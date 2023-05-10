Профилактика ятрогенных осложнений у пожилых людей

Ятрогенные осложнения более распространены и чаще бывают более серьезными среди пожилого населения, чем среди молодых пациентов. Эти осложнения включают побочные эффекты антиретровирусных препаратов (например, взаимодействия), падения, внутрибольничные инфекции, возникновение пролежней, бреда и осложнения, связанные с операцией. Весьма часто используется профилактика.
Факторы риска ятрогенных осложнений
Первым шагом в профилактике является выявление пациентов с высокими факторами риска. Факторы риска включают наличие нескольких хронических заболеваний, нескольких врачей, прием нескольких лекарственных препаратов и госпитализацию.
Множественные хронические заболевания
Чем больше количество хронических заболеваний, тем выше риск того, что лечение одного заболевания приведет к отягощению других заболеваний. К примеру, лечение артрита при помощи НПВС, возможно, вызовет обострение сердечной недостаточности, ишемической болезни или хронического гастрита.
Наблюдение за пациентом несколькими врачами
Наличие нескольких врачей может привести к нескоординированному уходу и полифармации. Затруднен обмен информацией среди врачей каждый раз, когда один из них посещает общего пациента. В результате лечения пациента часто меняется его терапевтический режим без ведома других врачей, тем самым увеличивая риск ятрогенных осложнений.
Несколько препаратов () и неадекватные препараты
Одновременный прием нескольких лекарств и наличие нескольких хронических заболеваний значительно повышают риск неблагоприятных взаимодействий между лекарствами или взаимодействий между лекарствами и болезнью. Риск таких взаимодействий особенно высок среди пациентов, которые недоедают или имеют хронические заболевания почек. Кроме того, некоторые лекарственные средства имеют особенно высокий риск возникновения нежелательных реакций у пожилых людей из-за изменений в строении тела и метаболизме лекарств. Конкретные примеры включают антихолинергические средства, такие как дифенгидрамин, бензодиазепины и другие снотворные средства (например, золпидем), опиоиды, нейролептики, антикоагулянты и НПВП (см. Критерии Бира).
Госпитализация
К рискам, связанным с госпитализацией, относятся приобретенные в больницах инфекции, нарушения чувствительности и трансфузионные реакции. Госпитализированные пациенты, страдающие деменцией, иммобилизованы (например, после хирургического вмешательства) и имеют высокий риск ятрогенных осложнений (например, пролежни, тромбоз глубоких вен, задержка мочи, делирий).
Медицинские технологии могут способствовать возникновению ятрогенных осложнений, в т. ч., вызвать внезапную смерть или инфаркт миокарда в результате операции по замене клапанов, инсульт после каротидной эндартерэктомии, гипергидратацию после трансфузий и инфузий крови, нежелательное продление жизни с помощью искусственного жизнеобеспечения и гипоксическую энцефалопатию после потенциально продлевающей жизнь сердечно-легочной реанимации.
Мероприятия по профилактике ятрогенных осложнений
Меры, которые могут предотвратить ятрогенные осложнения, включают в себя следующее.
Наблюдение за пациентом
Лица, осуществляющие уход за пациентом, облегчают общение между медицинскими специалистами, обеспечивают предоставление необходимых услуг и предотвращают дублирование услуг. Лица, осуществляющие уход за пациентом, могут быть наняты группами врачей, по программам медицинского страхования, общественными или государственными организациями. Лица пожилого возраста со слабым здоровьем получают наибольшую пользу от такой схемы оказания медицинской помощи.
Гериатрическая междисциплинарная команда
Гериатрическая междисциплинарная команда оценивает все потребности пациента, разрабатывает согласованный план по уходу и наблюдает за пациентом (или совместно с лечащим врачом осуществляет совместное наблюдение). Так как это вмешательство является ресурсоемким, его лучше всего резервировать для очень сложных случаев. Гериатрические междисциплинарные команды иногда фокусируются на конкретных проблемах, связанных со старением, таких как риск и предотвращение падений, оценка слабости (особенно перед хирургическим вмешательством или лечением рака), а также на диагностике и лечении деменции.
Консультации фармацевта
Фармацевт может помочь предотвратить возможные осложнения, вызванные полипрагмазией и неуместным употреблением препаратов.
Отделения неотложной и экстренной помощи пожилым людям
Такие отделения неотложной помощи представляют собой больничные палаты с рабочими стандартами, обеспечивающими тщательную оценку пожилых пациентов на предмет потенциальных ятрогенных проблем до их возникновения, а также выявление таких проблем и их надлежащее лечение. Гериатрические отделения по оказанию неотложной помощи, специализирующиеся на гериатрии, сосредоточены на уникальных потребностях пожилых пациентов (в том числе преемственность в оказании медицинской помощи и мультидисциплинарный подход).
Заблаговременное распоряжение
Пациентам рекомендуется подготовить заранее юридические распоряжения, включая заверенную доверенность по принятию медицинских решений. Эти документы могут помочь предотвратить нежелательное лечение для тяжелобольных пациентов, находящихся в критическом состоянии или не способных разговаривать.