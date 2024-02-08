Патология цервикальной слизи

В редких случаях аномальная цервикальная слизь ухудшает фертильность, препятствуя проникновению или увеличивая разрушение сперматозоидов.
(См. также Обзор бесплодия [Overview of Infertility]).
В норме цервикальная слизь изменяется от густой и непроницаемой до более жидкой и тягучей за счет увеличения уровня эстрадиола в течение фолликулярной фазы менструального цикла.
Атипичная цервикальная слизь может
Оставаться непроницаемой для сперматозоидов в течение всего периовуляторного периода
Способствовать деструкции спермы, облегчая приток влагалищных бактерий (например, в результате цервицита)
Содержит антитела к сперме (редко)
Патологически измененная слизь редко значительно ухудшает фертильность, кроме случаев хронического цервицита или стеноза шейки матки в результате предшествующего лечения цервикальной интраэпителиальной неоплазии.
Диагностика аномальной цервикальной слизи
Обследование на наличие цервицита и цервикального стеноза
Гинекологический осмотр проводят для выявления цервицита и цервикального стеноза. При подозрении на цервицит из-за наличия у женщины цервикального экссудата (гнойного или слизисто-гнойного) или рыхлости шейки матки берут цервикальный мазок для проверки на гонорею и хламидийную инфекцию. Диагноз полного стеноза устанавливают в том случае, если при зондировании зондом диаметром 1–2 мм нельзя попасть в полость матки.
Посткоитальное тестирование цервикальной слизи для определения того, присутствуют ли жизнеспособные сперматозоиды (используется для рутинной оценки бесплодия), больше не считается полезным потому что результаты не коррелируют с последующими показателями беременности.
Лечение аномальной цервикальной слизи
Антибиотики, при наличии цервицита
Иногда расширение шейки матки при цервикальном стенозе
Иногда внутриматочная инсеминация или экстракорпоральное оплодотворение
Лечение может включать внутриматочную инсеминацию и оплодотворение in vitro. Тем не менее, утверждение, что какое-либо лечение эффективно для женщин с патологией цервикальной слизи, является недоказанным.
Нет никаких доказательств того, что использование препаратов для разжижения слизи (например, гвайфенезин) улучшает способность к зачатию.
Основные положения
Аномальная цервикальная слизь редко значительно снижает фертильность, за исключением женщин с хроническим цервицитом или цервикальным стенозом.
Проведите гинекологическим осмотр для исключения цервицита и цервикального стеноза.
Посткоитальное исследование цервикальной слизи нецелесообразно.
Рассмотрите возможность внутриматочной инсеминации и экстракорпорального оплодотворения.