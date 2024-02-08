Привычное невынашивание беременности обычно определяется как потеря ≥ 2 беременностей. Каждое невынашивание беременности требует тщательного анализа, чтобы определить целесообразность обследования женщины или пары. Привычное невынашивание беременности не классифицируется как бесплодие.
Этиология привычного невынашивания беременности
Причины привычного невынашивания беременности могут быть связаны с состоянием матери, отца, самого плода, или плаценты.
Обычно причинами со стороны матери являются:
Поражения матки или шейки матки (например, полипы, миомы, спайки, цервикальная недостаточность)
Хромосомные аномалии у матери (или отца; например, сбалансированные транслокации)
Плохо контролируемые хронические заболевания (например, гипотиреоз, гипертиреоз, сахарный диабет, гипертония, хроническая болезнь почек)
Приобретенные тромботические нарушения (например, связанные с антифосфолипидным синдромом с применением волчаночного антикоагулянта, антикардиолипина [IgG или IgM] или анти-бета2-гликопротеина I [IgG или IgM]) связаны с ≥ 3 повторными потерями беременности после 10 недели гестации после исключения других материнских и генетических причин. Потеря одной или более нормальных беременностей после 10 недели может вызвать подозрение на антифосфолипидный синдром (1). Связь с наследственными тромботическими нарушениями менее ясна, но, вероятно, не слишком сильная, возможно, за исключением мутации фактора V Лейдена.
Причины со стороны отца менее ясны, но риск выкидыша выше, если у мужчины есть определенные отклонения в анализе спермы. Отцовский возраст > 35 лет изучался, но полученные данные о повышенном риске самопроизвольного аборта были противоречивы.
К плацентарным причинам относят исходные хронические заболевания, течение которых контролируется плохо (например, системная красная волчанка [СКВ], хроническая гипертония).
Плодные причины, как правило, включают
Хромосомные или генетические аномалии
Анатомические пороки развития
Хромосомные аномалии у плода могут быть причиной 50% выкидышей; прерывание беременностей из-за хромосомных аномалий чаще встречаются на ранних сроках беременности. Анеуплоидия имеется при 80% всех случаев спонтанных выкидышей на сроках < 10 недель беременности, но в < 15% случаев при сроках ≥20 недель.
Увеличивает ли анамнез невынашивания риск замедления роста плода и преждевременных родов при последующих беременностях, зависит от причины этого невынашивания.
Справочные материалы по этиологии
1. Committee on Practice Bulletins—Obstetrics, American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): Practice Bulletin No. 132: Antiphospholipid syndrome. Obstet Gynecol 120 (6):1514–1521, 2012. doi:10.1097/01.AOG.0000423816.39542.0f
Диагностика привычного невынашивания беременности
Клиническая оценка
Тесты для определения причины
Диагноз невынашивания беременности является клиническим, основанным на анамнезе 2 и более предшествующих самопроизвольных абортов.
Обследование с целью выявления причины невынашивания беременности должно включать следующее:
Генетическое обследование (кариотипирование) обоих родителей и любых продуктов концепции для исключения возможных генетических причин
Скрининг на приобретенные тромботические заболевания: выявление антикардиолипиновых антител (IgG и IgM), анти-бета2 гликопротеина I (IgG и IgM) и волчаночного антикоагулянта
Тиреотропный гормон
Тестирование для выявления диабета
Гистеросальпингография или соногистерография с инфузией физиологического раствора для выявления структурных аномалий матки
Причину не удается установить в 50% случаев. Скрининг наследственных тромботических заболеваний обычно не рекомендуется, если только он не проводится под наблюдением специалиста по охране материнства и плода.
Лечение привычного невынашивания беременности
По возможности, этиологическое лечение
Некоторые причины повторного невынашивания могут быть излечены. При невозможности установить причину шанс рождения жизнеспособного ребенка при последующих беременностях составляет 27–75% (1, 2, 3).
Справочные материалы по лечению
1. Brigham SA, Conlon C, Farquharson RG: A longitudinal study of pregnancy outcome following idiopathic recurrent miscarriage. Hum Reprod 14 (11):2868–2871, 1999. doi: 10.1093/humrep/14.11.2868
2. Edlow AG, Srinivas SK, Elovitz MA: Second-trimester loss and subsequent pregnancy outcomes: What is the real risk? Am J Obstet Gynecol 197(6):581.e1–581.e6, 2007. doi: 10.1016/j.ajog.2007.09.016
3. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Evaluation and treatment of recurrent pregnancy loss: a committee opinion. Fertil Steril. 2012;98(5):1103-1111. doi:10.1016/j.fertnstert.2012.06.048
Основные положения
Рецидивирующая потеря беременности составляет ≥ 2 самопроизвольных абортов подряд.
Причины привычного невынашивания беременности могут быть связаны с состоянием матери, отца, самого плода, или плаценты.
Хромосомные аномалии (особенно анеуплоидия) могут быть причиной 50% повторных невынашиваний беременности.