Комплексные программы по уходу за пожилыми людьми (PACE)

The Programs of All-Inclusive Care for the Elderly (PACE) is a program designed for older adults, most of whom are dually eligible for Medicare and Medicaid benefits, who meet criteria for nursing home admission but who wish to live at home as long as possible. Программа включает в себя междисциплинарную команду, состоящую из врачей, медсестер, физиотерапевтов и врачей по трудотерапии, социальных работников, диетологов и водителей. Услуги обычно предоставляются в дневном центре здоровья и доступны каждый день. Программа обеспечивает транспорт до центра. Тем не менее, некоторые услуги могут быть оказаны на дому.

РАСЕ включает в себя медицинскую и стоматологическую помощь, дневной уход за взрослыми, уход за здоровьем пациента и личный уход на дому, рецептурные лекарства, социальное обслуживание, реабилитацию, питание, консультирование по вопросам питания, содержание в больнице и долгосрочную помощь, когда это необходимо. Пакет услуг РАСЕ должен включать в себя все услуги, покрываемые Medicare и Medicaid, и другие услуги, которые определяются членами междисциплинарной команды необходимыми для ухода за участником РАСЕ. РАСЕ может требовать ежемесячную плату.

Для соответствования требованиям PACE необходимо следующее:

55 лет или старше

Проживание в зоне обслуживания организации PACE (в штате с утвержденными поставщиками услуг PACE)

Необходимость в сестринском уходе на дому (как аккредитовано в каждом штате)

Возможность жить безопасно в сообществе при содействии PACE

Программа PACE доступна только в определенных районах США (смотрите список участвующих штатов и доступных планов программы в PACE plan search). Она сочетает в себе средства от Medicare и Medicaid.

