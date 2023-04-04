Неряшливость у пожилых людей

Пренебрежение к себе – это неспособность или нежелание уязвимых совершеннолетних лиц самостоятельно удовлетворять свои основные потребности, тем самым ставя под угрозу благополучие других совершеннолетних лиц. Это может включать пренебрежение правилами личной гигиены, неоплату счетов, несоблюдение чистоты и порядка в доме, неумение добывать или готовить пищу (что приводит к недоеданию), нежелание обращаться за медицинской помощью при потенциально серьезных симптомах, невыполнение назначений врача, отказ от приема лекарств (рецептурных или безрецептурных), а также пропуск визитов к врачу в динамике.

Факторы риска неряшливости включают следующее:

Социальную изоляцию

Нарушения, ухудшающие память или суждение (например, деменция)

Наличие множественных хронических заболеваний

Злоупотребление или неправильное применение веществ

Тяжелый депрессивный эпизод

Настораживающие признаки неряшливости включают отсутствие попечителя, а также любой из следующих признаков:

Быстрая потеря веса, недоедание, обезвоживание

Неудовлетворительное состояние здоровья

Гипотермию или тепловое истощение

Дом в плохом санитарном состоянии или неопрятная домашняя одежда

Нехватку необходимых пищевых продуктов в доме

Отключенные коммунальные услуги

Пролежни, плохая гигиена или неприятный запах тела

Неприем лекарств

Делирий

Может быть затруднена дифференциация между неряшливостью или просто выбором жить так, как другие считают нецелесообразным. Социальные работники часто находятся в преимущественном положении при установлении этого определения.

В США службы защиты людей старшего возраста или учреждения каждого штата по проблемам старения (связаться с которым можно через Eldercare Locator или по телефону 800-677-1116) могут помочь путем координации оценки безопасности в доме пожилым людям получить консультационные услуги, установить систему аварийного реагирования («тревожную кнопку»), получить направление к врачу по дополнительным услугам по поддержке и, в случае необходимости, госпитализацию.