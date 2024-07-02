Вмешательства, применяемые к пожилым водителям

Если пожилые водители отрицают или не знают о своих ограничениях, либо же расстройства не поддаются лечению, практикующим врачам может понадобиться проявить проактивность. В таких ситуациях врачи должны обсудить вопросы, относящиеся к безопасности движения, потенциальному прекращению вождения, транспортным потребностям пациента и альтернативным транспортным средствам для пациента и членов его семьи.

Врач должен взвесить все преимущества безопасности как для пациента, так и для пешеходов и других водителей, учитывая, что при запрещении вождения у пациента неизбежными становятся социальная изоляция, ухудшение функционального состояния, качества жизни и клиническая депрессия. Для некоторых пациентов (например, с умеренной или тяжелой деменцией) польза запрета на вождение явно превышает издержки.

Следует обсудить альтернативные варианты транспортировки; они варьируются от сообщества к сообществу, но национальные ресурсы, такие как Национальный транспортный центр для пожилых людей и инвалидов [National Aging and Disability Transportation Center], руководство Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера по деменции и вождению [Dementia and Driving], и Eldercare Locator предоставляют обновленную информацию о вариантах.

Члены семьи могут найти в Интернете информацию о беседах с пожилыми водителями о прекращении или ограничении вождения. См., например, At the Crossroads: Family Conversations About Alzheimer’s Disease, Dementia & Driving издательства Hartford, изданную Американской ассоциацией пенсионеров (AARP) We Need to Talk и Having the conversation, изданную Ассоциацией по борьбе с болезнью Альцгеймера.

Более новые варианты передвижения, такие как услуги интернет такси по требованию, могут быть вариантом для пожилого водителя, который больше не может безопасно ездить. Тем не менее, важно оценить способность пожилого водителя самостоятельно использовать даже эти услуги. Часто тот же функциональный дефицит, который ограничивает безопасное вождение, также ограничивает возможность самостоятельного планирования и использования альтернативных видов передвижения. Иногда возить пожилого человека должны члены семьи и/или друзья; по возможности полезно составить структурированный график, в котором будут задействованы ряд друзей и члены семьи. Предоставление возможностей передвижения позволяет пожилым людям оставаться активными и вовлеченным в общественные дела и избегать изоляции, отсутствия активности и депрессии.

Потеря водительских прав может провоцировать развитие депрессии и может оказаться относительно пагубной в вопросе поддержания независимости. Если не может быть организовано альтернативное передвижение и способность поддерживать повседневную деятельность, это негативно влияет на субъекта; утрата водительских прав иногда стимулирует необходимость воссоединиться с членом семьи или переехать в пансионат или общежитие для проживания престарелых людей.