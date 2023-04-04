skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Введение в социальные проблемы пожилых людей

Авторы:Daniel B. Kaplan, PhD, LICSW, Adelphi University School of Social Work
Проверено/пересмотрено апр. 2023

Социальные проблемы влияют как на риск развития и течение болезни пожилого человека, так и на возможности медицинского специалиста обеспечить своевременный и надлежащий уход.

Социальный анамнез пациента помогает членам междисциплинарной команды оценить его потребности в уходе и социальной поддержке. В схему опроса должны быть включены вопросы о следующих социальных детерминантах здоровья:

  • Ниличие семьи, супруга или партнера

  • Условия проживания

  • Социальная сеть (количество и качество рутинных социальных контактов)

  • История работы

  • Обучение

  • Типичная повседневная жизнедеятельность (например, приготовление еды, стирка, личная гигиена, уборка помещения и т п, в чем могут появляться проблемы)

  • Необходимость в опекунах или их наличие (в помощь для осуществления плана по уходу)

  • Травмы, потери и преодоление стрессов в анамнезе

  • Употребление психоактивных веществ в анамнезе и правовые вопросы

  • Самоответственность пациента за оказание ему помощи (что может побудить пациента неохотно сообщать о симптомах болезни, чтобы симптоматика или любые результативные вмешательства не стали препятствовать оказанию ему помощи)

  • Беспокойство или стрессы в повседневной жизни

  • Проблемы, обусловленные окружающей средой, связанные с домом, соседями, транспортом или доступом к товарам и услугам

  • Финансовое состояние

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.