Фармакокинетика у пожилых пациентов

С возрастом печеночный метаболизм, осуществляемый через цитохром Р-450, для многих препаратов ослабевает. Для препаратов со сниженным печеночным метаболизмом клиренс (см. таблицу Влияние механизмов старения на метаболизм и элиминацию некоторых препаратов [Effect of Aging on Metabolism and Elimination of Some Drugs]), как правило, снижается на 30–40%. Теоретически поддерживающие дозы препарата следует уменьшить именно на этот процент; однако учитывая, что скорость метаболизма лекарственных препаратов у конкретного человека весьма различается, коррекции дозировки должны быть индивидуализированы.

Клиренс препаратов, метаболизируемых реакциями I фазы (окисление, восстановление, гидролиз — см. таблицу Общие вещества, взаимодействующие с ферментами цитохрома Р-450 [Common Substances That Interact With Cytochrome P-450 Enzymes]), у пожилых пациентов с большей вероятностью увеличится. Как правило, возраст слабо влияет на клиренс лекарственных препаратов, метаболизм которых осуществляется путем конъюгации и путем конъюгации с глюкуроновой кислотой (реакции II фазы).

Метаболизм при первом прохождении (метаболизм, как правило в печени, происходит до поступления препарата в систему кровообращения) также изменяется при старении, уменьшаясь в возрасте после 40 лет примерно на 1% в год. Таким образом, при приеме пероральным способом данной дозы у пожилых пациентов концентрации лекарственного препарата в крови могут оказаться более высокими. Важными примерами препаратов с более высоким риском токсических эффектов из-за возрастного снижения метаболизма первого прохождения являются нитраты, пропранолол, фенобарбитал и нифедипин.

Другие факторы также могут влиять на печеночный метаболизм принимаемых лекарств, включая курение, снижение печеночного кровотока у пациентов с сердечной недостаточностью, а также прием лекарств, стимулирующих или ингибирующих метаболические ферменты цитохрома Р-450.