начать снижаться в возрасте 30 лет или даже ранее и быстро снижается после 40 лет.
Начните тестирование на сниженный овариальный резерв с измерения уровней ФСГ или эстрадиола, для подтверждения диагноза измерьте уровень антимюллерового гормона (АМГ) и/или количество антральных фолликулов (КАФ).
Если возраст женщины > 42 лет или овариальный резерв снижен, рассмотрите применение вспомогательных репродуктивных технологий с использованием донорских ооцитов.