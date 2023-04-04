Одиноко проживающие пожилые люди

В США по состоянию на 2020 год около 28% (14,7 млн.) пожилых людей, проживающих самостоятельно и не нуждающихся в посторонней опеке, жили в одиночестве, в том числе 21% пожилых мужчин и 34% пожилых женщин. Процент людей, живущих в одиночестве, увеличивается с возрастом (т.е., среди женщин в возрасте ≥ 75 лет около 44% живут в одиночестве). Мужчины чаще умирают раньше своих жен, а овдовевшие или разведенные мужчины имеют больше шансов жениться, чем овдовевшие или разведенные женщины выйти замуж. Около 69% пожилых мужчин были женаты по сравнению с 47% пожилых женщин, а в 2021 году 31% пожилых женщин были вдовами (1). Однако в 2021 году около 60% проживающих в вне дома престарелых людей в возрасте ≥ 65 лет жили со своим супругом или партнером (2).

Одинокие пожилые люди с большей вероятностью становятся несчастными, особенно с возрастом. Многие отмечают чувство одиночества, а 25% людей в возрасте ≥ 65 лет считаются социально изолированными (3). У пациентов, имеющих проблемы со здоровьем или сенсорным дефицитом, новые симптомы или их обострение могут быть незамеченными. Многие из них имеют трудности, связанные с соблюдением предписанного лечения. Из-за того что такие пациенты имеют физические ограничения, а еда является частью социальной активности, некоторые пожилые люди, живущие в одиночестве, не готовят себе полноценную, сбалансированную еду, попросту недоедая.

Несмотря на эти проблемы, большинство пожилых людей, живущих в одиночестве, выражают горячее желание сохранить свою независимость. Многие боятся быть слишком зависимыми от других и, несмотря на одиночество, хотят продолжать жить в одиночестве. Для того чтобы помочь им сохранить свою независимость, врачи и социальные работники должны поощрять их вовлечение в регулярную физическую деятельность, обеспечить их направление на общественный труд и помочь им в этом.

Для пациентов, живущих в одиночестве, координация и предоставление услуг в период реконвалесценции сложны. Врачи должны убеждать пациентов в том, что обеспечение ухода на дому доступно, и по мере необходимости рекомендовать дополнительные услуги. Установка в месте проживания пациента активируемого индивидуального устройства аварийного реагирования может убедить его в том, что помощь может быть получена своевременно.

С момента начала пандемии COVID-19 многие территориальные центры, предоставляющие психиатрическую и социальную помощь расширили возможности распространения информации и обслуживания с помощью технологий.

Справочные материалы 1. Caregiving in the U.S 2020: A focused look at family caregivers of adults age 50+. The National Alliance for Caregiving, 2020. По состоянию на 21.03/23. 2. Administration on Aging: 2021 Profile of Older Americans. Administration for Community Living, 2022. По состоянию на 21.03/23. 3. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine: Social isolation and loneliness in older adults: A consensus study report. The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/25663