Вмешательства, применяемые к пожилым водителям

Если пожилые водители со значительными функциональными нарушениями решают ограничить или прекратить вождение, роль медицинских специалистов в основном поддерживающая. Если медицинская оценка выявляет потенциально изменяемые отклонения и пожилые водители признают эти отклонения, но по-прежнему желают продолжать вождение, лечащие врачи могут предложить помощь в коррекции отклонений или нарушений.
Помимо лечения заболеваний, снижающих способность к вождению, большинство практических врачей не готовы разработать или осуществить программу реабилитации для восстановления способности вождения; часто бывает полезным обращение к специалисту. Если дефицит и нарушения не могут быть исправлены настолько, чтобы обеспечить безопасное вождение, врачам может потребоваться проявить инициативу в отношении запрета на вождение.
(См. также Обзор о водителях пожилого возраста (Overview of the Older Driver)).
Реабилитационные программы по вождению
Хотя некоторые водители пожилого возраста могут воспользоваться курсами повышения квалификации водителя (например, по Программе безопасности вождения Американской ассоциации пожилых людей [American Association of Retired Persons [AARP] Driver Safety]), большинству из них следует обратиться к врачам по профессиональным заболеваниям, которые специализируются на реабилитации вождения (так называемые специалисты по реабилитации вождения). Специалистов по реабилитации вождения можно найти, связавшись с местными органами реабилитации, в Ассоциации специалистов по реабилитации водителей (Association for Driver Rehabilitation Specialists) или в Американской ассоциации трудотерапии (American Occupational Therapy Association).
Эрготерапевты, которые занимаются реабилитацией навыков вождения, как правило, проводят комплексные оценки вождения, которые включают клинические тесты на зрение, двигательные и когнитивные способности, а также оценку дорожного теста. При оценке дорожного теста, специалист ездит в автомобиле вместе с пожилым водителем, чтобы оценить его фактические навыки вождения в различных дорожных условиях. Тестовый автомобиль должен быть оснащен приспособлениями, позволяющими специалисту поддерживать безопасное управление (например, наличие тормоза со стороны пассажира). По завершении всесторонней оценки вождения специалист дает рекомендации в отношении способности человека к вождению. Эти специалисты также могут оказать помощь:
Рекомендация индивидуального плана реабилитации подвижности, сознания и восприятия в повседневной жизни водителя
В обеспечении адаптивного оборудования для вождения и обучение его использованию (например, ручка на рулевое колесо для помощи рулевому управлению одной рукой, или более сложные устройства, такие как ручное управление)
При оценке ответной реакции на план реабилитации и обеспечении обратной связи с водителями, а также их привлеченными родственниками и лечащим врачом на предмет того, являются ли способности к вождению адекватными для продолжения вождения, или же показаны ограничения вождения
Предоставление консультаций по мобильности или совет по использованию альтернативных видов транспорта
Однако, в большинстве штатов стоимость оценки по реабилитации вождения не покрывается страховкой (Medicare или частными страховыми компаниями) и компенсируется личными средствами. Если специалист по реабилитации навыков вождения находится за пределами района проживания, или цена его услуг слишком высокая, можно рассмотреть варианты направления к местному специалисту по трудотерапии, который специализируется на заболеваниях людей пожилого возраста, а также направления в государственный отдел лицензирования водителей для полного повторного исследования зрения и письменного и практического экзамена.
Прекращение вождения
Если пожилые водители отрицают или не знают о своих ограничениях, либо же расстройства не поддаются лечению, практикующим врачам может понадобиться проявить проактивность. В таких ситуациях врачи должны обсудить вопросы, относящиеся к безопасности движения, потенциальному прекращению вождения, транспортным потребностям пациента и альтернативным транспортным средствам для пациента и членов его семьи.
Врач должен взвесить все преимущества безопасности как для пациента, так и для пешеходов и других водителей, учитывая, что при запрещении вождения у пациента неизбежными становятся социальная изоляция, ухудшение функционального состояния, качества жизни и клиническая депрессия. Для некоторых пациентов (например, с умеренной или тяжелой деменцией) польза запрета на вождение явно превышает издержки.
Следует обсудить альтернативные варианты транспортировки; они варьируются от сообщества к сообществу, но национальные ресурсы, такие как Национальный транспортный центр для пожилых людей и инвалидов [National Aging and Disability Transportation Center], руководство Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера по деменции и вождению [Dementia and Driving], и Eldercare Locator предоставляют обновленную информацию о вариантах.
Члены семьи могут найти в Интернете информацию о беседах с пожилыми водителями о прекращении или ограничении вождения. См., например, At the Crossroads: Family Conversations About Alzheimer’s Disease, Dementia & Driving издательства Hartford, изданную Американской ассоциацией пенсионеров (AARP) We Need to Talk и Having the conversation, изданную Ассоциацией по борьбе с болезнью Альцгеймера.
Более новые варианты передвижения, такие как услуги интернет такси по требованию, могут быть вариантом для пожилого водителя, который больше не может безопасно ездить. Тем не менее, важно оценить способность пожилого водителя самостоятельно использовать даже эти услуги. Часто тот же функциональный дефицит, который ограничивает безопасное вождение, также ограничивает возможность самостоятельного планирования и использования альтернативных видов передвижения. Иногда возить пожилого человека должны члены семьи и/или друзья; по возможности полезно составить структурированный график, в котором будут задействованы ряд друзей и члены семьи. Предоставление возможностей передвижения позволяет пожилым людям оставаться активными и вовлеченным в общественные дела и избегать изоляции, отсутствия активности и депрессии.
Потеря водительских прав может провоцировать развитие депрессии и может оказаться относительно пагубной в вопросе поддержания независимости. Если не может быть организовано альтернативное передвижение и способность поддерживать повседневную деятельность, это негативно влияет на субъекта; утрата водительских прав иногда стимулирует необходимость воссоединиться с членом семьи или переехать в пансионат или общежитие для проживания престарелых людей.
Отчетность
Если функциональные ограничения водителя или его медицинское состояние кажутся обоснованными для прекращения вождения, медицинские работники должны следовать требованиям отчетности своего государственного Департамента автомобильного транспорта. Законы отчетности в различных штатах варьируются. Большинство штатов имеют добровольные формы отчетности, но некоторые штаты имеют обязательные (1). В большинстве штатов законы защищают анонимность или предоставляют иммунитет медицинским работникам. Может быть уместна юридическая консультация, если соответствующее ведомство или учреждение разрабатывают политику и процедуру отчетности.
Перед составлением отчета медицинские работники должны обсудить рекомендации по прекращению вождения непосредственно с пожилым водителем и его семьей, а не просто подавать отчет. Они должны приложить все усилия, чтобы разъяснить водителям необходимость соблюдения ограничений на вождение. Такое обсуждение должно включать в себя объяснение того, почему ограничения для водителя делают вождение небезопасным для него самого и других водителей, и почему об этом необходимо сообщать.
В некоторых ситуациях работники здравоохранения должны сообщать государственным органам о функциональных ограничениях или состоянии здоровья вопреки желанию своих пациентов; это действие часто оказывает негативное влияние на их отношения с пациентом. При том, что медицинская информация является юридически открытой, если практический врач не уведомил соответствующие органы о представляющей угрозу общественной безопасности манере вождения пациента, он может нести юридическую ответственность за последующие травмы.
В Соединенных Штатах агентством, уполномоченным приостанавливать или отзывать лицензию и проводить свою собственную оценку и осмотр, является Департамент транспортных средств; врачи и другие медицинские работники не имеют таких полномочий. Медицинским работникам стоит разъяснить это пожилому водителю и его семье. Законы, регулирующие получение и продление водительских прав пожилыми водителями, также различаются в разных странах.
Справочные материалы
1. Tran EM, Lee JE. Reporting Requirements, Confidentiality, and Legal Immunity for Physicians Who Report Medically Impaired Drivers. JAMA Netw Open. 2024;7(1):e2350495. Published 2024 Jan 2. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.50495
Дополнительная информация
Ниже следуют англоязычные ресурсы, которые могут быть информативными. Обратите внимание, что The manual не несет ответственности за содержание этих ресурсов.
Ресурсы для клиницистов
American Occupational Therapy Association: Find a Driving Rehabilitation Provider
American Geriatrics Society: Clinician’s Guide to Assessing and Counseling Older Drivers, 4th Edition
Ресурсы для пациентов и оказывающих уход близких
American Association of Retired Persons (AARP): Driver Safety Program: ресурс, предоставляющий информацию об оценках навыков вождения и курсах повышения квалификации навыков вождения
AARP: We Need to Talk: ресурс для членов семьи и опекунов пожилых водителей, рассматривающий подходы к рассмотрению с такой категорией водителей вопроса об ограничении или прекращении вождения
American Occupational Therapy Association: Find a Driving Rehabilitation Provider
National Aging and Disability Transportation Center: ресурс, предоставляющий варианты транспортировки людям, которые больше не водят
Eldercare Locator: ресурс, предоставляющий услуги пожилым людям и их семьям
The Hartford: At the Crossroads: Family Conversations About Alzheimer’s Disease, Dementia & Driving: ресурс для пожилых людей, членов семьи и опекунов о том, как и когда помочь пожилому водителю прекратить вождение
Американская автомобильная ассоциация (ААА): Безопасность и мобильность водителей старшего возраста: ресурс, предоставляющий информацию о самооценке вождения, доступных функциях безопасности автомобиля и законах о водительских правах для пожилых людей.
USAging: Transportation: ресурс, предоставляющий варианты транспортировки людям, которые больше не водят
Alzheimer's Association: Dementia and Driving: ресурс, который помогает людям с деменцией планировать, как в конечном итоге прекратить вождение