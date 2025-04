Вмешательства, применяемые к пожилым водителям

AARP: We Need to Talk : ресурс для членов семьи и опекунов пожилых водителей, рассматривающий подходы к рассмотрению с такой категорией водителей вопроса об ограничении или прекращении вождения

The Hartford: At the Crossroads: Family Conversations About Alzheimer’s Disease, Dementia & Driving: ресурс для пожилых людей, членов семьи и опекунов о том, как и когда помочь пожилому водителю прекратить вождение