Патология цервикальной слизи

В редких случаях аномальная цервикальная слизь ухудшает фертильность, препятствуя проникновению или увеличивая разрушение сперматозоидов.

(См. также Обзор бесплодия [Overview of Infertility]).

В норме цервикальная слизь изменяется от густой и непроницаемой до более жидкой и тягучей за счет увеличения уровня эстрадиола в течение фолликулярной фазы менструального цикла.

Атипичная цервикальная слизь может

Оставаться непроницаемой для сперматозоидов в течение всего периовуляторного периода

Способствовать деструкции спермы, облегчая приток влагалищных бактерий (например, в результате цервицита)

Содержит антитела к сперме (редко)

Патологически измененная слизь редко значительно ухудшает фертильность, кроме случаев хронического цервицита или стеноза шейки матки в результате предшествующего лечения цервикальной интраэпителиальной неоплазии.

Диагностика аномальной цервикальной слизи Обследование на наличие цервицита и цервикального стеноза Гинекологический осмотр проводят для выявления цервицита и цервикального стеноза. При подозрении на цервицит из-за наличия у женщины цервикального экссудата (гнойного или слизисто-гнойного) или рыхлости шейки матки берут цервикальный мазок для проверки на гонорею и хламидийную инфекцию. Диагноз полного стеноза устанавливают в том случае, если при зондировании зондом диаметром 1–2 мм нельзя попасть в полость матки. Посткоитальное тестирование цервикальной слизи для определения того, присутствуют ли жизнеспособные сперматозоиды (используется для рутинной оценки бесплодия), больше не считается полезным потому что результаты не коррелируют с последующими показателями беременности.

Лечение аномальной цервикальной слизи Антибиотики, при наличии цервицита

Иногда расширение шейки матки при цервикальном стенозе

Иногда внутриматочная инсеминация или экстракорпоральное оплодотворение Лечение может включать внутриматочную инсеминацию и оплодотворение in vitro. Тем не менее, утверждение, что какое-либо лечение эффективно для женщин с патологией цервикальной слизи, является недоказанным. Нет никаких доказательств того, что использование препаратов для разжижения слизи (например, гвайфенезин) улучшает способность к зачатию.