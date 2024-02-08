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Необъяснимое бесплодие

Авторы:Robert W. Rebar, MD, Western Michigan University Homer Stryker M.D. School of Medicine
Проверено/пересмотрено февр. 2024

Бесплодие, как правило, считается необъяснимым, если сперма у партнера мужского пола в норме, а партнёра женского пола в норме ооциты, овуляция, фаллопиевы трубы и матка.

(См. также Обзор бесплодия [Overview of Infertility]).

Некоторые эксперты не согласны с этим определением и рекомендуют продолжать исследования других причин, даже для случаев, когда мужчина имеет нормальную сперму, а у женщины нормальные овуляция и фаллопиевы трубы. Другие эксперты, которые принимают приведенное выше определение, рекомендуют начать эмпирическое лечение.

Лечение необъяснимого бесплодия

  • Контролируемая стимуляция яичников

  • экстракорпоральное оплодотворение

(См. также Evidence-based treatments for couples with unexplained infertility: A guideline, from the Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine.)

Контролируемая стимуляция яичников (КСЯ) может быть использована для увеличения вероятности беременности и более скорого ее достижения. Данная процедура стимулирует развитие множественных фолликулов; ее цель – индуцировать овуляцию > 1 ооцита (суперовуляцию). Однако, контролируемая стимуляция яичников может привести к развитию многоплодной беременности, связанной с повышенными рисками и осложнениями.

Контролируемая стимуляция яичников включает:

  • Введение летрозола или кломифена вместе с хорионическим гонадотропином человека (ХГЧ) для запуска овуляции в течение до 3 менструальных циклов.

  • Внутриматочную инсеминацию в течение 2 дней после приема ХГЧ

  • Если беременность не наступает, следует применить гонадотропины (препараты, содержащие очищенный или рекомбинантный фолликулостимулирующий гормон и различные количества лютеинизирующего гормона), с ХГЧ для индукции овуляции, с последующей внутриматочной инсеминацией (некоторые врачи начинают с гонадотропинов, а не кломифена или летрозола)

В лютеиновую фазу может потребоваться прием прогестагенов для повышения вероятности имплантации. Доза гонадотропина зависит от возраста пациентки и овариального резерва.

Поскольку многоплодная беременность представляет собой риск, клиницисты часто приступают непосредственно к экстракорпоральному оплодотворению и избегают КСЯ.

Прогноз при необъяснимом бесплодии

Частота наступления беременности (65%) не зависит от того, было ли экстракорпоральное оплодотворение проведено сразу же после безуспешного лечения с использованием комбинации кломифена и ХГЧ, или до применения экстракорпорального оплодотворения дополнительно использовали гонадотропины и внутриматочную инсеминацию.

Однако, если оплодотворение in vitro используется сразу после безуспешного лечения кломифеном плюс ХГЧ, женщины беременеют быстрее и с гораздо меньшей вероятностью многоплодной беременности высокого порядка (≥ 3 плодов), чем при первоочередном использовании гонадотропинов. Таким образом, если терапия кломифеном с ХГЧ является неудачной, то большинство клиницистов теперь рекомендуют оплодотворение in vitro в качестве последующего лечения. Данные показывают, что женщины > 38 лет с необъяснимым бесплодием беременеют быстрее, несут меньшие затраты, когда выполняется экстракорпоральное оплодотворение, а не переходят к контролируемой стимуляции яичников (1).

Справочные материалы по прогнозу

  1. 1. Goldman MB, Thornton KL, Ryley D, et al: A randomized clinical trial to determine optimal infertility treatment in older couples: The forty and over treatment trial (FORT-T). Fertil Steril 101(6):1574–1581, 2014. doi:10.1016/j.fertnstert.2014.03.012

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