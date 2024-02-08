Обзор бесплодия (Overview of Infertility)

Бесплодие – это заболевание, которое определяется неспособностью достичь беременности и/или необходимостью медицинского вмешательства для достижения успешной беременности. У пациентов, которые не достигли беременности после регулярного незащищенного секса, обследование должно быть начато через 12 месяцев, если партнерша младше 35 лет, и через 6 месяцев, если партнерша старше 35 лет.

Бесплодие определяется Американским обществом репродуктивной медицины (ASRM; см. Definition of Infertility: A Committee Opinion [2023]) как заболевание, состояние или статус, характеризующиеся любым из следующего:

Невозможность успешно забеременеть, основанная на медицинском, сексуальном и репродуктивном анамнезе пациента, возрасте, физических данных, диагностических тестах или любой комбинации этих факторов.

Необходимость медицинского вмешательства, включая (но не ограничиваясь этим) использование донорских гамет или донорских эмбрионов для достижения успешной беременности либо одному из партнеров, либо обоим вместе.

У пациентов, имеющих регулярный, незащищенный секс и не имеющих какую-либо диагностированную этиологическую причину у любого из партнеров, предполагающую нарушение репродуктивной способности, обследование должно быть начато через 12 месяцев, если партнерша младше 35 лет, и через 6 месяцев, если партнерша старше 35 лет.

Частая, незащищенная половая жизнь приводит к зачатию у 70% пар в течение 3 месяцев, у 80% – в течение 6 месяцев, у 90% – в течение 1 года (1).

Бесплодие вызвано одним или несколькими факторами, со следующими приблизительными показателями распространенности (2, 3):

Неспособность зачать ребенка часто приводит к чувствам тревожности, печали, разочарования, гнева, вины, обиды и ощущения собственной неполноценности.

Парам, желающим зачать ребенка, рекомендуется иметь частые половые контакты в дни, когда зачатие наиболее вероятно, т.е., в течение 6 дней и особенно 3 дней, предшествующих овуляции. Овуляция, скорее всего, наступает за 14 дней до наступления следующего менструального цикла.

Ежедневное утреннее измерение базальной температуры может помочь определить наступление овуляции у женщин с регулярным менструальным циклом. Понижение температуры предполагает приближение овуляции, а ее повышение на ≥ 0,5° С указывает на то, что овуляция только что произошла. Однако, коммерчески доступные наборы для анализа предсказания уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ), которые определяют всплеск ЛГ в середине цикла, вероятно, являются для женщин лучшим способом определить, когда происходит овуляция, и требуют меньше времени, чем измерение БТ. Измерение базальной температуры тела может быть полезной, если женщины не могут себе позволить или не имеют доступа к наборам, определяющим концентрацию лютеинизирующего гормона. Нет никаких доказательств того, что любой тест, определяющий наступление овуляции, повышает вероятность беременности у пары, ведущей регулярную половую жизнь.

Чрезмерное употребление кофеина или алкоголя и любое употребление табака, которые могут снижать фертильность, не рекомендуется.

Количество доказательств того, что мужчины > 45 менее фертильны, чем более молодые люди, независимо от возраста их партнерши, увеличивается.

Хотя бесплодие не включает привычное невынашивание беременности, последствия его те же.

Обследования при бесплодии Выбор диагностических тестов зависит от предположительной причины заболевания: (См. также Рекомендации Комитета по гинекологической практике Американской коллегии акушеров и гинекологов и Американского общества репродуктивной медицины по обследованию бесплодия для специалистов по женскому здоровью). Если попытки достичь беременности не приводят к беременности после ≥ 1 года, оцениваются оба партнера. Обследование начинается с рассмотрения анамнеза, осмотра и консультаций. Мужчин оценивают на наличие нарушений спермы, а женщин — на овуляторную и маточную дисфункцию и патологию таза. Обследование выполняется раньше, чем через 1 год, если: Возраст женщины > 35 лет.

Известно, что у женщины уменьшенный резерв яичников (например, потому что у нее только один яичник).

Женщина имеет нечастые менструации.

У женщины наблюдаются диагностированные аномалии матки, маточных труб или яичников.

Мужчина, как известно, является субфертильным или подвергается риску субфертильности. Тесты проводятся в зависимости от предполагаемой причины (например, при снижении овариального резерва определяют уровни фолликулостимулирующего и антимюллерова гормона и количество антральных фолликулов, которые оценивают с помощью трансвагинального ультразвукового исследования; при патологии спермы - анализ спермы).

Лечение бесплодия Лечение основной причины

Иногда медикаменты для индукции овуляции или сперматогенеза

Иногда вспомогательные репродуктивные технологии По возможности лечится основная причина мужского или женского бесплодия. Например, можно пролечить структурные аномалии репродуктивного тракта (например, варикоцеле яичек, лейомиомы матки) или эндокринные аномалии (например, аденому гипофиза, заболевания щитовидной железы). Пациентов следует поощрять вносить изменения в привычки, чтобы свести к минимуму модифицируемые факторы риска. Например, рекомендуются отказ от курения для курильщиков, снижение веса для пациентов с избыточным весом, прекращение или умеренное употребление алкоголя и сбалансированное питание (с витаминами, если это необходимо). В целом, лечение направлено на повышение вероятности зачатия путем увеличения доступности высококачественных ооцитов (например, индукция овуляции, донорство яйцеклетки) или сперматозоидов (например, препараты гонадотропина для индукции сперматогенеза, донорство сперматозоидов) и использования процедур, способствующих контакту между ооцитом и сперматозоидом для достижения оплодотворения (например, внутриматочная инсеминация, оплодотворение in vitro). Люди с бесплодием могут испытывать печаль, тревогу, разочарование, эмоциональный стресс, чувство неполноценности, вины или гнева. Эти чувства могут привести к нарушениям сна или пищевым расстройствам, клинической тревоге или депрессии. При необходимости следует предложить консультирование и поддержку в области поведенческого здоровья. Полезно предоставить обоим партнерам информацию о процессе лечения. Такая информация содержит в себе Шансы на успех

Что входит в процесс, включая время и затраты

Когда закончить лечение

Когда стоит задуматься об усыновлении Могут помочь группы поддержки для бесплодных людей (например, Family Equality, RESOLVE). Врачи должны обсудить вопрос усыновления, если вероятность зачатия низка (обычно подтверждается после 3 лет бесплодия, даже у женщин в возрасте < 35 лет, или после 2 лет лечения).