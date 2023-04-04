Альтернативные условия жизни для пожилых людей

По оценкам, около 7% населения США являются лесбиянками, геями, бисексуалами или трансгендерами (ЛГБТ), включая 2,6% людей, родившихся между 1946 и 1964 годами (бэби-бумеры [1]); 20% взрослых ЛГБТ в возрасте ≥ 50 лет - люди другого цвета кожи. Одна треть пожилых людей из числа ЛГБТ живут на уровне или ниже 200% федерального уровня бедности, включая 40% взрослых из числа ЛГБТ в возрасте старше 80 лет и 48% тех, кто идентифицирует себя как трансгендерные лица (2).

Помимо высокого уровня бедности и случаев дискриминации и угнетения, пожилые люди, состоящие в гомосексуальных отношениях, сталкиваются с особыми проблемами в плане ухода за ними. Система здравоохранения не может быть осведомлена об их сексуальных предпочтениях или половой идентичности, не может признать их партнеров в качестве выполняющих роль по обеспечению ухода или их присутствие в качестве члена семьи пациента и не может предоставлять услуги, соответствующие их специфическим условиям. Например, партнер, не состоящий в браке, может не обладать правоспособностью в принятии решений от имени пациента с когнитивными нарушениями и не иметь разрешения на совместное с ним проживание в одной комнате в доме для престарелых или другом учреждении с общественной формой проживания.

Медицинские специалисты должны задавать вопросы о партнерах, семейном положении и условиях проживания. Вместо того, чтобы полагаться на стандартные анкетные вопросы, которые вынуждают пациентов выбирать из ограниченного набора гендерных категорий или семейного статуса, медицинские работники должны задавать открытые вопросы, такие как: "Кто самые важные люди в вашей жизни?" и "Как вы определяете себя с точки зрения пола и сексуальной идентичности?" Медицинские работники должны обращаться к пациентам с предпочитаемыми самими пациентами гендерными местоимениями и, по возможности, включать в обсуждения здоровья пациента тех людей, которых сам пациент идентифицировал как близких, независимо от правовых отношений между ними.