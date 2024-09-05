Семейные опекуны (например, родственники, ухаживающие за больными) играют важную роль в том, чтобы задержать и, возможно, предотвратить перевод хронически больных пожилых людей в учреждения ухода (или дома престарелых). Однако, в зависимости от ситуации дома и потребностей пожилого человека, предоставление ухода на дому на протяжении длительного периода времени может потребовать больших психологических и физических затрат.
Временный уход – это предоставление временного ухода подменным специалистом по уходу за пациентом для оказания помощи постоянному специалисту по уходу за пациентом. Более 50% американских штатов имеют программы «передышки». Программы могут быть обеспечены в различных условиях:
На дому стационарными органами, медицинскими учреждениями, обеспечивающими уход на дому
В сообществе по временному уходу, в центрах дневного ухода для взрослых, кооперативах или отдельными стационарными заведениями
В заведении по долгосрочному уходу (например, в стационарах совета и ухода и в домах престарелых)
В стационаре
Длительность терапии может различаться (например, ограничиваться до 28 дней в календарном году).
В среднем это небольшие программы на 21 койко-место, которые могут располагаться в квартирах, мотелях, приютах для бездомных и домах престарелых. Поддержка варьируется в зависимости от штата и поступает из различных источников, включая больницы, государственные и частные организации (см. Национальный институт медицинского временного ухода (NIMRC): набор инструментов по уходу за больными с временной помощью).
(См. также Обзор оказания помощи пожилым людям (Overview of Geriatric Care)).
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Американская ассоциация пенсионеров (AARP): предоставляет ресурсы и информацию для опекунов
National Institute on Aging (NIA): информация для людей, ухаживающих за больными, по услугам и расходам
ARCH National Respite Network and Resource Center: Information to help caregivers and professionals locate respite services in their community