Как правило, помощь на дому показана, когда пациенты нуждаются в мониторинге, подборе лекарств, перевязках и терапии при ограничении подвижности. Медицинская помощь на дому обычно используется:

После выписки из стационара («посткритический» уход), хотя госпитализация для пожилых людей не является обязательным условием

Дома медико-санитарной помощи могут также быть использованы для:

Пациентов с состояниями, которые требуют многодневной госпитализации каждый год (медицинский комплексный уход)

Медицински стабильных пациентов с выраженными функциональными нарушениями (долгосрочный уход)

Иногда для пациентов с острыми или хроническими заболеваниями

Иногда для умирающих пациентов (паллиативный уход)

Уход на дому все больше используется для того, чтобы удовлетворять спрос на долгосрочный уход. Медицинская помощь на дому, которая может значительно сократить необходимость пребывания в доме престарелых, обходится дешевле, чем уход в стационаре, если визиты помощника по уходу на дому и квалифицированного медицинского персонала запланированы надлежащим образом.

Медицинская помощь на дому оказывается учреждениями, которые варьируются по виду собственности, размеру, местоположению и услугам. Некоторые из них сертифицированы. Чтобы быть сертифицированным, агентство должно соответствовать государственным лицензионным требованиям и федеральным положениям для участия в программе Medicare. Такие организации предоставляют квалифицированный медсестринский уход под руководством соответствующих врачей. Медсестры предоставляют услуги по уходу под наблюдением врача, который консультируется с ними, когда необходимы изменения в оказании помощи.

Уход за больными на дому требует общения среди медицинских работников, чтобы убедиться в поддержании функций пациента и улучшении его состояния. Пациенты или опекуны должны незамедлительно сообщать об изменениях в состоянии пациента медсестрам или врачам для обеспечения надлежащего мониторинга.

Медицинский уход на дому может предоставлять медицинские и немедицинские услуги (см. таблицу Услуги, которые могут предоставляться в рамках медицинского ухода на дому).

Таблица

(См. также Обзор оказания помощи пожилым людям (Overview of Geriatric Care)).

Компенсация медицинской помощи на дому Немногие пациенты с серьезными хроническими расстройствами могут позволить себе постоянный уход на дому, хотя большинство из них предпочло бы остаться дома. Medicare покрывает некоторые услуги по уходу на дому для пациентов, которые не в состоянии выйти из дома, но у нее есть определенные требования, которые зависят от выбранной опции Medicare. Некоторые частные страховые компании покрывают некоторые услуги по медицинскому уходу на дому (например, услуги по выполнению процедур инфузионной терапии) для пациентов, которые в состоянии выйти из дома. Для того чтобы производилось покрытие услуг по медицинскому уходу за пациентами третьей стороной, врачи должны подтверждать то, что уход на дому является обязательным, для покрытий Медикеа – то, что пациенты соответствуют требованиям Медикеа по домашнему уходу. Medicare требует, чтобы агентства ставили пациентов в известность о том, какие услуги подлежат возмещению. Предоставляемые услуги по уходу на дому осуществляются на основе подробной оценки (Оценка набора информации [OASIS]), которая завершается регистрацией медсестры или врача, когда пациент зачисляется в Медикеа. Плательщики третьей стороны лимитируют персональные услуги для контроля расходов. Расходы учреждений здравоохранения непосредственно возмещают Medicare, Medicaid или частными страховщиками.