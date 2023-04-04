Религия и духовность у пожилых людей

Религия и духовность являются схожими, но не идентичными понятиями. Религия часто рассматривается как имеющая большую институциональную, более структурированную основу, и связана с традиционными видами деятельности, ритуалами и практиками. Духовность относится к нематериальному и неосязаемому и, следовательно, может рассматриваться как более общий термин, не связанный с конкретной группой или организацией. Это может относиться к чувствам, мыслям, опыту и поведению, связанным с душой или к поиску священного.

Традиционная религия предполагает исповедь и покаяние; духовность предполагает меньшие требования. Люди могут отвергать традиционные религии, но считать себя духовными. В США > 90% пожилых людей считают себя религиозными или духовными; но около 16% лиц пожилого возраста не имеют религиозной принадлежности (1). Большинство исследований оценивают религию, но не духовность, с помощью таких мер, как посещение религиозных служб, частота частных религиозных обрядов, использование религиозных механизмов психологической адаптации (например, молитвы, упования на Бога, перенос проблем к Богу, получение поддержки от духовенства) и подлинная религиозность (впитывание религиозных убеждений).

Для большинства пожилых людей в Соединенных Штатах, религия играет важную роль в их жизни, около половины посещают религиозные служения минимум раз в неделю.

Уровень участия пожилых людей в религиозных мероприятиях больше, чем в любой другой возрастной группе. Для пожилых людей религиозная община является крупнейшим источником социальной поддержки за пределами семьи, и участие в религиозных организациях является наиболее распространенным типом добровольной общественной деятельности – чаще, чем всех других формах добровольной социальной активности.

Преимущества религии и духовности Религия коррелирует с улучшением физического и психического здоровья, и религиозные люди предполагают, что этому способствует вмешательство Бога. Тем не менее эксперты не могут определить, способствует ли участие в организованной религии улучшению здоровья или более психологически или физически здоровые люди вовлекаются в религиозные группы. Полезна ли религия и религиозные верования сами по себе, или же другие факторы являются причиной улучшения состояния человека, не выяснено. Было предложено много таких факторов (например, психологические преимущества, поощрение здорового образа жизни, социальная поддержка религиозных сообществ). Психологические преимущества Религия может предоставлять следующие психологические преимущества: Положительное и обнадеживающее отношение к жизни и болезни, которое прогнозирует улучшение здоровья и снижают смертность

Смысл и цель в жизни, которые влияют на здоровье, поведение, социальные и семейные отношения

Больше возможности для преодоления болезни и предотвращения инвалидности Многие люди старшего возраста говорят, что религия является наиболее важным фактором, позволяющим им справиться с проблемами физического здоровья и жизненными стрессами (например, сокращение финансовых ресурсов, потеря супруга (и) или партнера). Люди, которые используют религиозные механизмы психологической адаптации, менее подвержены риску развития депрессии и беспокойства, чем те, кто этого не делает; эта обратная связь является самой сильной среди людей с большими физическими нарушениями. Систематический обзор и мета-анализ 2022 года зафиксировали четкую связь между религиозными и духовными практиками и более низкими показателями депрессии и тревоги среди пожилых людей. Кроме того, люди, которые были очень религиозными, сообщали о лучшем психологическом благополучии, большей удовлетворенности жизнью и лучших социальных отношениях, чем те, кто не исповедовал религию или духовные практики (2). Религиозные люди, как правило, оправляются от депрессии быстрее. Даже восприятие инвалидности, по-видимому, изменяется в зависимости от степени религиозности. Из общего числа женщин старшего возраста с переломом бедра наиболее религиозные имели самые низкие показатели депрессивной шкалы и при выписке из больницы могли преодолеть значительно большие расстояния, чем те, которые были менее религиозны. Оздоровительные практики У пожилых людей активное вовлечение в религиозные общины коррелирует с лучшей поддержкой физического состояния и здоровья. Некоторые религиозные группы (например, Мормоны, Адвентисты Седьмого Дня) пропагандируют поведение, способствующее укреплению здоровья, такое как отказ от табакокурения и чрезмерного употребления алкоголя. Члены этих групп менее подвержены риску развития заболеваний, вызываемых употреблением этих веществ, и они живут дольше, чем население в целом. Социальные льготы Религиозные верования и практика зачастую способствуют развитию сообществ и сетей широкой социальной поддержки. Расширение социальных контактов для пожилых людей повышает вероятность раннего выявления заболеваний и соблюдения пожилыми людьми режима лечения, поскольку члены их общины общаются с ними и задают им вопросы об их здоровье и медицинском обслуживании. Пожилые люди, имеющие такие сети сообществ, вероятно, будут меньше пренебрегать собой. Опекуны Вера способствует опекунству. Многие исследования показали, что религиозные чувства облегчают преодоление трудностей и связаны с благоприятным эффектом для психического здоровья людей, ухаживающих за пожилыми людьми с деменцией, раком или другими серьезными и/или терминальными состояниями. Справочные материалы 1. PRRI: PRRI 2021 Census of American Religion, Updates and Trends: White Christian Decline Slows, Unaffiliated Growth Levels Off. По состоянию на 31.0323 г. 2. Coelho-Júnior HJ, Calvani R, Panza F, et al: Religiosity/spirituality and mental health in older adults: A systematic review and meta-analysis of observational studies. Front Med (Lausanne). 9:877213, 2022. doi: 10.3389/fmed.2022.877213

Вредное воздействие религии и духовности Религия не всегда полезна для пожилых людей. Ревностная религиозность может способствовать возникновению чувства непомерной вины, косности и тревоги. Религиозные предрассудки и заблуждения могут развиться у пациентов с обсессивно-компульсивным и биполярным расстройствами, шизофренией или психозами. Некоторые религиозные группы препятствуют сохранению психического и физического здоровья, в т. ч. жизненно необходимых методов лечения (переливание крови, лечение угрожающих жизни инфекций, инсулинотерапия), и могут заменить лечение религиозными ритуалами (молитвы, пение, зажигание свечей). Некоторые более жесткие религиозные организации изолируют и способствуют отдалению пожилых людей от членов их семей, которые не принимают участие в деятельности этих организаций, и от общества в целом.

Роль медицинских специалистов Разговор с пожилыми пациентами об их религиозных убеждениях и практиках помогает медицинским специалистам оказывать помощь, поскольку такие убеждения могут влиять на психическое и физическое здоровье пациентов. Осведомление о религиозных вопросах во время посещения врача является уместным при определенных обстоятельствах, в т ч следующих: Когда пациенты тяжело больны, находятся в состоянии сильного стресса или близки к смерти и просят или предлагают медицинскому специалисту поговорить о религиозных вопросах

Когда пациенты говорят медицинскому работнику, что они религиозны и что религия помогает им справляться с болезнью

Когда религиозные потребности очевидны и могут влиять на здоровье пациентов или на их поведение Пожилые люди часто имеют различные духовные потребности, которые могут пересекаться, но не являются такими же, как их психологические потребности. Определение духовных потребностей пациента может помочь мобилизовать необходимые ресурсы (например, духовные консультации или группы поддержки, участие в религиозных мероприятиях, установление социальных контактов с членами религиозной общины). Духовная история Сбор духовного анамнеза показывает пожилым пациентам, что медицинский работник готов обсуждать духовные темы. Специалист может спросить пациента, являются ли его духовные убеждения важной частью его жизни, как эти убеждения влияют на то, как он заботится о себе, является ли он частью религиозной или духовной общины, и как бы он хотел, чтобы медицинский работник занимался его духовными нуждами. В качестве альтернативы медицинский работник может попросить пациентов описать наиболее важный для них механизм преодоления проблем. Если ответ не религиозный, пациентам может быть задан вопрос о том, смогут ли религиозные или духовные ресурсы оказать какую-либо помощь. Если в ответ прозвучит «нет», пациенты могут быть чутко опрошены о препятствиях на пути к такой деятельности (например, транспортные проблемы, дефекты слуха, отсутствие финансовых ресурсов, депрессия, отсутствие мотивации, неразрешенные конфликты), чтобы определить, заключается ли причина в обстоятельствах или это их выбор. Однако медицинские специалисты не должны навязывать или предлагать пациентам религиозные убеждения или мнения или вмешиваться, если пациенты не хотят такой помощи. Обращение к духовенству Многие представители духовенства предоставляют консультации для пожилых людей на дому и в больнице, часто бесплатно. Многие пожилые пациенты предпочитают такие консультации консультациям специалиста по психическому здоровью, потому что они более удовлетворены результатами и потому что они считают, что такие консультации не имеют того клейма, которое имеет психиатрическая помощь. Тем не менее, многие представители общинного классического духовенства не имеют интенсивной подготовки в консультировании по вопросам психического здоровья, и не могут распознать, когда более пожилые пациенты нуждаются в профессиональной помощи в области охраны психического здоровья. В отличие от них, многие представители больничного духовенства имеют широкую подготовку в области психических, социальных и духовных потребностей пожилых людей. Таким образом, может быть полезным рассматривать больничное духовенство как часть медицинской команды. Они часто могут устранить разрыв между медицинской помощью и уходом в больнице и сообществе, связываясь с духовенством в сообществе. К примеру, когда пациент уже выписан из больницы, больничное духовенство может позвонить духовному наставнику пациента, таким образом, мобилизуется религиозная команда сообщества для поддержки пациента, чтобы помочь в процессе выздоровления (например, предоставляя услуги уборки помещений, питание, транспорт, посещение пациента или попечителя). Поддержка религиозных верований пациентов и религиозных догм Пациенты обращаются за медицинской помощью по причинам, связанным со здоровьем, а не по религиозным. Однако медицинские работники не должны препятствовать религиозному вовлечению пациента, если это не мешает необходимой медицинской помощи, поскольку такое вовлечение может способствовать хорошему здоровью. Люди, которые активно участвуют в религиозных группах, в частности в группах основных религиозных конфессий, оказываются, как правило, здоровее. Если пациенты еще не принимают участия в религиозной деятельности, предложение заняться такой деятельностью требует чуткости. Однако медицинские работники могут предложить пациентам рассмотреть возможность религиозной деятельности, если пациенты выглядят восприимчивыми и могут извлечь пользу из такой деятельности, которая может обеспечить социальный контакт, уменьшить отчуждение и изоляцию, а также усилить чувство принадлежности, смысла и цели жизни. Эти виды деятельности могут также помочь пожилым людям сосредоточиться на положительных видах деятельности, а не на своих собственных проблемах. Однако, некоторые виды деятельности являются подходящими только для религиозных пациентов.