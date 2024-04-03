Сравнительная гериатрическая оценка

Всесторонняя гериатрическая оценка – это многомерный процесс, направленный на оценку функциональных способностей, здоровья (физического, когнитивного и психического), положения пожилых людей в социально-окружающей среде.

Комплексная гериатрическая оценка позволяет целенаправленно и тщательно определить функциональные и когнитивные способности, характер и степень социальной поддержки, финансовое состояние и влияние факторов окружающей среды, а также физическое и психическое здоровье. В идеале регулярное обследование больных пожилого возраста включает в себя множество аспектов всеобъемлющей гериатрической оценки, делающих 2 подхода очень схожими. Результаты оценки должны сочетаться с адаптированным индивидуальным вмешательством (например, реабилитацией, применением образовательных программ, консультациями, услугами поддержки).

Стоимость гериатрической оценки ограничивает ее использование. Эта оценка может использоваться предпочтительно среди пациентов старшего возраста с высокой степенью риска, немощных или хронически больных пациентов (например, оценка может быть произведена по индивидуальным высланным по почте анкетам, определяющим состояние здоровья, или через беседы с пациентом на дому или в местах назначенных встреч). Члены семьи также могут запросить направление на гериатрическую оценку. Однако в США Annual Wellness Examination предлагается в качестве льготного покрытия в рамках программы Medicare и включает в себя основные компоненты комплексной гериатрической оценки, а также обеспечивает подробную оценку рисков для здоровья и персонализированный план профилактики.

Оценка имеет следующие положительные результаты:

Повышение процента выявления состояний

Улучшение функционального и психического состояния пациента (1).

Снижение смертности (1, 2)

Снижение необходимости в использовании домов престарелых и учреждений экстренной помощи (2)

Большая удовлетворенность уходом за пациентом

Если пожилые пациенты являются относительно здоровыми, можно ограничиться лишь стандартной медицинской оценкой.

Всесторонняя гериатрическая оценка является наиболее успешной, если она проводится гериатрической междисциплинарной бригадой (как правило, это гериатр, медсестра, социальный работник и фармацевт). Как правило, оценки проводятся в амбулаторных условиях. Однако для пациентов с физическими или умственными отклонениями и хронически больных пациентов может потребоваться стационарная оценка.

Таблица Инструмент для проведения гериатрической оценки Таблица

Клинический калькулятор Гериатрическая шкала депрессии

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Сферы оценки Основными оцениваемыми сферами являются Работоспособность: оценивается способность выполнять элементарные действия в повседневной деятельности (ADLs) и инструментальную деятельность в повседневной жизни (IADLs). ПДПЖ подразумевает принятие пищи, одевание, купание, перемещение между кроватью и стулом, использование туалета и контроль опорожнения мочевого пузыря и кишечника. IADLs позволяют людям жить самостоятельно и включают приготовление пищи, работу по дому, прием лекарств, выполнение поручений, управление финансами и пользование телефоном.

Физическое здоровье: анамнез и физикальное обследование должны охватывать проблемы, характерные для пожилых людей (например, проблемы со зрением, слухом, способностью контролировать мочеиспускание и дефекацию, походкой и равновесием).

Когнитивная деятельность и психическое здоровье: можно использовать несколько проверенных скрининговых тестов на когнитивную дисфункцию (например, обследование ментального статуса) и при депрессии (например, гериатрическая шкала депрессии, шкала депрессии Гамильтона).

Социально-экологическая ситуация: сеть социального взаимодействия пациента, доступные ресурсы социальной помощи, особые потребности, а также безопасность и комфорт окружающей среды пациента определяются часто медсестрой или социальным работником. Используются такие факторы, которые влияют на подход к лечению. Для оценки безопасности дома можно использовать контрольный перечень. Стандартизированный инструментарий позволяет оценить эти сферы деятельности более надежно и эффективно (см. таблицу Инструмент для проведения гериатрической оценки). Они также облегчают передачу клинической информации между практикующими врачами и мониторинг изменений в состоянии пациента с течением времени. Таблица Шкала депрессии у пожилых людей (краткая форма) Таблица