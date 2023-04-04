Интимные отношения у пожилых людей

Интимная близость – это чувство близости между двумя людьми, основанное на близком знакомстве с другим человеком и его знании. Оно включает в себя эмоциональную, социальную (основанную на общем опыте) и физическую близость (например, прикосновения, объятия, половой акт).

Стремление к интимной близости не уменьшается с возрастом и не существует возрастных ограничений, в которых интимность, в т. ч. физическая близость, неуместна. Однако расстройства и эмоциональные изменения, которые часто происходят при старении, могут тормозить развитие и поддержание интимных отношений. Старение может изменить способ выражения интимных чувств.

Интимность, особенно физическая близость, может быть утеряна из-за следующих причин:

Потеря или отсутствие партнера: Потеря или отсутствие партнера является наиболее распространенным возрастным барьером к интимности.

Заболевания: различные заболевания, которые становятся более распространенными с возрастом, могут мешать физической близости. Сосудистые заболевания и диабет могут вызвать эректильную дисфункцию; артрит может ограничивать движения и делать их болезненными. Боль, дискомфорт, лекарственные препараты и беспокойство, связанное с расстройством, могут ослабить желание близости. Когнитивные нарушения от умеренных до тяжелых усложняют вопросы согласия на половой акт и комфорта во время него. Стресс и необходимость по уходу за партнером могут нарушать интимные отношения.

Использование лекарств: лица пожилого возраста чаще принимают лекарства (например, антигипертензивные средства, психоактивные препараты), которые могут вызвать проблемы, влияющие на интимную жизнь (например, эректильную дисфункцию, снижение либидо).

Возрастные изменения: Уменьшение уровня половых гормонов вызывает изменения (например, атрофия влагалища, уменьшение вагинальной смазки), делает половой акт некомфортным или затрудненным. Может снизиться либидо.

Нежелание обсуждать последствия старения: если у пожилых людей возникают проблемы, мешающие физической близости, или если они стесняются изменений в своем теле (например, морщин, обвисшей плоти), они могут не захотеть обсуждать эти изменения со своим партнером или с медицинскими работниками, которые могут предложить решения.

Несоответствие ожиданий партнеров: Один партнер может потребовать определенных физических выражений интимности, а другой – нет.

Отсутствие конфиденциальности : пожилые люди, которые проживают с членами семьи или в заведении долгосрочного ухода, имеют меньше возможностей для уединения, которое необходимо для физической близости.

Переход на другие формы интимной близости: некоторые пары со временем отдают предпочтение другим формам интимной близости (например, ласкам, массажу, поцелуям, словесным выражениям любви), что усиливает дружеские отношения, заботу или общение со своим партнером.

Тем не менее, многие пожилые люди продолжают иметь здоровые сексуальные отношения. Близость, особенно физическая, может помочь предотвратить депрессию и повысить самооценку и физическое здоровье.

Если пожилые люди заводят нового секс-партнера, они должны практиковать безопасный секс. Заражение инфекциями, что передаются половым путем, в том числе СПИДом, является риском, не зависящим от возраста, и врачи должны обсудить методы безопасного секса с пожилыми пациентами.

Многие пожилые люди, особенно те, которые живут в одиночестве, находят удовлетворение и чувство товарищества во взаимодействии с домашними питомцами. Уход за домашними питомцами может дать людям ощущение цели и логичности.