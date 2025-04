Необъяснимое бесплодие

Контролируемая стимуляция яичников

экстракорпоральное оплодотворение

(См. также Evidence-based treatments for couples with unexplained infertility: A guideline, from the Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine.)

Контролируемая стимуляция яичников (КСЯ) может быть использована для увеличения вероятности беременности и более скорого ее достижения. Данная процедура стимулирует развитие множественных фолликулов; ее цель – индуцировать овуляцию > 1 ооцита (суперовуляцию). Однако, контролируемая стимуляция яичников может привести к развитию многоплодной беременности, связанной с повышенными рисками и осложнениями.

Контролируемая стимуляция яичников включает:

Введение летрозола или кломифена вместе с хорионическим гонадотропином человека (ХГЧ) для запуска овуляции в течение до 3 менструальных циклов.

Внутриматочную инсеминацию в течение 2 дней после приема ХГЧ

Если беременность не наступает, следует применить гонадотропины (препараты, содержащие очищенный или рекомбинантный фолликулостимулирующий гормон и различные количества лютеинизирующего гормона), с ХГЧ для индукции овуляции, с последующей внутриматочной инсеминацией (некоторые врачи начинают с гонадотропинов, а не кломифена или летрозола)

В лютеиновую фазу может потребоваться прием прогестагенов для повышения вероятности имплантации. Доза гонадотропина зависит от возраста пациентки и овариального резерва.

Поскольку многоплодная беременность представляет собой риск, клиницисты часто приступают непосредственно к экстракорпоральному оплодотворению и избегают КСЯ.