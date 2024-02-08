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Вспомогательные репродуктивные технологии

Авторы:Robert W. Rebar, MD, Western Michigan University Homer Stryker M.D. School of Medicine
Проверено/пересмотрено февр. 2024

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ) включают манипуляции со спермой и яйцеклеткой или эмбрионом в пробирке с целью наступления беременности.

Для осуществления вспомогательных репродуктивных методов, ооциты и сперматозоиды собираются от предполагаемых родителей или доноров, а эмбрион или гаметы переносятся в репродуктивный тракт женщины после культивирования in vitro.

ВРТ могут приводить к многоплодной беременности, но риск при этом намного ниже, чем при контролируемой стимуляции яичников. Если риск генетических дефектов высок, то перед переносом и имплантацией эмбрион обследуют на наличие дефектов (преимплантационное генетическое исследование).

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО)

ЭКО может использоваться для лечения бесплодия, связанного с олигоспермией, наличием антиспермальных антител, трубной дисфункцией или эндометриозом, а также бесплодия неясного генеза.

Процедура, как правило, включает следующее:

  • Контролируемая стимуляция яичников: можно назначить кломифен в сочетании с гонадотропинами или только гонадотропины. Часто могут назначаться агонисты или антагонисты ГнВГ для предупреждения преждевременной овуляции. После достаточного роста фолликула хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) используется для окончательного созревания фолликулов и овуляции. В качестве альтернативы для стимуляции овуляции у женщин с высоким риском синдрома гиперстимуляции яичников можно использовать агонист гонадотропин-высвобождающего гормона (GnRH).

  • Забор ооцита: Примерно через 34 часа после применения ХГЧ забирают ооциты с помощью пункции фолликула, как правило, трансвагинально под контролем ультразвука, реже лапароскопическим доступом. В некоторых центрах, в качестве альтернативы предлагают ЭКО в естественном цикле (при котором извлекают один ооцит); частота развития беременности при этой методике ниже, чем при извлечении нескольких яйцеклеток, но она дешевле, и чаще приводит к успеху.

  • Оплодотворение: Проводится инсеминация ооцитов in vitro. Образец спермы обычно промывают несколько раз в питательной среде культуры тканей и концентрируют для отбора подвижных сперматозоидов, которые потом добавляют в среду, содержащую овоциты. На этой стадии может быть проведена интрацитоплазматическая инъекция спермы, по одному сперматозоиду в каждый ооцит, особенно если у партнера-мужчины нарушен сперматогенез.

  • Эмбриональная культура: После добавления сперматозоидов ооциты культивируют в течение 2–5 дней.

  • Перенос эмбрионов: только 1 или несколько полученных эмбрионов помещают в полость матки, минимизируя шанс развития многоплодной беременности (основной риск ЭКО). Количество перемещенных эмбрионов определяется возрастом женщины и вероятностью отклика на ЭКО. Некоторые или все эмбрионы (особенно, если у женщины высокий риск синдрома гиперстимуляции яичников) могут быть заморожены в жидком азоте для переноса в последующем цикле. Наблюдается рост тенденции подсаживать только один эмбрион при каждом переносе и замораживать оставшиеся эмбрионы для использования в последующих циклах, если беременность не наступает.

Врожденные аномалии развития могут немного чаще встречаться после ЭКО, но эксперты не уверены является ли повышенный риск следствием ЭКО или факторов бесплодия; бесплодие само увеличивает риск врождённых аномалий развития. Тем не менее, по состоянию на начало 2018 подавляющее большинство, > 7 миллионов детей, родившихся после ЭКО, не имеют врождённых аномалий развития (1, 2). Предполагается, что в результате ЭКО в мире рождается около 200 000 детей ежегодно.

Преимплантационное генетическое тестирование можно провести с использованием клеток из полярного тела ооцита или клеток эмбриона (либо бластомера 3-дневного эмбриона, либо клеток трофобласта 5- или 6-дневного эмбриона). Тестирование может включать преимплантационный генетический скрининг для исключения анеуплоидии и/или преимплантационную генетическую диагностику для проверки наличия определенных серьезных наследственных нарушений. Если результаты исследований задерживается, то бластоциста может быть заморожена и подсажена на цикл позже, после того, как станут известны результаты.

Предварительные данные на 2021 год показывают, что в США совокупные шансы на живорождение при каждом извлечении ооцитов (с учетом всех переносов собственных эмбрионов пациентки — как свежих, так и замороженных-размороженных) составляли 44,5% для женщин < 35 лет (5,5% были близнецами; 0,1% — тройнями и более) и 9,6% — у женщин в возрасте от 41 до 42 лет (3).

Использование донорских ооцитов обычно рекомендуется для женщин > 42 лет, потому что кумулятивный коэффициент живорождения с собственными яйцеклетками очень низок (2,9% в 2021 году) (3).

Интрацитоплазмическая инъекция спермы (ИЦИС)

ИЦИС полезна, когда

Ооциты отбираются так же, как при ЭКО. Единичный сперматозоид инъецируется в каждый ооцит, для того чтобы избежать оплодотворения аномальным сперматозоидом. Затем производится культивирование эмбриона и перенос его так же, как при ЭКО.

Технология интрацитоплазматической инъекции сперматозоида применяется приблизительно в две трети циклов ВРТ в США. Нет смысла использовать интрацитоплазматическую инъекцию спермы в парах с низким выходом ооцитов или пожилым возрастом матери. Если бесплодие пары связано с женщиной, нужно провести более 30 из этих процедур для того, чтобы беременность стала более вероятной. Таким образом, при определении того, следует ли использовать интрацитоплазматическую инъекцию спермы, нужно учитывать дополнительные затраты и риски.

Риск врождённых аномалий развития может быть увеличен после интрацитоплазматической инъекции, возможно, по следующей причине:

  • Сама процедура может повредить сперму, яйцеклетки или эмбрион.

  • Может быть использована сперма мужчин, имеющих мутации в Y-хромосоме Большинство сообщило, что врождённые аномалии развития связаны с мужскими половыми путями.

Другие методы

Иногда используются другие методы. Они включают следующее:

  • Использование донорских яйцеклеток или эмбрионов

  • Перенос замороженных эмбрионов на гестационный носитель

Для женщин в постменопаузе старше 50 лет, у которых есть партнер-мужчина старшего возраста (обычно определяется как ≥ 45 лет), использование ЭКО является спорным.

Общие справочные материалы

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