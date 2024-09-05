Уход по месту жительства

В дополнение к центрам сестринского ухода, существует множество учреждений и программ, которые помогают людям, которые больше не могут жить самостоятельно, без поддержки. Три примера:
Дома с уходом за пожилыми людьми (а также за инвалидами, и нуждающимися в уходе) (небольшие организации с 10-15 местами)
Учреждения с уходом за пожилыми людей (а также за инвалидами, и нуждающимися в уходе) (крупные организации)
Сообщества по жизнеобеспечению (сообщества, продолжающие уход)
(См. также Обзор оказания помощи пожилым людям (Overview of Geriatric Care)).
Дома престарелых и инвалидов
Дома престарелых и ветеранов обеспечивают уход за пожилыми людьми, которые не могут жить самостоятельно, но им не нужен постоянный надзор, предоставляемый в центрах сестринского ухода. Дома престарелых (также дома отдыха, или учреждения для пожилых людей), как правило, предоставляют следующие услуги:
Комната
Питание в общей столовой
Услуги по стирке, уборке и тп
Минимальную помощь по соблюдению личной гигиены
Иногда надзор за употреблением назначенных препаратов
Количество таких заведений индивидуального ухода возрастает, поскольку они предлагают экономный способ размещения возрастающего числа пожилых людей, которые в противном случае требовали бы ухода на дому, оплачиваемого за счет медицинских фондов Medicaid по штатам.
Эти минимально регулируемые и иногда нелицензированные заведения в основном параллельно обслуживают две группы людей: относительно здоровых пожилых людей и помещенных в специальные лечебные заведения психически больных пациентов. Несмотря на то что существует множество отличных домов, некоторых пациентов, как правило, имеют тенденцию помещать в нестандартные заведения и нанимать меньше квалифицированных сотрудников.
Врачи должны быть уверены в том, что их пациенты в дневных и ночных стационарах находятся в безопасности и получают надлежащий уход. Врачам может потребоваться посещение таких заведений или отправлять туда медсестру или социального работника для проведения оценки и контроля.
Вспомогательные жилые учреждения
Вспомогательные жилые учреждения предоставляют возможность жителям, испытывающим трудности с выполнением повседневных задач, сохранять независимость в индивидуальной обстановке. Программы по обеспечению средствами к существованию, как правило, предоставляют помощь со следующим:
Питанием
Медицинским уходом
Индивидуальным уходом и другими вспомогательными услугами, такими как ведение домашнего хозяйства
Транспортировкой
24-часовой контроль, при необходимости
Стоимость проживания в учреждениях для престарелых в Соединенных Штатах в 2016 году составляла около 119 $ в день или 3628 $ в месяц за одноместную палату (1), но расходы значительно варьируются в зависимости от штата. Эти учреждения финансируются за счет средств частных лиц, страхования по долгосрочному уходу, общественных благотворительных организаций или церковных групп. Некоторые штаты предоставляют определенные альтернативные программы, чтобы помочь компенсировать расходы на услуги в этих условиях.
Справочные материалы по вспомогательным жилым учреждениям
1. LongTermCare.gov: Costs of Care. Accessed June 2024.
Сообщества по оказанию ухода за престарелыми
Сообщества по оказанию ухода за престарелыми предлагают контракт, который остается в силе на все время жизни резидента и, как минимум, гарантирует убежище и доступ к различным услугам здравоохранения.
Сообщества по жизнеобеспечению (сообщества продолженного пенсионного ухода) предоставляют разные уровни медицинской помощи:
Для людей, которые могут жить самостоятельно
Для тех, кто нуждается в помощи
Для тех, кто нуждается в квалифицированной сестринской помощи
Как правило, люди оплачивают солидный вступительный взнос (от $50 000 до $500 000) при переезде в сообщество и ежемесячные взносы в дальнейшем. В одних сообществах жители платят только ежемесячную арендную плату плюс обслуживание или пакеты по уходу за здоровьем. В других, жители могут приобретать жилье в кондоминиумах, кооперативах или членство в них; обслуживание или пакеты по уходу за здоровьем приобретаются отдельно.
Существует 3 основных типа сообществ:
Те, которые охватывают «все включено» по контракту
Те, которые охватываются изменяемым договором, ограничивающим объем долгосрочного ухода, предоставляемого до увеличения ежемесячной оплаты
Те, которые покрываются договором об оплате биллинговых услуг на обслуживание услуг здравоохранения так, как они используются (по факту)
В случае хорошего финансирования и хорошего управления, сообщества по жизнеобеспечению предоставляют широкий спектр услуг по предоставлению жилья, социальной поддержке и медицинским услугам, которые позволяют пожилым людям комфортно жить. Однако, некоторые общины не имеют хорошего управления; в некоторых из них активы проживающих были ликвидированы из-за недобросовестности дилеров по недвижимости или благих намерений, но неумелого управления.
Общины могут занимать отдельно стоящее здание или быть распределены по кампусам с жилыми помещениями, которые предоставляют многие виды услуг, от эффективных квартир до коттеджей с несколькими комнатами. Многие из сообществ имеют общественные здания для проведения в них организованных социальных мероприятий, столовые, клубы, спортивные объекты, запланированные экскурсии и места для отдыха. Обычно предоставляется доступ к врачам, и большинство программ связаны с местными службами неотложной помощи.
Программа "Медицинское попечение" (Medicare) и Программа бесплатной медицинской помощи неимущим и малоимущим (Medicaid), как правило, не платят за проживание в сообществах по продлению жизни, но могут помочь оплатить квалифицированный сестринский уход, когда это необходимо. Долгосрочное страхование по уходу может возместить жителям ежемесячные платежи, а также услуги по поддержанию личной гигиены.