Безопасность применения лекарственных средств во время беременности

Во время беременности часто необходима лекарственная терапия некоторых заболеваний. В общем случае, когда потенциальная польза перевешивает известные риски, рассматривается возможность применения препарата для лечения заболеваний во время беременности.

Не все лекарственные препараты или другие вещества в материнском кровотоке проникают через плаценту (переносятся) к плоду. Некоторые препараты, которые проникают через плаценту, могут оказывать прямое токсическое действие или тератогенный эффект. Лекарства, которые не проникают через плаценту, также могут нанести плоду вред следующим образом:

Сужая плацентарные сосуды и тем самым ухудшая газообмен и обмен питательными веществами

Приводя к выраженному гипертонусу матки, что приводит к аноксическим повреждениям

Изменяя материнскую физиологию (например, вызывая гипотонию)

Список некоторых лекарств, оказывающих неблагоприятное воздействие во время беременности, приведен в таблице Безопасность отдельных медикаментов при беременности.

Лекарства проникают через плаценту таким же образом, как они проходят через другие эпителиальные барьеры (см. Всасывание). Пересекает ли лекарственный препарат плаценту, и насколько быстро, зависит от молекулярного веса препарата, степени его связывания с другими соединениями (например, белками-переносчиками), площади, доступной для обмена на плацентарных ворсинах, и количества препарата, метаболизируемого плацентой. Большинство лекарств с молекулярной массой < 500 дальтон легко проникает через плаценту и попадает в кровоток плода. Вещества с большой молекулярной массой (например, лекарства, связанные с белком), как правило, не проходят сквозь плаценту. Единственным исключением является иммуноглобулин G, который может быть использован для лечения таких расстройств, как аутоиммунная тромбоцитопения плода или неонатальный гемохроматоз. В целом, интервал между попаданием в кровоток матери и попаданием в ткани плода составляет по меньшей мере 30–60 минут; тем не менее, некоторые лекарства не достигают одинаковых концентраций в крови матери и плода.

Влияние препарата на плод в значительной степени определяется гестационным возрастом плода, проницаемостью плацентарного барьера, материнскими факторами, активностью действующих веществ в препарате и его дозировкой.

Возраст плода влияет на тип воздействия препарата:

До 20-го дня после оплодотворения : при употреблении препаратов в данный период, как правило, действует принцип "все или ничего", убивая эмбрион или не оказывая на него никакого воздействия. На данном сроке тератогенез вряд ли возможен.

Во время органогенеза (между 20 и 56 днями после оплодотворения): тератогенез наиболее вероятен в эти сроки. Лекарства, попадающие в эмбрион на этом этапе, могут привести к самопроизвольному аборту, тяжелому, близкому к смертельному, анатомическому дефекту (истинный тератогенный эффект), скрытой эмбриопатии (постоянный слабо выраженный метаболический или функциональный дефект, который может проявиться позднее в жизни), или повышенному риску развития рака в детском возрасте (например, когда мать получает радиоактивный йод для лечения рака щитовидной железы); либо же препараты могут не оказывать ощутимый эффект.

После органогенеза (во 2 и 3 триместрах): тератогенез маловероятен, но лекарства могут нарушать рост и функции нормально сформировавшихся органов и тканей. Поскольку плацентарный метаболизм усиливается, чтобы оказать эффект на плод, дозы должны быть выше.

Материнскими факторами являются те, которые влияют на всасывание, распределение, метаболизм и выведение лекарственных препаратов. Например, тошнота и рвота могут снижать всасываемость перорального препарата.

Общая частота основных структурных врожденных пороков развития в США составляет примерно 3% (1); большинство из них развивается вследствие генетических, средовых, многофакторных, или неизвестных причин. Общую частоту врожденных пороков, вызванных терапевтическими препаратами, определить трудно. В качестве примера, в одном исследовании 5504 случаев врожденных дефектов только 20% имели определенную причину и < 1% случаев с известными причинами были связаны с приемом лекарственных препаратов (2).