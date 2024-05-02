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Тромбоцитопения, возникающая из-за селезеночной секвестрации

Авторы:David J. Kuter, MD, DPhil, Harvard Medical School
Проверено/пересмотрено мая 2024

Увеличение секвестрации тромбоцитов в селезенке может наблюдаться при различных заболеваниях, которые вызывают спленомегалию. Тем не менее, тромбоцитопения при прогрессирующем циррозе печени в основном связана с снижением продуцирования тромбопоэтина в печени (и, как следствие, сокращение продукции тромбоцитов), тромбоциты блокируются также при некоторых формах застойной спленомегалии (1). (См. также Обзор тромботических заболеваний (Platelet Disorders)).

Количество тромбоцитов обычно составляет > 30000/мкл (> 30 × 109/л), если нарушение, вызывающее спленомегалию, также не нарушает продукцию тромбоцитов (например, первичный миелофиброз []).

Секвестрированные тромбоциты освобождаются из селезенки в моменты стресса. Поэтому тромбоцитопения, обусловленная только селезеночным секвестированием, редко вызывает кровотечение.

У пациентов с нормальной функцией печени, спленэктомия корректирует тромбоцитопению; однако спленэктомия показана только в случае тяжелой тромбоцитопении из-за одновременной недостаточности костного мозга.

Справочные материалы

  1. 1. Peck-Radosavljevic M, Wichlas M, Zacherl J, et al: Thrombopoietin induces rapid resolution of thrombocytopenia after orthotopic liver transplantation through increased platelet production. Blood 95:795–801, 2009.

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