Семейные опекуны (например, родственники, ухаживающие за больными) играют важную роль в том, чтобы задержать и, возможно, предотвратить перевод хронически больных пожилых людей в учреждения ухода (или дома престарелых). Однако, в зависимости от ситуации дома и потребностей пожилого человека, предоставление ухода на дому на протяжении длительного периода времени может потребовать больших психологических и физических затрат.

Временный уход – это предоставление временного ухода подменным специалистом по уходу за пациентом для оказания помощи постоянному специалисту по уходу за пациентом. Более 50% американских штатов имеют программы «передышки». Программы могут быть обеспечены в различных условиях:

На дому стационарными органами, медицинскими учреждениями, обеспечивающими уход на дому

В сообществе по временному уходу, в центрах дневного ухода для взрослых, кооперативах или отдельными стационарными заведениями

В заведении по долгосрочному уходу (например, в стационарах совета и ухода и в домах престарелых)

В стационаре

Длительность терапии может различаться (например, ограничиваться до 28 дней в календарном году).

В среднем это небольшие программы на 21 койко-место, которые могут располагаться в квартирах, мотелях, приютах для бездомных и домах престарелых. Поддержка варьируется в зависимости от штата и поступает из различных источников, включая больницы, государственные и частные организации (см. Национальный институт медицинского временного ухода (NIMRC): набор инструментов по уходу за больными с временной помощью).

(См. также Обзор оказания помощи пожилым людям (Overview of Geriatric Care)).