Фармацевты и пожилые люди

Для пациентов пожилого возраста развитие отношений с фармацевтом, помощь одной аптеки могут помочь обеспечить согласованность. Внимательный фармацевт может помочь предотвратить проблемы, связанные с приемом лекарств, такие как полипрагмазия и лекарственные взаимодействия, которые представляют особый риск для пожилых людей.
Для пациентов пожилого возраста помощь фармацевта иногда бывает более доступной, чем помощь врача. Помимо выдачи лекарств, фармацевты предоставляют информацию о лекарствах пациентам и поставщикам услуг, контролируют использование лекарств (включая соблюдение режима лечения) и поддерживают связь между врачами или другими специалистами здравоохранения и пациентами для обеспечения оптимальной фармацевтической помощи. Фармацевты также предоставляют информацию о взаимодействии лекарственных препаратов и других веществ, в т. ч. безрецептурных препаратов, диетических добавок (например, лекарственных трав) и еды. Во многих штатах фармацевты могут также предоставлять некоторые виды клинической помощи (например, иммунизация, тесты на диабет, консультирование по приему лекарственных препаратов).
Фармацевты отвечают за сверку лекарств, которая представляет собой формальный процесс создания наиболее полного и точного списка текущих лекарств пациента и сравнение этого списка с теми, которые содержатся в истории болезни или в заказах на лекарства. Согласование проводится, чтобы избежать ошибок в применении медикамента, таких как пропуски, дублирование, ошибки дозирования или лекарственные взаимодействия. Это следует делать при каждом переходе на новый уровень лечения, когда заказываются новые лекарства или переписываются существующие заказы.
(См. также Обзор оказания помощи пожилым людям (Overview of Geriatric Care)).
Ответственность пациента
Фармацевты могут помочь повысить ответственность пациента по соблюдению условий принятия препаратов следующим образом:
Оценить способность пациента соблюдать режим приема препаратов, отмечая определенные нарушения (например, снижение ловкости рук, отсутствие силы в руках, когнитивные нарушения, потеря зрения)
Обучение пациентов, как использовать определенные лекарственные формы или приспособления (например, ингаляторы, трансдермальные пластыри, инъекционные препараты, капли в глаза или уши) или как замерить дозу жидких лекарственных средств
Рекомендация к использованию таких лекарственных средств, применение которых является доступным для пациентов (например, легко открывающиеся флаконы, таблетки без оболочки)
Уверенность в том, что упаковки лекарств и инструкции по применению препаратов дома написаны крупным шрифтом и на родном языке пациента
Обучение пациентов использованию напоминающего календаря по приему препаратов, имеющимся в продаже коробкам для хранения лекарств, электронных устройств, регулирующих выдачу препарата, а также сплиттеров (разделяющих таблетку устройств) или дробилки для таблеток
Устранение излишней сложности и дублирования общей схемы лекарственного лечения
Согласование лекарственной терапии, когда пациенты переходят в/из различных систем оказания помощи
Параметры
Многие фармацевты работают в аптеках местного сообщества. Но они также могут работать в любых учреждениях по оказанию медико-санитарной помощи, включая больницы, заведения по оказанию долгосрочного ухода, на дому (агентство здравоохранения на дому), в почтовой службе и в интернет-аптеках, системах по организации здравоохранения и в условиях хосписа (см. таблицы Различные обязанности фармацевтов).
Различные обязанности фармацевтов
Окружение
Обязанности
Больница
Помогать в получении детального анамнеза приема препаратов у пациента или опекуна
Оказывать содействие врачам и другим практикам, которые работают с группами пациентов
Давать рекомендации по препаратам
Предоставлять информацию о препаратах
При выписке предоставлять устную или в письменном виде информацию о препаратах пациенту или попечителю
Проводить согласование приема лекарственных препаратов
Учреждения* долгосрочного ухода
Могут оказывать содействие врачам и другим практикам при обходах
Участвовать в комитетах по улучшению качества обслуживания
Оценивать и интервьюировать пациентов
Оценивать эффективность лекарств и наблюдать за пациентами на предмет лекарственных взаимодействий, побочных эффектов и терапевтических неудач
Связываться с медсестрой или врачом пациента напрямую, если обнаружена проблема или высокий риск возникновения проблем, связанных с приемом лекарств.
Проводить ежемесячный анализ лекарственных схем для всех пациентов в соответствии с требованиями федерального законодательства
Проводить согласование приема лекарственных препаратов
Служба почты и интернет-аптеки
Предоставлять консультации по телефону или посредством видео-чата пациентам и медицинским работникам (в зависимости от государственных нормативных требований)
Просмотр и проверка рецептов
Участвовать в анализе использования лекарств и управлении формулярами
Помогать обеспечению контроля качества
Разрабатывать учебные материалы для пациентов и медицинских работников
Системы по организации здравоохранения
Могут разрабатывать, внедрять и управлять формулярами,компьютерными программами за отслеживанием неблаго приятных случаев и производить замер показателей (для улучшения качества)
Могут помочь в разработке терапевтических директив и составлении обзора потребления лекарственных средств
Хоспис
Давать рекомендации по подходящим лекарственным препаратам для контроля симптомов.
Обеспечивать своевременность доставки лекарств
Минимизировать дублирование и взаимодействие лекарственных препаратов
Помогать в улучшении экономного использования лекарственных препаратов
Обучать пациентов правильному способу применения назначенных лекарств
Проводить мониторинг терапевтических ответов и распознавать проблемы, связанные с употреблением лекарственных препаратов
Консультировать членов команды хосписа о соответствующих лекарствах и возможных взаимодействиях между медикаментами и другими веществами (например, лекарственными травами)
При необходимости, комбинировать или дозировать лекарственные препараты
Проводить согласование приема лекарственных препаратов
* Фармацевты, которые работают в заведениях по длительному уходу, называются консультирующими фармацевтами.