Введение в социальные проблемы пожилых людей

Социальные проблемы влияют как на риск развития и течение болезни пожилого человека, так и на возможности медицинского специалиста обеспечить своевременный и надлежащий уход.

Социальный анамнез пациента помогает членам междисциплинарной команды оценить его потребности в уходе и социальной поддержке. В схему опроса должны быть включены вопросы о следующих социальных детерминантах здоровья: