Овуляторная дисфункция

Анамнез менструаций

Домашние тесты на овуляцию

Иногда мониторинг базальной температуры тела

Измерение уровней гормонов в моче или сыворотке крови; ультрасонография

Ановуляция часто проявляется в связи с характером прохождения менструации.

Ежедневное измерение температуры тела по утрам помогает определить, происходит ли овуляция и когда. Однако этот метод часто неточен.

Более точные методы включают в себя:

Наборы для анализа, проводимого в домашних условиях, которые обнаруживают увеличение экскреции лютеинизирующего гормона (ЛГ) в мочу за 24-36 часов до овуляции (требующего ежедневного тестирования в течение нескольких дней близких к середине цикла, обычно начинающегося до или после 9 дня цикла)

УЗИ органов малого таза, который используется для мониторинга увеличения диаметра фолликула яичника и коллапса фолликула (мониторинг следует начинать в конце фолликулярной фазы)

Измерения уровня прогестерона или мочевого прегнанедиола глюкуронида (мочевого метаболита прогестерона) в сыворотке крови

Уровень прогестерона≥ 3 нг/мл (≥ 9,75 нмоль/л) или повышенное содержание прегнандиола глюкуронида в моче (измеренное по возможности за 1 неделю перед началом следующей менструации) указывают на начало овуляции.

При нерегулярной овуляции или ее отсутствии следует незамедлительно провести исследование на предмет выявления патологии гипофиза, гипоталамуса или яичников (особенно СПКЯ).