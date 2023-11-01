Падения у пожилых людей

Падение определяется как событие, которое происходит, когда человек случайно падает на землю или на другой более низкий уровень; иногда какая-то часть тела ударяется о предмет, который прерывает это падение. Как правило, случаи, вызванные острыми расстройствами (например, инсульт, приступ), или наличие подавляющих опасностей окружающей среды (например, поражение движущимся объектом) не считаются падением.

У лиц ≥ 65 лет падения являются основной причиной смерти от травм и седьмой по значимости причиной всех смертей (1).

В Соединенных Штатах каждый год около 14 миллионов (около 28%) взрослых ≥ 65 лет сообщают о падениях, что составляет в общей сложности около 36 миллионов падений каждый год, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ [2]). Не все падения приводят к травме, но около 37% упавших сообщают о травме, которая требует медицинского лечения или которая ограничивает их активность в течение по крайней мере одного дня, что приводит к приблизительно 8 миллионам травм от падения в год (3).

Падения угрожают самостоятельности пожилых людей и вызывают ряд индивидуальных и социально-экономических последствий. Однако врачи часто не подозревают о фактах падения у пациентов, которые не упоминают о травмах, т.к. обычный сбор анамнеза и физическое обследование, как правило, не включают в себя специфической оценки падения. Многие люди старшего возраста неохотно сообщают о падении, потому что они объясняют падения результатом старения или по причине страха впоследствии получить ограничения в своей деятельности или попасть в учреждения закрытого типа. Сообщать врачу о падении необходимо для предотвращения будущих падений. Когда о падении не сообщается и профилактические меры не предпринимаются, пациенты подвергаются риску повторного падения, тем самым накладывая значительное бремя на систему здравоохранения. Это бремя, как ожидается, будет увеличиваться с учетом прогнозируемого роста стареющего населения.

Справочные материалы 1. Burns E, Kakara R: Deaths from falls among persons aged ≥ 65 years — United States, 2007–2016. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 67 (18):509–514, 2018. doi: 10.15585/mmwr.mm6718a1 2. CDC : Older Adult Falls Data. По состоянию на 18.1023 г. 3. Moreland B, Kakara R, Henry A: Trends in nonfatal falls and fall-related injuries among adults aged ≥ 65 years — United States, 2012–2018. MMWR Morb Mortal Wkly 69 (27):875–881, 2020.doi: 10.15585/mmwr.mm6927a5

Этиология падений Самым верным предвестником падения является предыдущее падение. Однако, падения у пожилых людей редко имеют одну причину или фактор риска. Падение обычно бывает многофакторным, вызванным сложным взаимодействием следующих факторов: Внутренних факторов (возрастное снижение функций, заболевания, побочные эффекты применения лекарственных препаратов)

Внешних факторов (опасности со стороны окружающей среды)

Ситуационных факторов (связанных со специфической деятельностью или обстоятельствами, при которых производится такая деятельность, например, при спешке в ванную комнату ночью) Внутренние факторы Возрастные изменения могут нарушать системы, участвующие в поддержании баланса и стабильности (например, положение стоя, ходьба пешком или положение сидя), и повышать риск падений. Наблюдается снижение остроты зрения, контрастной чувствительности, глубины восприятия и адаптации в темноте. Потеря или нарушения чувствительности и мозжечковая дисфункция могут снизить постуральные рефлексы и нарушить равновесие. Изменения в активации мышц, структуре и способности генерировать достаточную мышечную силу и скорость могут нарушать способность сохранять или восстанавливать баланс в ответ на возмущения (например, наступив на неровную поверхность, наткнувшись на что-либо). На самом деле, мышечная слабость любого типа является основным показателем падений. Поскольку когнитивные нарушения увеличиваются с возрастом, увеличивается и риск падений, отчасти потому, что пожилые люди с когнитивными нарушениями могут не помнить о мерах безопасности, которые уменьшают риск падений. Хронические и острые заболевания (см. таблицу Некоторые расстройства, повышающие риск падения) и применение лекарств (см. таблицу Некоторые лекарственные препараты, повышающие риск падения) являются основными факторами риска падений. Риск падения увеличивается от количества принимаемых препаратов. Некоторые классы препаратов увеличивают риск, но повышение как риска падений, так и травм, связанных с падениями, чаще всего регистрируется при приеме психотропных препаратов. Риск травматического падения, приводящего к перелому, увеличивается вследствие Остеопороза и возрастных изменений качества костной ткани, что увеличивает хрупкость костей

Потери мышечной массы (саркопения), что снижает защитные реакции на резкое изменение положения тела Внешние факторы Экологические факторы сами по себе также могут повышать риск падений или, что более важно, при их взаимодействии с внутренними факторами. Риск является наибольшим, когда среда обитания требует большего постурального контроля и мобильности (например, при передвижении по скользкой поверхности) и нахождение в незнакомой среде (например, при переезде в новый дом). Ситуационные факторы Определенная деятельность или решения могут увеличить риск падений и травм, связанных с падениями. Примеры: Ходьба во время разговора

Рассеянность из-за многозадачности, что из-за чего можно не заметить внешнее препятствие (например, бордюр или ступеньку)

Спешка в ванную (особенно ночью, когда человек не до конца проснулся или при плохом освещении)

Поспешность при ответе на телефонный звонок Многие из этих опасных ситуаций, которые приводят к падению, может усугубить деменция. Нарушение когнитивных функций, способности к суждениям и осознанию опасности может привести к тому, что пожилые люди будут отвлекаться, спешить и не замечать опасностей в окружающей среде, что значительно увеличивает риск падения. Осложнения Падения, в частности, многократные падения, увеличивают риск травмы, госпитализации и смертности у немощных пожилых людей, имеющих сопутствующие заболевания (например, остеопороз) и снижения жизненных показателей в повседневной жизни (например, недержания мочи). Отсроченные осложнения могут включать снижение двигательной функции, боязнь падений и институционализацию. Каждый год среди пожилых людей регистрируется приблизительно 36 миллионов падений, что приводит к более чем 32 000 смертей, а отделения неотложной помощи каждый год лечат приблизительно 3 миллиона пожилых людей от травм, связанных с падениями. Большинство падений не причиняют серьезного вреда, но около 20% вызывают серьезные травмы, такие как переломы или травмы головы. Каждый год по меньшей мере 300 000 пожилых людей госпитализируют с переломами бедра, которые возникают в результате падения в > 95% случаев. Женщины, как правило, падают чаще, чем мужчины, при этом около 75% всех переломов бедра происходят у женщин (1). Около половины пожилых людей, которые склонны к падениям, не могут встать без посторонней помощи (2). Нахождение на полу > 2 часов после падения увеличивает риск обезвоживания, возникновения пролежней, рабдомиолиза, гипотермии и пневмонии. Активность и качество жизни после падения могут резко ухудшиться; до 60% пожилых людей не восстанавливают прежний уровень своей физической активности (3). После падения пожилые люди могут бояться упасть снова, поэтому подвижность иногда снижается из-за потери уверенности. Из-за этого страха некоторые люди могут даже избегать определенных видов деятельности (например, хождение по магазинам, уборка). Снижение активности может увеличить совокупность закостенения и слабости, дальнейшее снижение мобильности. Таблица Некоторые расстройства, увеличивающие риск падений Таблица Таблица Некоторые лекарственные препараты, способствующие возникновению риска падений Таблица Справочные материалы по этиологии 1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Keep on Your Feet—Preventing Older Adult Falls. По состоянию на 18.1023 г. 2. Gurley RJ, Lum N, Sande M, et al: Persons found in their homes helpless or dead. N Engl J Med 334 (26), 1710–1716, 1996, doi.org/10.1056/nejm199606273342606 3. Haslam-Larmer L, Donnelly C, Auais M, et al: Early mobility after fragility hip fracture: a mixed methods embedded case study. BMC Geriatr 21 (1):181, 2021. doi: 10.1186/s12877-021-02083-3

Обследование при падениях Клиническая оценка

Тестирование производительности

Иногда лабораторные исследования После лечения сильных травм оценка должна быть направлена на выявление факторов риска и соответствующих вмешательств таким образом, чтобы снизить риск дальнейших падений и получения травм, связанных с ними (1). Некоторые падения распознаются сразу же, т.к. очевидна травма, полученная при падении, или возникают опасения относительно полученного возможного повреждения. Однако поскольку взрослые старшего возраста часто не сообщают о падениях или других проблемах с двигательной активностью, их следует спрашивать о падениях или проблемах с передвижением при каждом посещении. Врач должен также опросить пациента о предыдущих падениях, а также о состояниях, принимаемых лекарственных препаратах и ситуационных факторах, которые увеличивают риск падений. Пациенты, рассказавшие об одном падении, должны быть обследованы на сохранение равновесия или нарушение походки с помощью основного теста «Поднимись и иди» (2) Для проведения тестирования пациентов наблюдают, когда они поднимаются со стандартного кресла, проходят 3 м (10 футов) по прямой линии, разворачиваются, возвращаются к креслу и садятся в него. Наблюдение может определить слабость нижних конечностей, дисбаланс в положении стоя или сидя, неуверенную походку. Иногда тест проводится с хронометрированием. Время, превышающее 12 секунд, указывает на значительно повышенный риск падений. В более полную оценку факторов риска падений пациентов включают тех, которые: Испытывают трудности при прохождении теста «Поднимись и иди»

Сообщают о множественных падениях

Оцениваются после недавнего падения (после получения сильной травмы, выявленной и подвергшейся лечению) Сбор анамнеза и физикальное обследование Когда существует необходимость проведения более полной оценки факторов риска падения, акцент делается на выявлении внутренних, внешних и ситуационных факторов, которые могут быть уменьшены путем вмешательств, нацеленных на них. Однако полностью исключить риск будущих падений может быть невозможным. Пациентам задают прямые вопросы о самом последнем падении или падениях, а затем более конкретные вопросы о том, когда и где произошло падение, и о том, что они делали в это время. Свидетелям происшествия задают те же вопросы. Пациентов необходимо опросить, имели ли они предшествующие или связанные с падениями симптомы (например, учащенное сердцебиение, одышка, боль в груди, вертиго, головокружение) и терял ли пациент сознание. Пациентов также следует опросить, могли ли быть задействованы какие-либо очевидные внешние или ситуационные факторы. В анамнез должны включаться вопросы о прошлых и настоящих медицинских проблемах, использовании рецептурных и безрецептурных лекарств, употреблении алкоголя или психоактивных препаратов. Пациентов следует спросить, смогли ли они подняться без посторонней помощи после падения и были ли у них какие-либо травмы; цель – снизить риск осложнений, связанных с будущими падениями. Медицинский осмотр должен быть достаточно всеобъемлющим, для того чтобы исключить очевидные внутренние причины падений. Если падение произошло недавно, должна быть замерена температура пациента для определения, не являлась ли повышенная температура фактором риска падения. Должны быть оценены пульс и сердечный ритм с целью определения очевидной брадикардии, тахикардии покоя или аритмии. Для исключения ортостатической гипотензии артериальное давление пациентов должно быть измерено в положении лежа и после нахождения пациентов в положении стоя в течение 1-3 минут. Аускультация позволяет обнаружить многие виды нарушений функции сердечных клапанов. Острота зрения должна быть оценена у пациентов, носящих коррегирующие линзы, при их привычном присутствии, если это необходимо. Нарушения остроты зрения должны требовать более подробную их визуальную проверку у окулиста или офтальмолога. Шея, позвоночник и конечности (особенно ноги и стопы) должны оцениваться на наличие слабости, деформаций, боли и ограничения в диапазоне движения. Для скрининга когнитивных нарушений неврологическое обследование стоит начинать с оценки психического статуса. Неврологическое обследование также включает в себя проверку двигательной функции (включая силу, тонус и диапазон движений мышц), чувствительности (включая проприоцепцию), координации (включая мозжечковую функцию), стационарного равновесия и походки. При помощи теста Ромберга (при проведении которого пациенты стоят в положении "ноги вместе, глаза открыты-закрыты") оцениваются основной постуральный контроль и проприоцептивная и вестибулярная системы. Тесты для определения функции высокоуровневого равновесия включают наблюдение за пациентом в позиции стоя на одной ноге и тандемную походку. Если пациенты могут стоять на одной ноге в течение 10 секунд с открытыми глазами и тандемной походкой проходят 3 метра (10 футов), какой-либо дефицит внутреннего постурального контроля скорее всего будет минимальным. Врачи должны оценить позиционную вестибулярную функцию (например, тест Дикса–Холпайка–Сайдбара—см. Нистагм). Тесты производительности Оценка движений, ориентированная на производительность, или проведение теста на время «Поднимись и иди» могут выявить проблемы с нарушением равновесия и устойчивости при ходьбе и других видах движений и указывать на повышенный риск падений. Эти тесты особенно полезны, если больной испытывает затруднения при выполнении теста "Поднимись и иди". Тест оценки результативности двигательной активности включает количественную оценку различных аспектов равновесия и походки и занимает от 10 до 15 минут. Низкие показатели, как правило, означают повышенный риск падений (см. таблицу Производительно-ориентированная оценка мобильности) Лабораторные методы Не существует стандартной диагностической лабораторной оценки для точного определения причины падения. Исключить различные причины помогает тестирование, которое должно базироваться на анамнезе и результатах обследований. Обследования включают: Клинический общий анализ крови (ОАК) для выявления анемии или лейкоцитоза

Измерение уровня глюкозы в крови для выявления гипогликемии или гипергликемии

Измерение уровня электролитов для выявления обезвоживания Исследования, такие как электрокардиография (ЭКГ), амбулаторный мониторинг сердечной деятельности и эхокардиография, рекомендуются только в случае подозрения на нарушение функций работы сердца. Массаж каротидного синуса, осуществляемый под контролем (внутривенно доступ и мониторинг сердечной деятельности), был предложен для определения повышенной чувствительности сонной артерии и в конечном счете, может инициировать лечение при помощи кардиостимулятора. Рентгенография позвоночника, компьютерная томография (КТ) черепа или магнитно-резонансная томография (МРТ) показаны только тогда, когда анамнез и физическое обследование определяют новые неврологические нарушения. Справочные материалы по обследованиям 1. U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF): Final Recommendation Statement: Falls Prevention in Community-Dwelling Older Adults: Interventions. По состоянию на 18.1023 г. 2. Podsiadlo D, Richardson S: The timed "Up & Go": A test of basic functional mobility for frail elderly persons. J Am Geriatr Soc 39 (2), 142–148, 1991. https://doi.org/10.1111/j.1532-5415.1991.tb01616.x

Основные положения Каждый год в США примерно каждый четвертый взрослый в возрасте ≥ 65 лет сообщает о падении каждый год, в общей сложности около 14 миллионов падений.

Не все падения приводят к травме, но около 37% упавших взрослых сообщают о травме, требующей лечения или ограничения активности по крайней мере в течение одного дня.

Причины являются многофакторными и включают возрастное функциональное снижение (например, снижение зрения, замедленное время реакции, мышечная слабость), хронические заболевания, которые нарушают равновесие и подвижность (например, болезнь Паркинсона, артрит, деменция), побочные эффекты лекарственных препаратов и опасности из окружающей среды.

Чтобы определить необходимость более полной оценки внутренних, внешних и ситуационных факторов, используйте проверенные инструменты, такие как тест для оценки подвижности (TUG-тест).

По мере возможности, оптимизируйте лечение сопутствующих и причинных расстройств, измените или прекратите назначение лекарственных средств, являющихся причиной падений, и откорректируйте факторы риска окружающей обстановки.

Подчеркните необходимость устранения опасностей из окружающей среды, которые обычно увеличивают риск падения (например, коврики, неадекватное освещение, отсутствие поручней, неустойчивая мебель, загромождения).

У пациентов, которые упали более одного раза или имеют нарушения на начальном этапе ходьбы или нарушение равновесия, следует использовать многофакторные вмешательства; они включают в себя направление на физиотерапию и программы физических упражнений, которые являются наиболее эффективными при индивидуальном подходе и продолжаются в течение ≥ 3 месяцев.

Чтобы уменьшить риск падения, заболевания высокого риска, такие как болезнь Паркинсона, часто требуют целенаправленного лечения (например, физиотерапия, вспомогательные устройства).

Научите пациентов технике вставания после падения, особенно когда они находятся в одиночестве, и проинформируйте о важности наличия телефона или устройства экстренного оповещения, доступного с пола.