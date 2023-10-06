Безопасность применения лекарственных средств во время беременности

Лекарственные препараты во время беременности могут потребоваться по различным показаниям. Наиболее часто используемые препараты включают противорвотные средства, антациды, антигистаминные препараты, анальгетики, противомикробные препараты, диуретики, антидепрессанты и транквилизаторы. Также часто употребляют психоактивные вещества (и даже злоупотребляют ими). Несмотря на эту тенденцию, определенные научно обоснованные рекомендации по безопасному применению лекарств во время беременности все еще отсутствуют.
Нормативная информация о безопасности применения лекарственных препаратов во время беременности
До 2010-х годов Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) классифицировало безрецептурные и рецептурные препараты по 5 категориям безопасности для использования во время беременности (A, B, C, D, X). Однако, было проведено всего лишь несколько строго контролируемых исследований по применению лекарственных препаратов при беременности. Большинство информации о безопасности лекарственных средств при беременности получено в исследованиях на животных и неконтролируемых клинических исследованиях, а также в ходе послерегистрационного надзора. Следовательно, система классификации FDA привела к путанице и сложностям принятия клинических решений на основании имеющейся информации. В декабре 2014 года FDA отреагировало на это требованием удалить категории A, B, C, D и X из маркировок лекарственных препаратов.
В настоящее время FDA требует, чтобы вместо сведений о категориях маркировка содержала информацию об определённом медикаменте в соответствующем формате, это называется окончательным правилом, или Pregnancy and Lactation Labeling (Drugs) Final Rule (Окончательным правилом по маркировке [лекарственных препаратов] в период беременности и кормления [PLLR]).
Информация, предписываемая FDA, содержит 3 подраздела:
Беременность: информация о применении препарата у беременных женщин (например, доза, риски для плода) и сведения о том, существует ли регистр, в котором собираются и ведутся данные о влиянии препарата на беременных
Лактация: информация о применении препарата при грудном вскармливании (например, о степени проникновения лекарственного препарата в грудное молоко, потенциальном воздействии на грудного ребенка)
Влияние на репродуктивный потенциал женщин и мужчин: информация о необходимости проведения теста на беременность, о контрацепции и бесплодии в результате приема препарата
Подразделы беременность и лактация включают по 3 подзаголовка (краткое описание риска, клинические соображения и данные), которые предоставляют более подробную информацию. Последнее правило не распространяется на препараты, отпускающиеся без рецепта (безрецептурные).
Доставка лекарственных средств и метаболизм во время беременности
Во время беременности часто необходима лекарственная терапия некоторых заболеваний. В общем случае, когда потенциальная польза перевешивает известные риски, рассматривается возможность применения препарата для лечения заболеваний во время беременности.
Не все лекарственные препараты или другие вещества в материнском кровотоке проникают через плаценту (переносятся) к плоду. Некоторые препараты, которые проникают через плаценту, могут оказывать прямое токсическое действие или тератогенный эффект. Лекарства, которые не проникают через плаценту, также могут нанести плоду вред следующим образом:
Сужая плацентарные сосуды и тем самым ухудшая газообмен и обмен питательными веществами
Приводя к выраженному гипертонусу матки, что приводит к аноксическим повреждениям
Изменяя материнскую физиологию (например, вызывая гипотонию)
Список некоторых лекарств, оказывающих неблагоприятное воздействие во время беременности, приведен в таблице Безопасность отдельных медикаментов при беременности.
Лекарства проникают через плаценту таким же образом, как они проходят через другие эпителиальные барьеры (см. Всасывание). Пересекает ли лекарственный препарат плаценту, и насколько быстро, зависит от молекулярного веса препарата, степени его связывания с другими соединениями (например, белками-переносчиками), площади, доступной для обмена на плацентарных ворсинах, и количества препарата, метаболизируемого плацентой. Большинство лекарств с молекулярной массой < 500 дальтон легко проникает через плаценту и попадает в кровоток плода. Вещества с большой молекулярной массой (например, лекарства, связанные с белком), как правило, не проходят сквозь плаценту. Единственным исключением является иммуноглобулин G, который может быть использован для лечения таких расстройств, как аутоиммунная тромбоцитопения плода или неонатальный гемохроматоз. В целом, интервал между попаданием в кровоток матери и попаданием в ткани плода составляет по меньшей мере 30–60 минут; тем не менее, некоторые лекарства не достигают одинаковых концентраций в крови матери и плода.
Влияние препарата на плод в значительной степени определяется гестационным возрастом плода, проницаемостью плацентарного барьера, материнскими факторами, активностью действующих веществ в препарате и его дозировкой.
Возраст плода влияет на тип воздействия препарата:
До 20-го дня после оплодотворения: при употреблении препаратов в данный период, как правило, действует принцип "все или ничего", убивая эмбрион или не оказывая на него никакого воздействия. На данном сроке тератогенез вряд ли возможен.
Во время органогенеза (между 20 и 56 днями после оплодотворения): тератогенез наиболее вероятен в эти сроки. Лекарства, попадающие в эмбрион на этом этапе, могут привести к самопроизвольному аборту, тяжелому, близкому к смертельному, анатомическому дефекту (истинный тератогенный эффект), скрытой эмбриопатии (постоянный слабо выраженный метаболический или функциональный дефект, который может проявиться позднее в жизни), или повышенному риску развития рака в детском возрасте (например, когда мать получает радиоактивный йод для лечения рака щитовидной железы); либо же препараты могут не оказывать ощутимый эффект.
После органогенеза (во 2 и 3 триместрах): тератогенез маловероятен, но лекарства могут нарушать рост и функции нормально сформировавшихся органов и тканей. Поскольку плацентарный метаболизм усиливается, чтобы оказать эффект на плод, дозы должны быть выше.
Материнскими факторами являются те, которые влияют на всасывание, распределение, метаболизм и выведение лекарственных препаратов. Например, тошнота и рвота могут снижать всасываемость перорального препарата.
Общая частота основных структурных врожденных пороков развития в США составляет примерно 3% (1); большинство из них развивается вследствие генетических, средовых, многофакторных, или неизвестных причин. Общую частоту врожденных пороков, вызванных терапевтическими препаратами, определить трудно. В качестве примера, в одном исследовании 5504 случаев врожденных дефектов только 20% имели определенную причину и < 1% случаев с известными причинами были связаны с приемом лекарственных препаратов (2).
Безопасность некоторых препаратов во время беременности
Примеры
Побочные действия
Примечания
Антибиотики
Ототоксичность (повреждение лабиринта плода), вызывающая глухоту
—
Синдром "серого младенца"
У женщин или плодов с дефицитом Г6ФДГ, гемолизом
—
Возможна артралгия; теоретически скелетно-мышечные дефекты (например, нарушенный рост костей), но отсутствие доказательств такого воздействия
—
У женщин или плодов с дефицитом Г6ФДГ, гемолизом
Противопоказан в 1-м триместре беременности, в конце беременности (с 38 до 42 недель), во время родов и родоразрешения и непосредственно перед началом родов
Примахин
У женщин или плодов с дефицитом Г6ФДГ, гемолизом
—
Ототоксичность
—
Сульфонамиды (кроме сульфасалацина, обладающего минимальным риском)
Если назначены после 34 недель гестации, вызывают желтуху новорожденных, а в отсутствие лечения – ядерную желтуху
У женщин или плодов с дефицитом Г6ФДГ, гемолизом
—
Замедленный рост костей, гипоплазия эмали, пожелтение зубов и повышенная склонность к кариесу у потомства
Иногда печеночная недостаточность у беременных
—
Повышенный риск дефектов невральной трубки вследствие антагонизма с фолатами
Следует избегать во время 1-го триместра
Антикоагулянты
Низкомолекулярный гепарин (например, эноксапарин)
Тромбоцитопения и материнское кровотечение
Совместим с беременностью; не проникает через плаценту
Нефракционированный гепарин
Тромбоцитопения и материнское кровотечение
Такой же как низкомолекулярный гепарин
Ингибиторы фактора Ха (например, ривароксабан, апиксабан, эдоксабан)
Недостаточное количество данных про применение препарата человеком; возможен вред для плода, поскольку эти препараты проникают через плаценту
Нет антидотов для купирования; избегать использования во время беременности
При приеме в первом триместре: варфариновый синдром плода (гипоплазия носа, зернистость костей, двусторонняя оптическая атрофия, умственная неполноценность различной степени)
При приеме во втором или третьем триместре: оптическая атрофия, катаракта, умственная неполноценность, микроцефалия, микроофтальмия, кровоизлияния у матери и плода
Абсолютно противопоказано в течение 1-го триместра беременности
Карбамазепин
Заболевание крови новорожденного
Риск врожденных патологий развития, включая дефект нервной трубки
—
Ламотриджин
Заметное повышение риска при дозировке до 600 мг/сут. отсутствует.
Совместим с беременностью
Лакосамид
Адекватная информация о рисках для плода при назначении беременным женщинам отсутствует [1]
Следует проявлять осторожность, с учетом альтернативных вариантов лечения и того, перевешивают ли преимущества потенциальные риски
Леветирацетам
Незначительные патологии развития скелета в исследованиях на животных, но без заметно существенно повышенного риска у людей
Совместим с беременностью
Фенобарбитал
Заболевание крови новорожденного
Риск врожденных пороков
—
Фенитоин
Врожденные пороки (например, заячья губа, урогенитальные дефекты, такие, как гипоспадия, дефекты сердечно-сосудистой системы
Заболевание крови новорожденного
Постоянный риск врожденных пороков развития, независимо от приема фолиевой клислоты
Тиметадион
Высокий риск врожденных пороков (например, волчья пасть; пороки сердца, лицевого черепа, конечностей, передней брюшной стенки) и риск самопроизвольного выкидыша
Почти всегда противопоказан во время беременности
Соли вальпроевой кислоты
Значительные врожденные патологии (например, дефекты нервной трубки, такие как менингомиелоцеле; дефекты сердца, конечностей и черепно-лицевые дефекты)
Постоянный риск врожденных пороков развития, независимо от приема фолиевой клислоты
Бупропион
Противоречивые данные о риске развития врожденных пороков от воздействия в 1ом триместре
Применение препарата приводит к развитию печеночной или почечной недостаточности
Циталопрам
Применение в первом триместре беременности повышает риск развития врожденных пороков (особенно пороков сердца)
Применение в третьем триместре беременности повышает риск развития синдрома отмены и персистирующей легочной гипертензии у новорожденных
Решение о снижении дозы в 3-м триместре беременности принимается после консультации со специалистом в области психиатрии
Эсциталопрам
Применение в третьем триместре беременности повышает риск развития синдрома отмены и персистирующей легочной гипертензии у новорожденных
Решение о снижении дозы в 3-м триместре беременности принимается после консультации со специалистом в области психиатрии
Флуоксетин
Применение в третьем триместре беременности повышает риск развития синдрома отмены и персистирующей легочной гипертензии у новорожденных
Долгий период полураспада; лекарственное взаимодействие возможно в течение нескольких недель после отмены препарата
Решение о снижении дозы в 3-м триместре принимается после консультации со специалистом в области психиатрии
Пароксетин
Применение в первом триместре повышает риск развития врожденных пороков (особенно пороков сердца)
Применение в третьем триместре беременности повышает риск развития синдрома отмены и персистирующей легочной гипертензии у новорожденных
Некоторые специалисты не рекомендуют применять во время беременности*
Решение о снижении дозы в 3-м триместре принимается после консультации со специалистом в области психиатрии
Сертралин
Применение в третьем триместре беременности повышает риск развития синдрома отмены и персистирующей легочной гипертензии у новорожденных
Решение о снижении дозы в 3-м триместре принимается после консультации со специалистом в области психиатрии
Венлафаксин
Его применение в третьем триместре повышает риск развития синдрома отмены
Применение препарата приводит к развитию печеночной или почечной недостаточности
Решение о снижении дозы в 3-м триместре принимается после консультации со специалистом в области психиатрии
Антиэметики
Доксиламин и пиридоксин (витамин B6)
Отсутствие данных о повышенном риске развития врожденных пороков
—
Метоклопрамид
У новорожденных, подвергшихся воздействию в течение третьего триместра и/или родоразрешения, потенциально могут возникнуть аномальные мышечные движения (экстрапирамидные симптомы) или метгемоглобинемия [2]
Следует проявлять осторожность, с учетом альтернативных вариантов лечения и того, перевешивают ли преимущества потенциальные риски
Ондансетрон
При исследованиях на животных значительного тератогенного воздействия не обнаружено
При приеме препарата в первом триместре беременности возможен риск развития врожденных пороков сердца (доказательства слабые)
Применяется во время беременности только при неукротимой рвоте беременных и только в случае неэффективности других методов лечения
Прометазин
При исследованиях на животных значительного тератогенного воздействия не обнаружено
В целом не наблюдается повышенного риска развития врожденных пороков
Вероятность снижения агрегации тромбоцитов у новорожденных
—
Амфотерицин В
При исследованиях на животных значительного тератогенного воздействия не обнаружено
Рекомендуется мониторинг системной токсичности (электролитного дисбаланса, почечной дисфункции) у матери
Флуконазол
Исследования на животных продемонстрировали тератогенный эффект при применении высоких доз препарата
При однократном применении 150 мг/день отсутствует какое-либо явное повышение рисков развития врожденных пороков
После принятия более высоких доз (> 400 мг/день) на протяжении большей части или всего 1-го триместра, увеличивался риск развития различных пороков.
—
Миконазол
При исследованиях на животных обнаружены побочные эффекты при пероральном применении
Отсутствие значительного риска развития врожденных пороков при наружном применении
Внутривагинальное использование в 1-м триместре не показало увеличения риска врожденных пороков
Терконазол
При исследованиях на животных обнаружены побочные эффекты
Отсутствует значительный риск врожденных пороков развития
Внутривагинальное использование в 1-м триместре не показало увеличения риска врожденных пороков
Антигистаминные/антихолинергические препараты
Лоратадин
Возможны гипоспадии (слабая ассоциация)
—
Меклозин
Тератогенное воздействие на грызунов, не доказанное у людей
—
Хлорпропамид
Гипогликемия у новорожденных
—
Глибурид
Гипогликемия у новорожденных
Неизвестное долговременное влияние на плод
Проникает через плаценту
Метформин
Гипогликемия у новорожденных
Неизвестное долговременное влияние на плод
Проникает через плаценту; как правило, считается безопасным при беременности
Толбутамид
Гипогликемия у новорожденных
—
Антигипертензивные препараты
Если препараты принимают во время 2 или 3 триместра беременности, могут развиться гипоплазия костей черепа, гипоперфузия (угрожающая почечными расстройствами), почечная недостаточность, а также последствия маловодия (маловодие, пороки развития лицевого черепа, контрактуры конечностей и гипоплазия легких)
—
Антагонисты альдостерона
На фоне применения спиронолактона возможна феминизация у плодов мужского пола
При применении эплеренона повышенный риск возникновения врожденных пороков развития отсутствует во время проведения исследований на животных
—
Лабеталол является предпочтительным бета-блокатором во время беременности из-за его установленного профиля безопасности для плода
Атенолол, пропранолол и другие неселективные бета-блокаторы связаны с брадикардией у плода, гипогликемией и, возможно, задержкой внутриутробного роста плода и преждевременными родами
—
Нифедипин и никардипин являются предпочтительными блокаторами кальциевых каналов во время беременности из-за их профиля безопасности [3, 4, 5]
Считается безопасным при беременности
Ограничение нормального прироста ОЦК у матери, приводящее к уменьшению плацентарной перфузии и ограничению внутриутробного роста плода
Гипонатриемия, гипокалиемия, тромбоцитопения у новорожденных
—
Противоопухолевые препараты‡
Актиномицин
Оказывает тератогенное действие на животных, не подтвержденное у людей
—
Бусульфан
Врожденные пороки (например, задержка роста плода, гипоплазия нижней челюсти, волчья пасть, дизостоз черепа, дефекты позвоночника, уха,косолапость)
—
Хлорамбуцил
То же, что для бусульфана
—
Колхицин
Никакого повышенного риска серьезных врожденных дефектов или прерывания беременности при использовании матерью на протяжении всей беременности (включая первый триместр) при семейной средиземноморской лихорадке или других ревматических заболеваниях обнаружено не было [6]
—
Циклофосфамид
То же, что для бусульфана
—
Доксорубицин
Оказывает тератогенное действие на животных и людей
Потенциальная угроза дозо-зависимой дисфункции сердца
Использование во время беременности не рекомендуется
Рекомендуется эффективная контрацепция во время беременности и в течение 6 месяцев после окончания лечения партнера мужского или женского пола
Меркаптопурин
Врожденные пороки (например, задержка роста плода, гипоплазия нижней челюсти, волчья пасть, дизостоз черепа, дефекты позвоночника, уха,косолапость)
—
Метотрексат
Врожденные пороки (например, задержка роста плода, гипоплазия нижней челюсти, волчья пасть, дизостоз черепа, дефекты позвоночника, уха,косолапость)
Противопоказан во время беременности, за исключением эктопической беременности, которая требует первичного и контрольного посещения для подтверждения диагноза эктопической беременности, для того чтобы не навредить плоду, если беременность является внутриутробной
Рекомендуется эффективная контрацепция в течение 8 недель после употребления последней дозы
Винбластин
Оказывает тератогенное действие на животных, не подтвержденное у людей
—
Винкристин
Оказывает тератогенное действие на животных, не подтвержденное у людей
—
Нейролептики и стабилизаторы настроения
Арипипразол
При применении в 3-м триместре связан с повышенным риском развития аномальных движений мышц (экстрапирамидные симптомы) и/или синдрома отмены у новорожденных [7]
Симптомы у новорожденного могут включать возбуждение, проблемы с кормлением, гипертонию, гипотонию, дыхательную недостаточность, сонливость и тремор; эти эффекты могут быть самоограничивающимися или требовать госпитализации
Галоперидол
При исследованиях на животных обнаружены побочные эффекты
При применении в первом триместре возможно появление пороков развития конечностей
При применении в третьем триместре наблюдается повышенный риск развития экстрапирамидных симптомов или синдрома отмены у новорожденных
—
Луразидон
Отсутствуют данные о побочных эффектах при исследованиях на животных
При применении в третьем триместре наблюдается повышенный риск развития экстрапирамидных симптомов или синдрома отмены у новорожденных
—
При исследованиях на животных обнаружены побочные эффекты
При назначении его в 1-м триместре возможен тератогенный эффект (пороки сердца)
При применении на поздних сроках беременности у новорожденных возможны неонатальная летаргия, гипотония, недостаточный вес, гипотиреоз, узловой зоб, несахарный почечный диабет
—
Оланзапин
При исследованиях на животных обнаружены побочные эффекты
При применении в третьем триместре наблюдается повышенный риск развития экстрапирамидных симптомов или синдрома отмены у новорожденных
—
Рисперидон
При исследованиях на животных обнаружены побочные эффекты
Исходя из ограниченных данных повышенный тератогенный эффект отсутствует
При применении в третьем триместре наблюдается повышенный риск развития экстрапирамидных симптомов или синдрома отмены у новорожденных
—
Анксиолитики
Если назначаются на поздних этапах беременности – угнетение дыхания или синдром абстиненции у новорожденных, что может вызвать раздражительность, тремор и гиперрефлексию
—
Аспирин и другие салицилаты из группы НПВС
Ядерная желтуха плода
При высоких дозах – возможны спонтанные аборты в 1-ом триместре, задержка начала родов, преждевременное закрывание артериального протока у плода, желтуха, в некоторых случаях – геморрагии у матери (во время и после родов) и/или новорожденного, некротизирующие энтероколиты и маловодие
При низких дозах аспирина (81-160 мг), существенный риск тератогенных повреждений отсутствует
Разрешено использование в течение короткого периода времени во 2-м триместре, если состояние плода тщательно контролируется
Несалицилаты НПВП (например, ибупрофен, индометацин)
По-видимому, не вызывает серьезных пороков
Использование во втором триместре может увеличить риск маловодия
—
Опиоиды и частичные агонисты
Бупренорфин
При исследованиях на животных обнаружены побочные эффекты без тератогенного действия
Риск развития неонатального синдрома отмены опиоидов (неонатального абстинентного синдрома)
Улучшение показателей перинатальных исходов по сравнению с показателями в случае применения беременными женщинами запрещенных препаратов
Кодеин
Гидрокодон
Гидроморфон
Петидин
Морфин
У новорожденных от матерей с опиоидной зависимостью возникает синдром отмены возможно в период от 6 часов до 8 дней после рождения
При введении высоких доз за час до родоразрешения возможно угнентение ЦНС и брадикардия
—
Метадон
При исследованиях на животных обнаружены побочные эффекты
Специфические эффекты метадона у беременных женщин, возможно, трудно отличимы от эффектов сопутствующих препаратов (например, запрещенные наркотики)
Риск развития неонатального синдрома отмены опиоидов
Улучшение показателей перинатальных исходов по сравнению с показателями в случае применения беременными женщинами запрещенных препаратов
Вероятна потребность в анальгетиках кратковременного действия в дополнение к поддерживающей дозе во время родов и родоразрешения
Ретиноиды
Изотретиноин
Высокие риск тератогенных изменений (например, множественные врожденные патологии) самопрозвольный выкидыш, умственная неполноценность
Противопоказаны у беременных и у женщин с высокой вероятностью беременности
Половые гормоны
Даназол
При приеме в первые 14 недель беременности возможна маскулинизация гениталий плода женского пола (например, псевдогермафродитизм)
Противопоказан во время беременности
Гормональных контрацептивов
Воздействие эстроген-прогестиновых контрацептивов до зачатия или во время беременности, по-видимому, не связано с повышенным риском развития крупных врожденных дефектов [8, 9]
Воздействие медроксипрогестерона ацетата, по-видимому, не увеличивает риск крупных врожденных дефектов [10], хотя некоторые данные свидетельствуют о повышенном риске врожденных дефектов при приеме прогестогенов в течение первых 4 месяцев беременности (гипоспадия у мальчиков и увеличение клитора и сращение половых губ у девочек) [11]
Нет показаний к применению во время беременности; следует прекратить
17-гидроксипрогестерона капроат
При приеме во втором или третьем триместре ассоциируется с повышенным риском гестационного диабета (слабая ассоциация) [12]
Противопоказан в течение первого триместра беременности
Прогестерон (перорально или вагинально)
Воздействие во время беременности не связано с увеличением риска больших врожденных дефектов [13]
—
Препараты для лечения щитовидной железы
Левотироксин
Предпочтительное лечение гипотиреоза у матери с установленным профилем безопасности
—
Тиамазол
Зоб плода, дисморфизм лица, дефекты волосистой части головы новорожденного (аплазия кожи) и другие потенциальные аномалии
Противопоказан в течение первого триместра беременности
Пропилтиоурацил
Фетальный зоб и гепатотоксичность и агранулоцитоз матери
Обычно используется в первом триместре беременности
Радиоактивный иод (131I)
Разрушение щитовидной железы плода или, если препарат назначен в конце первого триместра, тяжелый гипертиреоз у плода
Повышенный риск развития рака у детей
Абсолютно противопоказан во время беременности
Сатурированный раствор йодида калия
Большая струма у плода, которая может вызывать нарушение дыхания у новорожденного
—
Трийодотиронин
Струма новорожденных
Ультразвуковое исследование плода с целью выявления зоба
Вакцины [14]
Согласно предварительным данным систем мониторинга безопасности, никаких проблем с безопасностью для беременных, а также для плодов и новорожденных не обнаружено [15].
—
Нет опасений по поводу безопасности для беременных либо для плодов или новорожденных [16]
—
Столбняк, АД-М-анатоксин, бесклеточная коклюшная (Tdap) вакцина
Нет опасений по поводу безопасности для беременных либо для плодов или новорожденных [17]
—
Живые вирусные вакцины, такие как вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи, вакцина против полиомиелита, вакцина против ветряной оспы, вакцина против желтой лихорадки
При вакцинации против краснухи и ветряной оспы имеется потенциальый риск инфицирования плаценты и плода
При использовании других живых вакцин имеются потенциальные, но неустановленные риски
Противопоказан пациенткам, которые беременны или могут быть беременными
Другие
Кортикостероиды
Если эти препараты используются в течение 1-го триместра, возможны орофациальные (ротолицевые) расщелины
—
Гидроксихлорохин
Нет повышенного риска в обычных дозах
Может быть для снижения риска начат в первом триместре
Изониазид
Возможно кратковременное повышение уровня аминотрансферазы у матери, периферическая невропатия
Не рекомендуется использовать с другими гепатотоксическими препаратами
Псевдоэфедрин
Плацентарная вазоконстрикция и возможный риск гастрошизиса
—
Нирматрелвир/Ритонавир
Применение рекомендовано беременным с ранней стадией COVID-19 легкой и умеренной степени тяжести, особенно пациенткам с по крайней мере одним дополнительным фактором риска тяжелого заболевания
Витамин А
Врожденные пороки
В количестве, обычно присутствующем в пренатальных витаминах (5000 МЕ/день), нет связи с тератогенным риском, но возможен риск с дозами > 10 000 МЕ/день на ранних сроках беременности
Витамин К
У женщин или плодов с дефицитом Г6ФДГ, гемолизом
—
* Американская коллегия акушеров и гинекологов (ACOG) рекомендует избегать применения пароксетина во время беременности (см. Заключение № 354 комитета Американской коллегии акушеров и гинекологов (ACOG): "Лечение селективными ингибиторами обратного захвата серотонина во время беременности").
† Доступны противоэпилептические препараты бриварацетам и эсликарбазепин; информации об их влиянии на беременность слишком мало, либо она отсутствует.
‡ Клинические указания по диагностике, лечению и последующему наблюдению за онкологическими заболеваниями во время беременности Европейского общества медицинской онкологии (ESMO) не рекомендовали, как правило, в случае, если предписана химиотерапия, ее проведение в первом триместре, но она может назначаться во втором триместре беременности; последнюю дозу химиотерапии следует назначать за ≥ 3 недели до предполагаемой даты родов, применять химиотерапию после 33 недели беременности не рекомендуется. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R, et al: Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol 24 Suppl 6:vi160-vi170, 2013. doi:10.1093/annonc/mdt199
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АПФ = aнгиотензинпревращающий фермент; ККПВ (ACIP) = Консультативный комитет по практике иммунизации; ЦКЗ = Центры по контролю и профилактике заболеваний; ЦНС = центральная нервная система; Г6ФД = глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа; А/Г = акушерство и гинекология.
Вакцинация во время беременности
Иммунизация так же эффективна у беременных женщин, как и у небеременных.
Вакцинация против гриппа рекомендуется всем беременным во время сезона гриппа.
Адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина (АКДС) рекомендуется всем беременным женщинам в 3-м триместре.
ЦКЗ рекомендует вакцинацию против COVID-19 для всех лиц в возрасте 5 лет и старше, включая беременных, кормящих грудью, пытающихся забеременеть или планирующих беременность. Накапливаются доказательства безопасности и эффективности вакцинации против COVID-19 во время беременности. Эти данные подтверждают, что польза от получения вакцины против COVID-19 перевешивает любые известные или потенциальные риски вакцинации во время беременности. (См. также CDC: COVID-19 Vaccines While Pregnant or Breastfeeding.)
В августе 2023 года Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) одобрило использование вакцины против респираторно-синцитиального вируса (РСВ) у отдельных беременных между 32 и 36 неделями гестации, при этом до 32 недели ее не следует применять. После пренатального введения вакцины против РСВ клинические испытания выявили повышенный, по сравнению с плацебо, уровень преждевременных родов, преэклампсию у беременных и низкий вес при рождении и желтуху у младенцев; для оценки этих потенциальных рисков необходимы дальнейшие исследования (3).
Вакцинация против других заболеваний должна проводиться, только если имеется высокий риск инфицирования беременной или плода, и если возможное побочное действие вакцины минимально. Вакцинация против холеры, гепатита А, гепатита В, кори, эпидемического паротита, чумы, полиомиелита, бешенства, брюшного тифа и желтой лихорадки может быть проведена во время беременности только в том случае, если есть обоснованный риск инфицирования.
Живые вирусные вакцины не следует вводить женщинам, которые беременны или могут быть беременны. Ослабленная живая вирусная вакцина против краснухи может вызвать субклиническое инфекционное поражение плаценты или плода. Однако дефекты у новорожденных, предположительно вызванные вакциной, не документированы, и женщинам, подвергнутым вакцинации в ранние сроки беременности, следует рекомендовать прервать беременность только на основании теоретического риска. Ослабленная живая вирусная вакцина против ветряной оспы также потенциально может инфицировать плод; риск наиболее высок между 13 и 22 неделями. Эта вакцина противопоказана во время беременности.
Противовирусные препараты во время беременности
Некоторые противовирусные препараты (например, зидовудин и ритонавир при ВИЧ-инфекции) безопасно использовались во время беременности в течение многих лет. Однако некоторые противовирусные препараты могут иметь значительный риск для плода.
Беременность связана с повышенным риском тяжелого COVID-19. У беременных с ранним легким или умеренным COVID-19 United States National Institutes of Health (NIH) рекомендует использовать либо нирматрелвир-ритонавир (4), либо ремдесивир (5), если это показано. The American College of Obstetricians and Gynecologists советует рассмотреть возможность использования нирматрелвира-ритонавира, особенно у пациенток с по крайней мере одним дополнительным фактором риска тяжелого заболевания. Для беременных, госпитализированных по поводу COVID-19, NIH рекомендует использовать барицитиниб или тоцилизумаб, если это показано.
Противовирусные препараты против гриппа следует начинать принимать как можно раньше, не дожидаясь результатов тестов для подтверждения диагноза, потому что лечение в течение 48 часов после начала болезни является наиболее эффективным. Тем не менее лечение в любой момент инфицирования снижает риск тяжелых осложнений. Контролируемые клинические исследования занамивира и осельтамивира у беременных женщин не проводились; тем не менее, многие обсервационные исследования показывают, что их использование во время беременности не увеличивает риска возникновения побочных эффектов. По безопасности перамивира во время беременности существует немного данных, по безопасности балоксавира у беременных нет данных. Медицинские работники, оказывающие помощь, должны рассказать беременным женщинам о симптомах и признаках гриппа и посоветовать им обратиться за медицинской помощью, как только симптомы начнутся.
Прием ацикловира (перорально и местно) во время беременности не представляет опасности.
Антидепрессанты во время беременности
Антидепрессанты, особенно селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС), часто используются во время беременности, потому что распространенность клинической депрессии во время беременности высока (7–12% согласно одному обзору) (6). Физиологические и психологические изменения во время беременности могут влиять на депрессию (более вероятно, ухудшая ее), и с вероятностью, снижать ответ на антидепрессанты. В идеале, лечить депрессию во время беременности должна многопрофильная команда специалистов, включающая акушера и психиатра.
Беременных женщин, принимающих антидепрессанты, при каждом пренатальном посещении следует спрашивать о депрессивных симптомах и проводить соответствующую внутриутробную диагностику. Она может включать следующее:
Детальная оценка анатомии плода в течение 2-го триместра
Если беременная женщина принимает пароксетин, выполняют эхокардиографию для оценки сердца плода, поскольку, согласно некоторым исследованиям, пароксетин повышает риск врожденных аномалий сердца
Чтобы уменьшить риск возникновения симптомов абстинентного синдрома у новорожденных, клиницисты должны рассмотреть возможность снижения дозы всех антидепрессантов до минимальной эффективной дозы в течение 3-го триместра. Однако необходимо соблюдать тщательный баланс между потенциальной пользой в результате снижения дозы и риском ухудшения симптомов и послеродовой депрессии. Послеродовая депрессия - довольно распространенное расстройство, которое часто остается нераспознанным и лечение которого следует начинать незамедлительно. Могут оказаться полезными периодические посещения психиатра и/или социальных работников.
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Дополнительная информация
В этом документе обсуждается изменение маркировки для беременных, которое упраздняет категории беременности (A, B, C, D, X) и заменяет их более полезной и подробной информацией. "Содержание и формат маркировки лекарств и биологических продуктов для человека согласно FDA [Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств]; требования к маркировке для беременных и кормящих женщин". Новая маркировка требует краткого изложения рисков, связанных с употреблением медикаментов во время беременности и кормления грудью, данных, подтверждающие изложенное в аннотации, и соответствующей информации, чтобы помочь врачам принимать решения о назначении лекарств и консультировать женщин по поводу их приёма во время беременности и лактации.
Teratogen Information System: этот веб-сайт предоставляет ресурсы, направленные на то, чтобы помогать практикующим врачам определять риски, связанные с лекарствами (и воздействием окружающей среды [например, вакцин, инфекций]) во время беременности. Он предоставляет экспертную информацию о > 1700 препаратах (включая 200 наиболее часто назначаемых препаратов). В нем обобщена клиническая и экспериментальная литература и на основе этой информации определяется тератогенный риск. Требуется подписка.