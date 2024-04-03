Сравнительная гериатрическая оценка

Всесторонняя гериатрическая оценка – это многомерный процесс, направленный на оценку функциональных способностей, здоровья (физического, когнитивного и психического), положения пожилых людей в социально-окружающей среде.
Комплексная гериатрическая оценка позволяет целенаправленно и тщательно определить функциональные и когнитивные способности, характер и степень социальной поддержки, финансовое состояние и влияние факторов окружающей среды, а также физическое и психическое здоровье. В идеале регулярное обследование больных пожилого возраста включает в себя множество аспектов всеобъемлющей гериатрической оценки, делающих 2 подхода очень схожими. Результаты оценки должны сочетаться с адаптированным индивидуальным вмешательством (например, реабилитацией, применением образовательных программ, консультациями, услугами поддержки).
Стоимость гериатрической оценки ограничивает ее использование. Эта оценка может использоваться предпочтительно среди пациентов старшего возраста с высокой степенью риска, немощных или хронически больных пациентов (например, оценка может быть произведена по индивидуальным высланным по почте анкетам, определяющим состояние здоровья, или через беседы с пациентом на дому или в местах назначенных встреч). Члены семьи также могут запросить направление на гериатрическую оценку. Однако в США Annual Wellness Examination предлагается в качестве льготного покрытия в рамках программы Medicare и включает в себя основные компоненты комплексной гериатрической оценки, а также обеспечивает подробную оценку рисков для здоровья и персонализированный план профилактики.
Оценка имеет следующие положительные результаты:
Повышение процента выявления состояний
Улучшение функционального и психического состояния пациента (1).
Снижение необходимости в использовании домов престарелых и учреждений экстренной помощи (2)
Большая удовлетворенность уходом за пациентом
Если пожилые пациенты являются относительно здоровыми, можно ограничиться лишь стандартной медицинской оценкой.
Всесторонняя гериатрическая оценка является наиболее успешной, если она проводится гериатрической междисциплинарной бригадой (как правило, это гериатр, медсестра, социальный работник и фармацевт). Как правило, оценки проводятся в амбулаторных условиях. Однако для пациентов с физическими или умственными отклонениями и хронически больных пациентов может потребоваться стационарная оценка.
Инструмент для проведения гериатрической оценки
Сфера деятельности (1)
Параметр
Степень сложности при употреблении пищи, одевании, купании, перемещением между кроватью и стулом, использовании туалета и контроль мочеиспускания и стула
Степень сложности в приготовлении пищи, выполнении работы на дому, приеме препаратов, выполнении поручений (например, совершение покупок в магазине), распоряжение деньгами и пользование телефоном
Вспомогательные устройства
Использование персональных устройств (например, трости, переговорного устройства кресла-каталки, кислорода)
Использование специальных предметов (например, поручней, скамейки в душевой, больничной кровати)
Опекуны
Использование платного ухода (например, медсестер, санитаров)
Использование бесплатного ухода (например, членов семьи, друзей, добровольцев)
Медицинские препараты
Названия употребляемых рецептурных препаратов
Названия употребляемых безрецептурных препаратов
Питание
Рост, вес
Стабильность веса (например, потерял ли пациент 10 фунтов [4,54 кг] за последние 6 месяцев непреднамеренно?)
Меры профилактики
Регулярность замеров артериального давления, анализ кала на скрытую кровь, сигмоскопия или колоноскопия, прививки (от гриппа, пневмококковой инфекции, столбняка), уровень тиреотропного гормона, стоматологическая помощь
Потребление кальция и витамина D
Регулярность выполнения физических упражнений
Использование детекторов дыма
Когнитивный статус
Способность запомнить 3 предмета в течение 1 минуты и нарисовать циферблат часов (Mini-Cog©)
Аффект
Чувство печали, депрессии или безнадержности
Отсутствие интереса или удовлетворенности от созидательного процесса
Заблаговременное распоряжение
Составление завещания
Создание длительной доверенности на медицинское обслуживание
злоупотребление/неправильное применение психоактивных веществ
Употребление и чрезмерное употребление алкоголя, табака, кофеина, рецептурных препаратов, а также рекреационных или запрещенных наркотиков (например, марихуаны)
Походка и баланс
Количество падений за последние 6 месяцев
Необходимое время для подъема со стула, ходьбы на 3,05 метра (10 футов), разворота, возвращения, усаживания на стул
Степень максимального продвижения вперед из положения стоя
Сенсорна функция
Способность назвать 3 цифры, произнесенные шепотом с расстояния 2 фута (0,61 м) за спиной
Оценка остроты зрения по шкале Снеллена на 20\40 или лучше (с корректирующими линзами, если необходимо)
Двигательная функция верхних конечностей
Способность обхватить себя руками за головой и спиной
Общие справочные материалы
1. Huss A, Stuck AE, Rubenstein LZ, et al: Multidimensional preventive home visit programs for community-dwelling older adults: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 63 (3):298–307, 2008. doi: 10.1093/gerona/63.3.298
2. Ellis G, Gardner M, Tsiachristas A, et al: Comprehensive geriatric assessment for older adults admitted to hospital. Cochrane Database Syst Rev 9 (9):CD006211, 2017. doi: 10.1002/14651858.CD006211.pub3
Сферы оценки
Основными оцениваемыми сферами являются
Работоспособность: оценивается способность выполнять элементарные действия в повседневной деятельности (ADLs) и инструментальную деятельность в повседневной жизни (IADLs). ПДПЖ подразумевает принятие пищи, одевание, купание, перемещение между кроватью и стулом, использование туалета и контроль опорожнения мочевого пузыря и кишечника. IADLs позволяют людям жить самостоятельно и включают приготовление пищи, работу по дому, прием лекарств, выполнение поручений, управление финансами и пользование телефоном.
Физическое здоровье: анамнез и физикальное обследование должны охватывать проблемы, характерные для пожилых людей (например, проблемы со зрением, слухом, способностью контролировать мочеиспускание и дефекацию, походкой и равновесием).
Когнитивная деятельность и психическое здоровье: можно использовать несколько проверенных скрининговых тестов на когнитивную дисфункцию (например, обследование ментального статуса) и при депрессии (например, гериатрическая шкала депрессии, шкала депрессии Гамильтона).
Социально-экологическая ситуация: сеть социального взаимодействия пациента, доступные ресурсы социальной помощи, особые потребности, а также безопасность и комфорт окружающей среды пациента определяются часто медсестрой или социальным работником. Используются такие факторы, которые влияют на подход к лечению. Для оценки безопасности дома можно использовать контрольный перечень.
Стандартизированный инструментарий позволяет оценить эти сферы деятельности более надежно и эффективно (см. таблицу Инструмент для проведения гериатрической оценки). Они также облегчают передачу клинической информации между практикующими врачами и мониторинг изменений в состоянии пациента с течением времени.
Шкала депрессии у пожилых людей (краткая форма)
Вопрос
Ответная реакция
1. Вы, в основном, довольны своей жизнью?
Да
Нет
2. Вы отказались от многих видов Вашей деятельности и интересов?
Да
Нет
3. Чувствуете ли Вы, что Ваша жизнь пуста?
Да
Нет
4. Часто ли вы скучаете?
Да
Нет
5. Вы в хорошем настроении большую часть времени
Да
Нет
6. Вы не опасаетесь плохого?
Да
Нет
7. Чувствуете ли Вы себя счастливым большую часть времени?
Да
Нет
8. Часто ли Вы чувствуете себя беспомощным?
Да
Нет
9. Вы предпочитаете оставаться дома или заняться новыми делами?
Да
Нет
10. Чувствуете ли Вы, что у Вас больше проблем с памятью, чем у большинства людей?
Да
Нет
11. Как Вы думаете, замечательно ли быть живым?
Да
Нет
12. Чувствуете ли Вы себя никчемным в том состоянии, в котором находитесь сейчас?
Да
Нет
13. Чувствуете ли Вы себя полным энергии?
Да
Нет
14. Считаете ли Вы, что Ваше положение безнадежно?
Да
Нет
15. Считаете ли Вы, что большинство людей более состоятельны, чем Вы?
Да
Нет
Баллы:
Один балл за ответ «нет» на вопросы 1, 5, 7, 11, 13.
Один балл за ответ «да» на другие вопросы.
> 5 баллов предполагают депрессию и являются поводом для последующей оценки
≥ 10 баллов почти всегда указывает на депрессию.
Adapted from Sheikh JI, Yesavage JA: Geriatric depression scale (GDS): Recent evidence and development of a shorter version. В Clinical Gerontology: A Guide to Assessment and Intervention, edited by TL Brink. Binghamton, NY, Haworth Press, 1986, pp. 165–173. © by The Haworth Press, Inc. All rights reserved. Воспроизведено с разрешения владельца.
Дополнительная информация
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Медикер: Ежегодный профилактический осмотр (ЕПО): этот американский ресурс включает в себя основные компоненты комплексного гериатрического обследования и предлагает подробную оценку рисков для здоровья и индивидуальный план профилактики.