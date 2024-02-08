Необъяснимое бесплодие

Бесплодие, как правило, считается необъяснимым, если сперма у партнера мужского пола в норме, а партнёра женского пола в норме ооциты, овуляция, фаллопиевы трубы и матка.
(См. также Обзор бесплодия [Overview of Infertility]).
Некоторые эксперты не согласны с этим определением и рекомендуют продолжать исследования других причин, даже для случаев, когда мужчина имеет нормальную сперму, а у женщины нормальные овуляция и фаллопиевы трубы. Другие эксперты, которые принимают приведенное выше определение, рекомендуют начать эмпирическое лечение.
Лечение необъяснимого бесплодия
Контролируемая стимуляция яичников
экстракорпоральное оплодотворение
(См. также Evidence-based treatments for couples with unexplained infertility: A guideline, from the Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine.)
Контролируемая стимуляция яичников (КСЯ) может быть использована для увеличения вероятности беременности и более скорого ее достижения. Данная процедура стимулирует развитие множественных фолликулов; ее цель – индуцировать овуляцию > 1 ооцита (суперовуляцию). Однако, контролируемая стимуляция яичников может привести к развитию многоплодной беременности, связанной с повышенными рисками и осложнениями.
Контролируемая стимуляция яичников включает:
Введение летрозола или кломифена вместе с хорионическим гонадотропином человека (ХГЧ) для запуска овуляции в течение до 3 менструальных циклов.
Внутриматочную инсеминацию в течение 2 дней после приема ХГЧ
Если беременность не наступает, следует применить гонадотропины (препараты, содержащие очищенный или рекомбинантный фолликулостимулирующий гормон и различные количества лютеинизирующего гормона), с ХГЧ для индукции овуляции, с последующей внутриматочной инсеминацией (некоторые врачи начинают с гонадотропинов, а не кломифена или летрозола)
В лютеиновую фазу может потребоваться прием прогестагенов для повышения вероятности имплантации. Доза гонадотропина зависит от возраста пациентки и овариального резерва.
Поскольку многоплодная беременность представляет собой риск, клиницисты часто приступают непосредственно к экстракорпоральному оплодотворению и избегают КСЯ.
Прогноз при необъяснимом бесплодии
Частота наступления беременности (65%) не зависит от того, было ли экстракорпоральное оплодотворение проведено сразу же после безуспешного лечения с использованием комбинации кломифена и ХГЧ, или до применения экстракорпорального оплодотворения дополнительно использовали гонадотропины и внутриматочную инсеминацию.
Однако, если оплодотворение in vitro используется сразу после безуспешного лечения кломифеном плюс ХГЧ, женщины беременеют быстрее и с гораздо меньшей вероятностью многоплодной беременности высокого порядка (≥ 3 плодов), чем при первоочередном использовании гонадотропинов. Таким образом, если терапия кломифеном с ХГЧ является неудачной, то большинство клиницистов теперь рекомендуют оплодотворение in vitro в качестве последующего лечения. Данные показывают, что женщины > 38 лет с необъяснимым бесплодием беременеют быстрее, несут меньшие затраты, когда выполняется экстракорпоральное оплодотворение, а не переходят к контролируемой стимуляции яичников (1).
Справочные материалы по прогнозу
1. Goldman MB, Thornton KL, Ryley D, et al: A randomized clinical trial to determine optimal infertility treatment in older couples: The forty and over treatment trial (FORT-T). Fertil Steril 101(6):1574–1581, 2014. doi:10.1016/j.fertnstert.2014.03.012