Введение в социальные проблемы пожилых людей

Социальные проблемы влияют как на риск развития и течение болезни пожилого человека, так и на возможности медицинского специалиста обеспечить своевременный и надлежащий уход.
Социальный анамнез пациента помогает членам междисциплинарной команды оценить его потребности в уходе и социальной поддержке. В схему опроса должны быть включены вопросы о следующих социальных детерминантах здоровья:
Ниличие семьи, супруга или партнера
Условия проживания
Социальная сеть (количество и качество рутинных социальных контактов)
История работы
Обучение
Типичная повседневная жизнедеятельность (например, приготовление еды, стирка, личная гигиена, уборка помещения и т п, в чем могут появляться проблемы)
Необходимость в опекунах или их наличие (в помощь для осуществления плана по уходу)
Травмы, потери и преодоление стрессов в анамнезе
Употребление психоактивных веществ в анамнезе и правовые вопросы
Самоответственность пациента за оказание ему помощи (что может побудить пациента неохотно сообщать о симптомах болезни, чтобы симптоматика или любые результативные вмешательства не стали препятствовать оказанию ему помощи)
Беспокойство или стрессы в повседневной жизни
Проблемы, обусловленные окружающей средой, связанные с домом, соседями, транспортом или доступом к товарам и услугам
Финансовое состояние