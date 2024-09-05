Услуги дневного пребывания для взрослых, предоставляемые общиной

Дневной уход за пожилыми людьми предоставляет услуги медицинской, реабилитационной и когнитивной поддержки по несколько часов в день в течение нескольких дней в неделю. Все дневные учреждения предоставляют некоторые основные услуги: транспорт, питание, рекреационные и социальные активные программы. В Соединенных Штатах насчитывается около 4130 центров дневного ухода, которые обслуживают около 237 400 лиц в день (1); это по сравнению с > 15 300 домами престарелых. Большинство дневных программ по уходу невелики, рассчитаны в среднем на 20 участников.

Существует несколько моделей.

Дневной стационар: Эта модель сконцентрирована на реабилитации или оказании интенсивной квалифицированной помощи. Она предназначена для пациентов, которые восстанавливаются после острого состояния (например, инсульт, ампутация конечностей, перелом). Программы, как правило, ограничены в продолжительности (от 6 недель до 6 месяцев) и являются дорогостоящими, поскольку отношение сотрудников к пациентам является интенсивным.

Содержание: Данная модель подразумевает ограниченную квалифицированную медицинскую помощь (скрининг и мониторинг хронических заболеваний) в сочетании с физической нагрузкой. Задачами являются: предотвращение ухудшения состояния, сохранение или улучшение функционального уровня как можно дольше, повышение самооценки пациента, исключение монотонности повседневной жизни, предотвращение обострения хронических заболеваний, одиночества, изолированности и замкнутости. Поддерживающие программы обеспечивают долгосрочный уход и являются менее дорогостоящими, чем программы дневного стационара.

Социальные: Эта модель обеспечивает консультирование, групповую психотерапию, когнитивную переподготовку. Она может быть похожа на типичное сообщество пожилых людей, которое обеспечивает уход за людьми пожилого возраста с различными психологическими потребностями, или психиатрический центр здоровья, который оказывает помощь пожилым людям с деменцией или психическими расстройствами.

Программы увеличивают привлечение пациентов, которые привязаны к инвалидным коляскам, и тех, которые неспокойны; однако при этом такие пациенты не должны быть социально опасными. Уход может быть длительным или с ограниченным сроком действия.

Помимо предоставления необходимой медицинской помощи такие учреждения также предоставляют кратковременный уход взамен помощи ухаживающего лица. Поступая таким образом, они могут помогать отсрочить или избежать размещение пациентов в доме для престарелых.

(См. также Обзор оказания помощи пожилым людям (Overview of Geriatric Care)).

Возмещение за дневной уход Medicare не возмещает дневной медицинский уход. Фонды, как правило, поступают по закону «О пожилых американцах», отказных программ Medicaid, долгосрочной страховки и частных средств. Некоторые центры используют перечисленные средства на субсидирование перевозок, а шкала дифференцированных платежей влияет на оказание соответствующей финансовой помощи нуждающимся пациентам.