Обзор о водителях пожилого возраста (Overview of the Older Driver)

Для многих пожилых людей вождение автомобиля является предпочтительным вариантом по отношению к общественному транспорту. Медицинские нарушения, которые ухудшают способность к вождению у субъектов пожилого возраста, могут иметь 2 серьезных неблагоприятных последствия:

Травмы или смерть водителя, пассажиров или пешеходов в результате автомобильной аварии (ДТП)

Прекращение вождения

Безопасное вождение требует интеграции сложных визуальных, моторных и когнитивных процессов, в то время как у водителей пожилого возраста с медицинскими нарушениями может присутствовать слабый или средний дефицит 1 или более таких процессов. Многие пожилые водители успешно модифицируют свой быт и компенсируют этот дефицит, воздерживаясь от поездок в час пик, проезжая меньше миль за год, ограничивая поездки на короткие расстояния, избегая вождения в сумерках, ночью или в сложных погодных условиях. Кроме того, пожилые водители, как правило, более осторожны, ездят с меньшей скоростью и не так сильно рискуют. Их также реже привлекают к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Однако некоторые пожилые люди, поскольку они отрицают или не понимают своих ограничений (например, ухудшение критического мышления) (1) или имеют сильное желание сохранить независимость, продолжают водить машину, несмотря на значительное ухудшение навыков, необходимых для безопасного вождения.

Большинство ДТП с участием пожилых водителей происходит в дневное время и в будние дни. Эти ДТП зачастую возникают по причине отказа уступить дорогу или по причине игнорирования знака «стоп» или красного сигнала светофора, или несоблюдение надлежащей полосы движения; обычно ДТП происходят в более сложных дорожных ситуациях, например, те, которые включают проезд перекрестков, повороты налево или въезд в поток движущихся машин. В ДТП с участием водителей в возрасте часто вовлекаются несколько транспортных средств, и чаще всего они заканчиваются серьезными травмами и смертельными исходами по сравнению с ДТП с участием молодых водителей.

В отличие от молодых водителей, прием алкоголя, отправка sms-сообщений, использование мобильного телефона и превышение скорости редко играют важную роль в ДТП с участием пожилых водителей; однако эта ситуация может измениться для будущих возрастных когорт. Отвлечение внимания в автомобиле может стать более частым, поскольку все более распространенными становятся различные бортовые технологии (например, устройства GPS).

При ДТП, пожилые люди более уязвимы к травмам. Причины этой уязвимости не изучались достаточно хорошо, но могут включать следующее:

Пожилые водители имеют меньшую способность противостоять травме.

У водителей старшего возраста часто наблюдается больше сопутствующих заболеваний (например, остеопороз, заболевания сердца), которые связаны с худшими исходами во всех возрастных группах (2).

Для многих ДТП характерен боковой удар со стороны водителя (например, на перекрестках), что делает водителя старшего возраста более уязвимым и повышает вероятность получения травм.

Пожилые водители могут управлять менее ударопрочным транспортным средством.

Статистика по водителям пожилого возраста По данным Федерального управления автомобильных дорог Министерства транспорта США, в 2021 году в Соединенных Штатах насчитывалось около 32 000 000 водителей в возрасте 70 лет и старше, имеющих водительские права (3). Люди старшей возрастной группы дольше сохраняют свои водительские права; доля людей в возрасте 65 лет и старше, имеющих лицензию на вождение, увеличилась с 78% в 1997 году до 89% в 2021 году (4). Водители в среднем проезжают много миль в год, хотя водители старшей возрастной группы по-прежнему проезжают меньше миль, чем водители средней возрастной группы (5). В 2021 году в США в ДТП погибло 5863 человека в возрасте 65 лет и старше, из которых 598 — в результате аварий с участием мотоциклов (6). Показатели смертельных аварий на 100 000 лицензированных водителей увеличиваются с возрастом, начиная примерно с 75 лет, при этом смертность среди мужчин почти в два раза выше, чем среди женщин (7).

Оценка состояния здоровья водителей пожилого возраста Если во время планового медицинского осмотра у водителя выявляются проблемы со здоровьем, серьезное заболевание или манифестация патологии, когда пациенты обращаются за советом, а члены семьи выражают обеспокоенность или правоохранительные органы фиксируют небезопасное поведение водителя на дороге, то медицинские работники вовлекаются в процесс принятия решений о вождении. Роль лечащих врачей состоит в проведении тщательной функциональной и медицинской оценки, связанной с безопасностью движения. Рекомендации по принятию национальных директив в отношении вождения и деменции включают 7 замечаний и рекомендаций, основанных на фактических данных (8): Опасения попечителей следует рассматривать всерьез.

Диагностика деменции сама по себе не является достаточной причиной для того, чтобы отнять водительские права.

Люди, находящиеся в умеренной стадии деменции, вряд ли могут быть безопасными водителями.

Лица, страдающие деменцией с прогрессирующей потерей 2 или более видов инструментальной деятельности в повседневной жизни (IADL) вследствие снижения познавательной активности (но без потери основных навыков в повседневной жизнедеятельности), подвержены повышенному риску ухудшения навыков вождения.

Люди с дефицитом по шкале инструментальной активности в повседневной жизни (IADL) по причине сниженных когнитивных функций должны проходить официальную экспертизу и постоянный мониторинг навыков вождения, если они хотят продолжать водить машину.

Нарушения при когнитивных скринингах могут указывать на водителя группы риска, который нуждается в дальнейшей оценке; однако, ни один амбулаторный тест или набор тестов, включая глобальные скрининги когнитивного статуса (например, Краткая шкала оценки психического статуса [MMSE], Монреальская шкала оценки когнитивных функций [MoCA]), не обладают достаточной чувствительностью или специфичностью для использования в качестве единственного фактора, определяющего способность к вождению во всех случаях.

Лица с деменцией, которые признаны пригодными для продолжения управления автомобилем, должны проходить повторное обследование каждые 6-12 месяцев (или чаще, если есть показания). Должна быть просмотрена вся история вождения; особенности привычек вождения и последние нарушения, ДТП, опасные ситуации или способность утрачивать ориентацию могут указывать на общие или специфические нарушения. Поскольку водители старшего возраста с когнитивными нарушениями могут не все понимать, при этой оценке должен присутствовать кто-нибудь в качестве доверенного лица водителя. Было установлено, что опекунские отчеты (особенно по совершеннолетним детям) являются полезными показателями эффективности вождения, особенно у пожилых водителей с деменцией (9, 10). Предупреждающие признаки небезопасного вождения, указанные Ассоциацией по борьбе с болезнью Альцгеймера, включают в себя следующее (11): Забывание, как добраться до знакомого места назначения

Несоблюдение указаний дорожных знаков

Медленное или неверное принятие решений во время вождения

Вождение с ненадлежащей скоростью

Проявление гнева или спутанности сознания во время вождения

Удары о бордюры

Неправильный контроль полосы движения

Ошибки, допускаемые при проезде перекрестков

Перепутывание педалей газа и тормоза

Возвращение с маршрута позже обычного

Забывание места назначения при езде Некоторые нарушения могут обязывать специалистов в Соединенных Штатах направлять пациента в Департамент транспортных средств штата для проведения дополнительных обследований или введения ограничений на вождение. В обзоре действующих государственных законов о продлении лицензий выявляются различные циклы возобновления и требования к тестированию (см. также license renewal procedures by state Страхового института дорожной безопасности/Института статистики дорожных потерь).

Основные положения Изменения физической, двигательной, сенсорной и когнитивной функций, обусловленные возрастом и заболеваниями, могут ухудшать водительские способности и объяснить несколько повышенную частоту дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на проеденную милю у водителей пожилого возраста.

Многие пожилые водители самостоятельно регулируют свои поступки.

Люди пожилого возраста более восприимчивы к травмам и смертельным исходам при ДТП, чем другие возрастные группы.

Водителей группы риска, нуждающихся в дальнейшей оценке, могут идентифицировать интерактивные и когнитивные тесты, но они не являются ни достаточно чувствительными, ни специфичными, чтобы быть единственным фактором, определяющим способность к вождению.

Лица с деменцией, которые признаны пригодными для продолжения управления автомобилем, должны проходить повторное обследование каждые 6-12 месяцев (или чаще, если есть показания).