Фармацевты и пожилые люди

Для пациентов пожилого возраста развитие отношений с фармацевтом, помощь одной аптеки могут помочь обеспечить согласованность. Внимательный фармацевт может помочь предотвратить проблемы, связанные с приемом лекарств, такие как полипрагмазия и лекарственные взаимодействия, которые представляют особый риск для пожилых людей.

Для пациентов пожилого возраста помощь фармацевта иногда бывает более доступной, чем помощь врача. Помимо выдачи лекарств, фармацевты предоставляют информацию о лекарствах пациентам и поставщикам услуг, контролируют использование лекарств (включая соблюдение режима лечения) и поддерживают связь между врачами или другими специалистами здравоохранения и пациентами для обеспечения оптимальной фармацевтической помощи. Фармацевты также предоставляют информацию о взаимодействии лекарственных препаратов и других веществ, в т. ч. безрецептурных препаратов, диетических добавок (например, лекарственных трав) и еды. Во многих штатах фармацевты могут также предоставлять некоторые виды клинической помощи (например, иммунизация, тесты на диабет, консультирование по приему лекарственных препаратов).

Фармацевты отвечают за сверку лекарств, которая представляет собой формальный процесс создания наиболее полного и точного списка текущих лекарств пациента и сравнение этого списка с теми, которые содержатся в истории болезни или в заказах на лекарства. Согласование проводится, чтобы избежать ошибок в применении медикамента, таких как пропуски, дублирование, ошибки дозирования или лекарственные взаимодействия. Это следует делать при каждом переходе на новый уровень лечения, когда заказываются новые лекарства или переписываются существующие заказы.

(См. также Обзор оказания помощи пожилым людям (Overview of Geriatric Care)).

Ответственность пациента Фармацевты могут помочь повысить ответственность пациента по соблюдению условий принятия препаратов следующим образом: Оценить способность пациента соблюдать режим приема препаратов, отмечая определенные нарушения (например, снижение ловкости рук, отсутствие силы в руках, когнитивные нарушения, потеря зрения)

Обучение пациентов, как использовать определенные лекарственные формы или приспособления (например, ингаляторы, трансдермальные пластыри, инъекционные препараты, капли в глаза или уши) или как замерить дозу жидких лекарственных средств

Рекомендация к использованию таких лекарственных средств, применение которых является доступным для пациентов (например, легко открывающиеся флаконы, таблетки без оболочки)

Уверенность в том, что упаковки лекарств и инструкции по применению препаратов дома написаны крупным шрифтом и на родном языке пациента

Обучение пациентов использованию напоминающего календаря по приему препаратов, имеющимся в продаже коробкам для хранения лекарств, электронных устройств, регулирующих выдачу препарата, а также сплиттеров (разделяющих таблетку устройств) или дробилки для таблеток

Устранение излишней сложности и дублирования общей схемы лекарственного лечения

Согласование лекарственной терапии, когда пациенты переходят в/из различных систем оказания помощи