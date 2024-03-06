Терапевтические задачи ведения пожилых людей

При принятии решения о проведении диагностических или лечебных процедур необходимо тщательнейшим образом взвесить все критерии «риск–польза» с обязательным учетом мнения и пожеланий пациента. Медицинские работники всегда должны задавать себе следующие вопросы:

Как результаты лечения или диагностического теста повлияют на качество жизни пациента?

Соответствуют ли принимаемые решения на основании полученных результатов целям ухода за данным пациентом?

Потенциальные побочные эффекты включают в себя:

Смерть

Осложнения, в том числе длительная утомляемость и потеря трудоспособности

Дискомфорт

Неудобство

Стоимость лечения

Возникшая необходимость дополнительного обследования или лечения

Потенциальные преимущества включают в себя:

Излечение

Продление жизни

Замедление прогрессирования заболевания

Функциональные улучшения

Облегчение симптомов

Предупреждение осложнений

Когда целью лечебного процесса является достижение положительных результатов, а негативные последствия маловероятны, решение, касающееся сохранения качества жизни, принимается легко. Однако диссонансные эффекты негативных последствий лечения могут затруднить принятие решения о его назначении. К примеру, агрессивная терапия рака может продлить жизнь, но имеет тяжелые побочные эффекты, значительно снижающие качество жизни (такие как, хроническая тошнота и рвота, развитие язвенных поражений слизистой рта). В этих случаях предпочтение, отдаваемое пациентом качеству по сравнению с продолжительностью жизни и склонность к риску и неопределенности помогают принять решение о том, стоит ли пытаться вылечиться, продлить жизнь или довольствоваться временным облегчением.

Следует подробно разъяснить пациенту перспективы сохранения качества жизни при выборе хирургических вариантов лечения против медикаментозных, например при тяжелой стенокардии или остеоартрите. Врач должен помочь пациентам понять последствия различных методов лечения, что ему принять более обоснованное решение, направленное на сохранение собственного здоровья и качества жизни. Обсуждения, помогающие уточнить альтернативные методы лечения, должны включать совместное принятие решений, учитывающее предпочтения каждого пациента, а язык, на котором они проводятся, и концепции должны быть адаптированы к когнитивным способностям каждого пациента.

Оценивая вероятность нежелательных явлений и результатов различных вариантов лечения, врач должен больше ориентироваться на индивидуальные клинические характеристики пациента, а не на паспортный возраст. Как правило, паспортный возраст пациента не имеет значения при выборе между разными задачами и вариантами лечения. Однако на выбор терапии может влиять ожидаемая продолжительность жизни. Например, у пациентов с прогностически неблагоприятным сроком продолжительности жизни при медленно прогрессирующих заболеваниях может просто не быть достаточного времени для того, чтобы получить позитивный результат от агрессивных методов лечения (например, радикальная простатэктомия при локализованном медленно растущем раке простаты).

Тем не менее, сохранение качества жизни независимо от ожидаемой ее продолжительности является чрезвычайно важным. Если инвазивное вмешательство может повысить качество жизни (приведенные выше примеры с артропластикой или вмешательствами на коронарных артериях), то оно не должно быть обязательно предложено даже тем пациентам, ограниченная продолжительность жизни которых уже известна. Точно так же следует рассматривать вопрос об отмене назначенных лекарственных препаратов, когда риски медикаментозного лечения перевешивают их пользу вследствие изменений в целевой направленности лечения (например, прекращение приема статинов для снижения уровня холестерина у пациента в хосписе). В конечном итоге, уход за пациентом должен предоставляться по мере необходимости для улучшения или поддержания качества его жизни в соответствии с целями такого ухода.