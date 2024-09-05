Уход по месту жительства

Дома престарелых и ветеранов обеспечивают уход за пожилыми людьми, которые не могут жить самостоятельно, но им не нужен постоянный надзор, предоставляемый в центрах сестринского ухода. Дома престарелых (также дома отдыха, или учреждения для пожилых людей), как правило, предоставляют следующие услуги:

Комната

Питание в общей столовой

Услуги по стирке, уборке и тп

Минимальную помощь по соблюдению личной гигиены

Иногда надзор за употреблением назначенных препаратов

Количество таких заведений индивидуального ухода возрастает, поскольку они предлагают экономный способ размещения возрастающего числа пожилых людей, которые в противном случае требовали бы ухода на дому, оплачиваемого за счет медицинских фондов Medicaid по штатам.

Эти минимально регулируемые и иногда нелицензированные заведения в основном параллельно обслуживают две группы людей: относительно здоровых пожилых людей и помещенных в специальные лечебные заведения психически больных пациентов. Несмотря на то что существует множество отличных домов, некоторых пациентов, как правило, имеют тенденцию помещать в нестандартные заведения и нанимать меньше квалифицированных сотрудников.

Врачи должны быть уверены в том, что их пациенты в дневных и ночных стационарах находятся в безопасности и получают надлежащий уход. Врачам может потребоваться посещение таких заведений или отправлять туда медсестру или социального работника для проведения оценки и контроля.