Профилактика ятрогенных осложнений у пожилых людей

К рискам, связанным с госпитализацией, относятся приобретенные в больницах инфекции, нарушения чувствительности и трансфузионные реакции. Госпитализированные пациенты, страдающие деменцией, иммобилизованы (например, после хирургического вмешательства) и имеют высокий риск ятрогенных осложнений (например, пролежни, тромбоз глубоких вен, задержка мочи, делирий).

Медицинские технологии могут способствовать возникновению ятрогенных осложнений, в т. ч., вызвать внезапную смерть или инфаркт миокарда в результате операции по замене клапанов, инсульт после каротидной эндартерэктомии, гипергидратацию после трансфузий и инфузий крови, нежелательное продление жизни с помощью искусственного жизнеобеспечения и гипоксическую энцефалопатию после потенциально продлевающей жизнь сердечно-легочной реанимации.