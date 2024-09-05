Как правило, помощь на дому показана, когда пациенты нуждаются в мониторинге, подборе лекарств, перевязках и терапии при ограничении подвижности. Медицинская помощь на дому обычно используется:
После выписки из стационара («посткритический» уход), хотя госпитализация для пожилых людей не является обязательным условием
Дома медико-санитарной помощи могут также быть использованы для:
Пациентов с состояниями, которые требуют многодневной госпитализации каждый год (медицинский комплексный уход)
Медицински стабильных пациентов с выраженными функциональными нарушениями (долгосрочный уход)
Иногда для пациентов с острыми или хроническими заболеваниями
Иногда для умирающих пациентов (паллиативный уход)
Уход на дому все больше используется для того, чтобы удовлетворять спрос на долгосрочный уход. Медицинская помощь на дому, которая может значительно сократить необходимость пребывания в доме престарелых, обходится дешевле, чем уход в стационаре, если визиты помощника по уходу на дому и квалифицированного медицинского персонала запланированы надлежащим образом.
Медицинская помощь на дому оказывается учреждениями, которые варьируются по виду собственности, размеру, местоположению и услугам. Некоторые из них сертифицированы. Чтобы быть сертифицированным, агентство должно соответствовать государственным лицензионным требованиям и федеральным положениям для участия в программе Medicare. Такие организации предоставляют квалифицированный медсестринский уход под руководством соответствующих врачей. Медсестры предоставляют услуги по уходу под наблюдением врача, который консультируется с ними, когда необходимы изменения в оказании помощи.
Уход за больными на дому требует общения среди медицинских работников, чтобы убедиться в поддержании функций пациента и улучшении его состояния. Пациенты или опекуны должны незамедлительно сообщать об изменениях в состоянии пациента медсестрам или врачам для обеспечения надлежащего мониторинга.
Медицинский уход на дому может предоставлять медицинские и немедицинские услуги (см. таблицу Услуги, которые могут предоставляться в рамках медицинского ухода на дому).
Услуги, которые могут быть предоставлены в качестве оказания помощи на дому
Тип
Особые услуги
Медицинский
Медсестринский уход
Другие виды квалифицированного и полупрофессионального ухода, такого как физиотерапия и трудотерапия
Хоспис и услуги по временному облегчению
Медицинское оборудование длительного пользования (например, стульчаки для ночного горшка, инвалидные кресла, ходунки)
Внутривенная терапия
Диализ
Парентеральное и энтеральное питание
Искусственная вентиляция легких
Диагностические процедуры (например, рентгенография, ЭКГ, анализы крови)
Не медицинский
Личная гигиена (например, помощь при купании, мытье головы, пользовании туалетом, одевании)
Услуги по ведению домашнего хозяйства
Персональные системы реагирования на чрезвычайные ситуации
Сигнальные устройства
Видеонаблюдение
Программы доставки продовольствия
(См. также Обзор оказания помощи пожилым людям (Overview of Geriatric Care)).
Компенсация медицинской помощи на дому
Немногие пациенты с серьезными хроническими расстройствами могут позволить себе постоянный уход на дому, хотя большинство из них предпочло бы остаться дома. Medicare покрывает некоторые услуги по уходу на дому для пациентов, которые не в состоянии выйти из дома, но у нее есть определенные требования, которые зависят от выбранной опции Medicare. Некоторые частные страховые компании покрывают некоторые услуги по медицинскому уходу на дому (например, услуги по выполнению процедур инфузионной терапии) для пациентов, которые в состоянии выйти из дома.
Для того чтобы производилось покрытие услуг по медицинскому уходу за пациентами третьей стороной, врачи должны подтверждать то, что уход на дому является обязательным, для покрытий Медикеа – то, что пациенты соответствуют требованиям Медикеа по домашнему уходу. Medicare требует, чтобы агентства ставили пациентов в известность о том, какие услуги подлежат возмещению. Предоставляемые услуги по уходу на дому осуществляются на основе подробной оценки (Оценка набора информации [OASIS]), которая завершается регистрацией медсестры или врача, когда пациент зачисляется в Медикеа. Плательщики третьей стороны лимитируют персональные услуги для контроля расходов. Расходы учреждений здравоохранения непосредственно возмещают Medicare, Medicaid или частными страховщиками.
Медицинский уход на дому — альтернатива стационарному лечению
За последние несколько лет было разработано несколько новых моделей оказания медицинской помощи, в которых лечение пациента осуществляется на дому, а не в стационарных условиях (1-3). Общая цель этих моделей состоит в том, чтобы обеспечить более высокое качество ухода и лечения, которое уменьшает потребность пожилых людей в обращении в больницы и лечебно-реабилитационные центры для престарелых, а также создает благоприятные условия при старении в месте проживания. В целом, они известны как услуги на дому и по месту жительства, которые включают традиционные услуги по оказанию медицинской помощи на дому, но были расширены за счет включения других моделей, некоторые из которых были инициированы в качестве демонстрационных проектов.
Независимость в домашних условиях (Независимость на дому) (ННД) - демонстрационный проект, спонсируемый Центрами услуг Medicare и Medicaid (CMS). Эта модель начала действовать в 2012 году и неоднократно продлевалась. В этой модели немощные пожилые люди, находящиеся дома, получают услуги врача или опытного медицинского работника (например, практикующих медсестер, фельдшеров) на дому. Цель этой модели — оставить пациента дома, а не в больнице. Чтобы быть включенными в эту модель помощи, пациенты должны находиться дома и иметь 2 или более хронических заболевания. Пациенты выиграли от модели ННД, поскольку госпитализации стали реже, а удовлетворенность получения медицинских услуг возросла (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: оценка демонстрационной программы "Независимость дома").
Модель «Больница на дому» (БНД), адаптированная Центрами Medicare и Medicaid Services (CMS), позволяет организациям оказывать больничную помощь на дому у пациента. Большинство пациентов, участвующих в программе, - это остро больные пожилые люди. Цель этой модели — сократить количество дней, проведенных пациентом в больнице, снизить расходы больницы, повысить удовлетворенность пациентов и улучшить результаты лечения. В большинстве случаев состояние этих пациентов, как правило, стабильно, но они нуждаются в расширенной квалифицированной помощи больничного уровня, например, ежедневные посещения врача или специалиста высшей практики и ежедневный контроль за состоянием пациентов. Преимущества этой модели включают более низкую заболеваемость, меньшее количество делириев, вызванных седативными препаратами, меньшее использование ограничений и высокую удовлетворенность лиц, осуществляющих уход (4, 5).
В 2020 году Центры услуг Medicare и Medicaid (CMS) запустили инициативу Acute Hospital Care at Home (AHCAH) по предоставлению больницам более широких возможностей по уходу за пациентами на дому во время пандемии COVID-19. Этой программе предшествовала программа Hospital Without Walls (Больница без стен), которая получила широкое применение. Обе эти инициативы позволили больницам приостановить требования о круглосуточном уходе и немедленной доступности дипломированных медсестер пациентам, которые соответствовали определенным критериям. Хотя пандемия COVID-19 закончилась, инициатива AHCAH была продлена до 31 декабря 2024 года и может быть продолжена в дальнейшем. Участвующие в программе медицинские учреждения должны предоставить в Центры услуг Medicare и Medicaid (CMS) данные пациента и данные мониторинга безопасности.
Модель Emergency Triage, Treat, and Transport (ET3), разработанная CMS, позволяет бригадам скорой помощи иметь большую гибкость при принятии решения о том, где пациенту следует получить помощь. Вместо того, чтобы транспортировать пациента в отделение неотложной помощи больницы, бригада скорой помощи, часто по согласованию с опытным медицинским работником среднего звена (ОPЗО), может направить пациента в центр неотложной помощи или кабинет врача или может оказать помощь пациенту на дому с помощью специального мобильного приложения, которое может находиться в машине скорой помощи или быть доступным посредством телемедицины.
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