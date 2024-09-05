skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Комплексные программы по уходу за пожилыми людьми (PACE)

Авторы:Debra Bakerjian, PhD, APRN, University of California Davis
Проверено/пересмотрено сент. 2024

The Programs of All-Inclusive Care for the Elderly (PACE) is a program designed for older adults, most of whom are dually eligible for Medicare and Medicaid benefits, who meet criteria for nursing home admission but who wish to live at home as long as possible. Программа включает в себя междисциплинарную команду, состоящую из врачей, медсестер, физиотерапевтов и врачей по трудотерапии, социальных работников, диетологов и водителей. Услуги обычно предоставляются в дневном центре здоровья и доступны каждый день. Программа обеспечивает транспорт до центра. Тем не менее, некоторые услуги могут быть оказаны на дому.

РАСЕ включает в себя медицинскую и стоматологическую помощь, дневной уход за взрослыми, уход за здоровьем пациента и личный уход на дому, рецептурные лекарства, социальное обслуживание, реабилитацию, питание, консультирование по вопросам питания, содержание в больнице и долгосрочную помощь, когда это необходимо. Пакет услуг РАСЕ должен включать в себя все услуги, покрываемые Medicare и Medicaid, и другие услуги, которые определяются членами междисциплинарной команды необходимыми для ухода за участником РАСЕ. РАСЕ может требовать ежемесячную плату.

Для соответствования требованиям PACE необходимо следующее:

  • 55 лет или старше

  • Проживание в зоне обслуживания организации PACE (в штате с утвержденными поставщиками услуг PACE)

  • Необходимость в сестринском уходе на дому (как аккредитовано в каждом штате)

  • Возможность жить безопасно в сообществе при содействии PACE

Программа PACE доступна только в определенных районах США (смотрите список участвующих штатов и доступных планов программы в PACE plan search). Она сочетает в себе средства от Medicare и Medicaid.

(См. также Обзор оказания помощи пожилым людям (Overview of Geriatric Care)).

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS
Загрузите приложение "Справочник MSD"! ANDROID iOS

Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

This icon serves as a link to download the eSSENTIAL Accessibility assistive technology app for individuals with physical disabilities. It is featured as part of our commitment to diversity and inclusion.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.