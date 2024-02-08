Привычное невынашивание беременности

Причины привычного невынашивания беременности могут быть связаны с состоянием матери, отца, самого плода, или плаценты.

Обычно причинами со стороны матери являются:

Поражения матки или шейки матки (например, полипы, миомы, спайки, цервикальная недостаточность)

Хромосомные аномалии у матери (или отца; например, сбалансированные транслокации)

Плохо контролируемые хронические заболевания (например, гипотиреоз, гипертиреоз, сахарный диабет, гипертония, хроническая болезнь почек)

Приобретенные тромботические нарушения (например, связанные с антифосфолипидным синдромом с применением волчаночного антикоагулянта, антикардиолипина [IgG или IgM] или анти-бета2-гликопротеина I [IgG или IgM]) связаны с ≥ 3 повторными потерями беременности после 10 недели гестации после исключения других материнских и генетических причин. Потеря одной или более нормальных беременностей после 10 недели может вызвать подозрение на антифосфолипидный синдром (1). Связь с наследственными тромботическими нарушениями менее ясна, но, вероятно, не слишком сильная, возможно, за исключением мутации фактора V Лейдена.

Причины со стороны отца менее ясны, но риск выкидыша выше, если у мужчины есть определенные отклонения в анализе спермы. Отцовский возраст > 35 лет изучался, но полученные данные о повышенном риске самопроизвольного аборта были противоречивы.

К плацентарным причинам относят исходные хронические заболевания, течение которых контролируется плохо (например, системная красная волчанка [СКВ], хроническая гипертония).

Плодные причины, как правило, включают

Хромосомные или генетические аномалии

Анатомические пороки развития

Хромосомные аномалии у плода могут быть причиной 50% выкидышей; прерывание беременностей из-за хромосомных аномалий чаще встречаются на ранних сроках беременности. Анеуплоидия имеется при 80% всех случаев спонтанных выкидышей на сроках < 10 недель беременности, но в < 15% случаев при сроках ≥20 недель.

Увеличивает ли анамнез невынашивания риск замедления роста плода и преждевременных родов при последующих беременностях, зависит от причины этого невынашивания.