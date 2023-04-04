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Семейный уход за пожилыми людьми

Авторы:Daniel B. Kaplan, PhD, LICSW, Adelphi University School of Social Work
Проверено/пересмотрено апр. 2023

Семейные попечители играют ключевую роль в смещении на более поздний период сроков направления в отделения социального ухода или стационар (институционализацию) хронически больных людей пожилого возраста. Несмотря на то, что соседи и друзья могут оказать помощь на дому, около 89% услуг в здравоохранении США (физических, эмоциональных, социальных, экономических) обеспечивается семейными опекунами (1). При легкой или умеренной степени инвалидности уход за пациентом часто осуществляет супруг/а или взрослые дети, но при тяжелой степени инвалидности чаще всего ухаживает супруг/а, часто вместе с другими членами семьи или же с другими людьми. В 2020 году более 40 миллионов опекунов в Соединенных Штатах обеспечили неоплачиваемый уход члену семьи или другому лицу в возрасте ≥ 50 лет (1). Около 38% людей ≥ 80 лет и 76% людей ≥ 90 лет нуждаются в рутинной помощи по уходу за собой и выполнению домашних обязанностей.

Объем и характер медицинской помощи, оказываемой членами семьи, зависит от экономических ресурсов, состава семьи, качества взаимоотношений, а также иных потребностей членов семьи, их временных и энергетических возможностей. Семейный уход на дому варьирует от оказания минимальной помощи (например, периодического осмотра пациента) до постоянного ухода. В среднем, семейные сиделки, ухаживающие за пожилыми людьми, тратят около 22 часов в неделю на предоставление услуг по уходу, а около 19% таких сиделок тратят > 41 часа в неделю (1).

Опекуны пожилых людей старше 55 лет сообщают, что > 66% их подопечных имеют хронические проблемы со здоровьем, а > 24% имеют проблемы с памятью, которые почти что удваиваются к 85 годам (1). Уход за пожилыми людьми с нейрокогнитивными нарушениями, как известно, является особенно интенсивным и обременительным и оказывает плохое влияние на тех, кто ухаживает за ними.

Хотя общество, как правило, склонно рассматривать взаимозаботу как часть жизни семьи, пределы семейных и супружеских обязанностей варьируют в различных национальных культурах, а также у отдельных членов семьи. Готовность членов семьи оказывать помощь родственникам может быть усилена за счет вспомогательных служб (например, оказание технической помощи в освоении новых навыков, консультационные услуги, услуги в области психического здоровья семьи) и дополнительных услуг (например, соблюдение личной гигиены – стрижка, кормление, одевание, медицинское обслуживание на дому, дневной уход, программы по питанию). Дополнительные услуги могут предоставляться на регулярной основе или как временный уход в течение нескольких часов или дней. Некоторые пожилые люди, нуждающиеся в серьезном уходе, не имеют ни свободных, ни желающих, ни способных членов семьи или друзей, которые могли бы обеспечить уход за ними, и живут с неудовлетворенными потребностями, а иногда и в социальной изоляции.

Изменения в демографии и социальных ценностях сократили количество членов семьи, способных осуществлять уход за пожилыми родственниками с ограниченными возможностями по следующим причинам:

  • Увеличение продолжительности жизни: в результате этого явления увеличивается население очень преклонного возраста. Таким образом, их дети, которые являются потенциальными опекунами, скорее всего будут также пожилыми людьми.

  • Позднее деторождение: В сочетании с увеличением продолжительности жизни этот факт создал прослойку поколения опекунов, которые одновременно ухаживают за своими детьми и родителями.

  • Меньший состав семьи: сокращение числа потомков на протяжении последних нескольких десятилетий привело к более равномерному распределению населения по возрастным группам по сравнению с предыдущими столетиями, в результате чего относительный показатель числа иждивенцев значительно снизился (в настоящее время примерно 28 иждивенца старшего возраста приходятся на каждые 100 человек трудоспособного возраста по сравнению с примерно 17 иждивенцами старшего возраста на 100 человек трудоспособного населения в 1960 году [2]).

  • Повышение мобильности общества США и увеличение числа разводов: В результате семьи в США наиболее вероятно географически разделены, а семейные связи усложнены. Тем не менее 76% лиц в возрасте 65 лет живут в пределах 20 минут достижимости одного из лиц, осуществляющих уход в семье (1).

  • Возрастание доли женщин в составе рабочей силы: ранее женщины в большинстве своем обеспечивали уход за престарелыми родителями в силу своей гендерной роли, но их карьерные потребности минимизируют или исключают эту возможность.

  • Улучшенный контроль над хроническими состояниями: число зависимых и очень больных пожилых людей возрастает.

Эти факторы предопределяют увеличение спроса на оказание медицинских услуг на дому, предоставляемых кем-то другим, а не членами семьи, друзьями и соседями.

Последствия ухода

Хотя уход за пожилыми людьми очень альтруистичен, он может иметь и отрицательные последствия. У опекунов-родственников может возникать значительный стресс (называемый бременем опекуна) и последующие проблемы со здоровьем, стремление к уединению, утомляемость и разочарование, которые иногда приводят к ощущению беспомощности и истощения («выгорание опекуна») или к жестокому обращению с подопечными. Влияние на человека, осуществляющего уход, вероятно, будет более выраженным, если пожилой человек имеет большее бремя болезни и недееспособность, и требует более интенсивной помощи.

Уход также может стать финансовым бременем. Супружеские пары, в которых один партнер заботится о другом, как правило, становятся непропорционально бедны. Совершеннолетним детям или их супругам может потребоваться сократить рабочее время или взять длительный отпуск. Хотя в таком регламентирующем документе, как Закон об отпуске по семейным и медицинским причинам (Family Medical Leave Act), прописаны механизмы для оспаривания увольнения дискриминационного характера или трактовки, связанной с таким прогулом (в том числе и для однополых пар), потеря заработной платы является серьезной реальностью для многих лиц, ухаживающих за больными. Недавно принятые политические меры, такие как Закон о признании, оказании помощи, включении, поддержке и привлечении (Recognize, Assist, Include, Support, and Engage (RAISE) Family Caregivers Act of 2018 [RAISE]) лиц, осуществляющих уход за членами семьи, от 2018 года, направлен на определение шагов, которые правительство, сообщества, медицинские работники, работодатели и другие лица могут предпринять, чтобы помочь родственникам и партнерам, обеспечивающим уход близким.

Во время пандемии COVID-19 (поскольку она требовала изоляции и прекращения формального ухода), лица, осуществляющие уход за больным в семье сообщали о значительном увеличении стресса, тревожности, депрессии, нарушении сна, усталости, отсутствии уверенности в достатке продуктов питания, финансовых проблемах, а также о снижении участия в общественной жизни и снижении чувства финансового благополучия (3).

Все лица, осуществляющие уход за пожилыми людьми, должны быть связаны с социальными работниками для оценки их потребностей в поддержке, направлении на услуги и консультировании, а также для оценки их права на обучение, отдых, финансовую поддержку и другие услуги, предоставляемые лицам, осуществляющим уход, в рамках программ Medicaid [Medicaid-waiver programs] для пожилых людей, имеющих право на уход в домах престарелых, но которые предпочитают оставаться дома.

Эффективные мероприятия для лиц, обеспечивающих уход за больным включают координацию междисциплинарной помощи, оптимизацию преимуществ, просвещение о состоянии и лечении, немедленную и постоянную эмоциональную поддержку, а также индивидуальное, семейное и групповое консультирование, услуги по временному уходу, прагматическую помощь в выполнении задач по уходу. Важно то, что опекуны от врачей, медсестер, социальных работников и управляющих распорядителей могут часто получать заверения и узнавать полезную информацию или знакомиться со стратегией по уходу.

Опекуны могут также воспользоваться следующими мерами, чтобы подготовить себя к выполнению функций по опекунству и избежать попечительского краха:

  • Принимать участие в удовлетворении собственных физических, эмоциональных, оздоровительных, духовных и финансовых потребностей

  • При необходимости, обращаться за помощью к другим членам семьи и друзьям при обеспечении ухода или поддержки

  • Пользоваться опытом сторонних групп, которые могут предложить психологическую поддержку (например, групп поддержки) или оказать помощь по уходу (например, консультирований, медицинской помощи на дому, дневного ухода, программ по питанию, стационаров)

  • Обучение стратегиям, как не воспринимать члена семьи на личном уровне и справляться с эмоциональным напряжением, если он их семьи является проблемным или настроен враждебно,

Справочные материалы

  1. 1. Caregiving in the U.S 2020: A focused look at family caregivers of adults age 50+. The National Alliance for Caregiving, 2020. По состоянию на 24.03.2013.

  2. 2. Ortman JM, Velkoff VA, Hogan H: An aging nation: The older population in the United States. Current Population Reports, 2014.

  3. 3. Beach SR, Schulz R, Donovan H, et al: Family caregiving during the COVID-19 pandemic. Gerontologist 61 (5):650–660, 2021 doi: 10.1093/geront/gnab049

Дополнительная информация

Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.

  1. Уход за больными в США, 2020 год: на этом веб-сайте Национальный альянс по уходу за больными (NAC) и Американская ассоциация пенсионеров (AARP) предоставляют данные, включая информацию о распространенности опекунов в Соединенных Штатах, демографические данные о лицах, осуществляющих уход за больными, и самих больных, финансовые последствия для опекунов и многие другие обобщающие информацию таблицы.

  2. Льготы Medicaid по уходу на дому (Medicaid's Home Care Benefits): на этом веб-сайте представлена информация о видах покрывающихся данной программой ухода на дому, а также о праве на получение льгот, исключениях и заявлениях на получение льгот.

  3. Отпуск по уходу за больным членом семьи [Family Medical Leave Act (FMLA)]: этот веб-сайт предоставляет информацию от Министерства труда США о преимуществах отпуска по уходу за больным членом семьи и критериям для его получения.

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