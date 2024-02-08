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Патология цервикальной слизи

Авторы:Robert W. Rebar, MD, Western Michigan University Homer Stryker M.D. School of Medicine
Проверено/пересмотрено февр. 2024

В редких случаях аномальная цервикальная слизь ухудшает фертильность, препятствуя проникновению или увеличивая разрушение сперматозоидов.

(См. также Обзор бесплодия [Overview of Infertility]).

В норме цервикальная слизь изменяется от густой и непроницаемой до более жидкой и тягучей за счет увеличения уровня эстрадиола в течение фолликулярной фазы менструального цикла.

Атипичная цервикальная слизь может

  • Оставаться непроницаемой для сперматозоидов в течение всего периовуляторного периода

  • Способствовать деструкции спермы, облегчая приток влагалищных бактерий (например, в результате цервицита)

  • Содержит антитела к сперме (редко)

Патологически измененная слизь редко значительно ухудшает фертильность, кроме случаев хронического цервицита или стеноза шейки матки в результате предшествующего лечения цервикальной интраэпителиальной неоплазии.

Диагностика аномальной цервикальной слизи

  • Обследование на наличие цервицита и цервикального стеноза

Гинекологический осмотр проводят для выявления цервицита и цервикального стеноза. При подозрении на цервицит из-за наличия у женщины цервикального экссудата (гнойного или слизисто-гнойного) или рыхлости шейки матки берут цервикальный мазок для проверки на гонорею и хламидийную инфекцию. Диагноз полного стеноза устанавливают в том случае, если при зондировании зондом диаметром 1–2 мм нельзя попасть в полость матки.

Посткоитальное тестирование цервикальной слизи для определения того, присутствуют ли жизнеспособные сперматозоиды (используется для рутинной оценки бесплодия), больше не считается полезным потому что результаты не коррелируют с последующими показателями беременности.

Лечение аномальной цервикальной слизи

  • Антибиотики, при наличии цервицита

  • Иногда расширение шейки матки при цервикальном стенозе

  • Иногда внутриматочная инсеминация или экстракорпоральное оплодотворение

Лечение может включать внутриматочную инсеминацию и оплодотворение in vitro. Тем не менее, утверждение, что какое-либо лечение эффективно для женщин с патологией цервикальной слизи, является недоказанным.

Нет никаких доказательств того, что использование препаратов для разжижения слизи (например, гвайфенезин) улучшает способность к зачатию.

Основные положения

  • Аномальная цервикальная слизь редко значительно снижает фертильность, за исключением женщин с хроническим цервицитом или цервикальным стенозом.

  • Проведите гинекологическим осмотр для исключения цервицита и цервикального стеноза.

  • Посткоитальное исследование цервикальной слизи нецелесообразно.

  • Рассмотрите возможность внутриматочной инсеминации и экстракорпорального оплодотворения.

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